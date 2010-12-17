Kamera ile gerçek zamanlı tercüme yapabilen Word Lens AppStore'da

Akıllı telefonlar, o kadar çok akıllı olmaya başladılar ki, şaşırmamak mümkün değil. Word Lens de akıılı telefonları daha akıllı yapan uygulamalardan en yenisi. Quest Visual tarafından hazırlanan ve AppStore'dan kullanıcılara sunulan uygulama, kamera üzerinden gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor.

iPhone 3Gs, iPhone 4 ve 4.Nesil iPod Touch'ı destekleyen uygulama, kamera aracılığıyla görüntülenen görüntüdeki cümleleri otomatik olarak algılıyor, algıladığı bu cümleyi diğer dile çevirip; gerçek zamanlı olarak çeviriyi orjinal yerine yerleştirip telefonun ekranında görmenizi sağlıyor.Uygulamanın çalışması esnasında herhangi bir ağ bağlantısına ihtiyaç duymadığını unutmadan belirtelim.

Ücretsiz olarak satışa sunulan ancak uygulama içi satış yöntemiyle İngilizce-İspanyolca ve İspanyolca-İngilizce dil paketleri 4,99 dolardan satılan Word Lens uygulamasının AppStore'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Şimdilik sadece İspanyolca ve İngilizce dil desteği sunan uygulamanın önümüzdeki dönemde diğer dillere de destek vereceğini belirttikten sonra, uygulamanın çalışmasını gösteren videoyla sizleri başbaşa bırakalım;