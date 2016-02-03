Kafatası kemiklerinin onarımında kullanılabilecek kök hücreleri keşfedildi

Rochester Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, kafatası ve yüz kemiklerini onarabilecek kök hücrelerini dünyada ilk kez keşfettiler. Araştırmacılar bu buluşun, yüz kemiklerinin onarımında ve yeniden oluşturulmasında çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorlar.





Nature Communications üzerinden yayımlanan çalışma, gelecekte devrimsel gelişmelere yol açabilir. Kafatası ve yüz kemiklerindeki bozuklukların onarımı için kullanılacak olan kök hücreler, şu an için yalnızca farelerden elde edilebiliyorlar.

Araştırmanın başındaki isim Dr Wei Hsu, öncelikli amacın kraniyosinostoz ismiyle anılan hastalığı daha iyi anlayabilmek ve bu hastalığa bir çözüm bulmak olduğunu belirtti. Bir çeşit kafatası bozukluğu olan kraniyosinostoz, kafatası eklem yerlerinin normal zamanından erken birleşmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Bebeklerin gelişim sürecini de olumsuz etkileyen hastalık, beyin üzerinde oluşturduğu baskı sonucu zamanla hayati tehlike dahi oluşturabiliyor. Mutasyonun asıl sebebi ise Axin2 ismi verilen bir gen. Çok uzun süredir bu gen üzerinde çalışan Rochester araştırmacıları, son yaptıkları çalışmada Axin2 proteinini üreten hücrelerin kemik onarımı ve kemiğin yeniden oluşturulmasındaki rolünü takip ettiler. Axin2 hücre popülasyonunun kafatasının orta kısmında toplandığı farkeden bilim insanları; daha sonra buldukları bu kök hücreleri yeni gelişen, kafatasları hasarlı fare embriyolarında test ettiler. Kök hücreler tam da onlardan beklendiği gibi doğrudan hasarlı bölgeyi onardılar. Araştırmacılar, aynı zamanda bu kök hücre popülasyonunun yalnızca kafatası ve yüz kemiklerinin oluşumunda rol oynadığını da ortaya çıkardılar.