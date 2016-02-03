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Kafatası kemiklerinin onarımında kullanılabilecek kök hücreleri keşfedildi

Kafatası kemiklerinin onarımında kullanılabilecek kök hücreleri ilk kez keşfedildi. Araştırmacılar, öncelikli amacın kraniyosinostoz hastalığını daha iyi anlamak ve tedavi etmek olduğunu belirttiler.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Kafatası kemiklerinin onarımında kullanılabilecek kök hücreleri keşfedildi
Rochester Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, kafatası ve yüz kemiklerini onarabilecek kök hücrelerini dünyada ilk kez keşfettiler. Araştırmacılar bu buluşun, yüz kemiklerinin onarımında ve yeniden oluşturulmasında çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorlar.

Araştırmanın başındaki isim Dr Wei Hsu, öncelikli amacın kraniyosinostoz ismiyle anılan hastalığı daha iyi anlayabilmek ve bu hastalığa bir çözüm bulmak olduğunu belirtti. Bir çeşit kafatası bozukluğu olan kraniyosinostoz, kafatası eklem yerlerinin normal zamanından erken birleşmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Bebeklerin gelişim sürecini de olumsuz etkileyen hastalık, beyin üzerinde oluşturduğu baskı sonucu zamanla hayati tehlike dahi oluşturabiliyor. Mutasyonun asıl sebebi ise Axin2 ismi verilen bir gen. Çok uzun süredir bu gen üzerinde çalışan Rochester araştırmacıları, son yaptıkları çalışmada Axin2 proteinini üreten hücrelerin kemik onarımı ve kemiğin yeniden oluşturulmasındaki rolünü takip ettiler. Axin2 hücre popülasyonunun kafatasının orta kısmında toplandığı farkeden bilim insanları; daha sonra buldukları bu kök hücreleri yeni gelişen, kafatasları hasarlı fare embriyolarında test ettiler. Kök hücreler tam da onlardan beklendiği gibi doğrudan hasarlı bölgeyi onardılar. Araştırmacılar, aynı zamanda bu kök hücre popülasyonunun yalnızca kafatası ve yüz kemiklerinin oluşumunda rol oynadığını da ortaya çıkardılar.

Nature Communications üzerinden yayımlanan çalışma, gelecekte devrimsel gelişmelere yol açabilir. Kafatası ve yüz kemiklerindeki bozuklukların onarımı için kullanılacak olan kök hücreler, şu an için yalnızca farelerden elde edilebiliyorlar. 

https://www.urmc.rochester.edu/news/story/4487/scientists-discover-stem-cells-capable-of-repairing-skull-face-bones.aspx Yorum Yaz
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balcis 3 yıl
yurtdışında işin din boyutunda kök hücre falan tartışılıyor, yani dinciler kök hücre tartışmasına kadar çıkmış durumda. burda ise daha doğuya gidince yer çekimine falan karşı çıkanlar var, bizim topraklarda evrim boyutunda. inşallah çok geçmez birkaç seneye biz de kök hücre çin tartışıyor oluruz :)
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crazy585858 3 yıl
evet kesin öyledir kanserede buldular güya kök hücreyle çare. ama halen ölen ölene modern tıp hiç bir halta çare değil.
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