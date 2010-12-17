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Kamera ile gerçek zamanlı tercüme yapabilen Word Lens AppStore'da

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
89,4b
1
53
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar, o kadar çok akıllı olmaya başladılar ki, şaşırmamak mümkün değil. Word Lens de akıılı telefonları daha akıllı yapan uygulamalardan en yenisi. Quest Visual tarafından hazırlanan ve AppStore'dan kullanıcılara sunulan uygulama, kamera üzerinden gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor.

iPhone 3Gs, iPhone 4 ve 4.Nesil iPod Touch'ı destekleyen uygulama, kamera aracılığıyla görüntülenen görüntüdeki cümleleri otomatik olarak algılıyor, algıladığı bu cümleyi diğer dile çevirip; gerçek zamanlı olarak çeviriyi orjinal yerine yerleştirip telefonun ekranında görmenizi sağlıyor.Uygulamanın çalışması esnasında herhangi bir ağ bağlantısına ihtiyaç duymadığını unutmadan belirtelim.

Ücretsiz olarak satışa sunulan ancak uygulama içi satış yöntemiyle İngilizce-İspanyolca ve İspanyolca-İngilizce dil paketleri 4,99 dolardan satılan Word Lens uygulamasının AppStore'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Şimdilik sadece İspanyolca ve İngilizce dil desteği sunan uygulamanın önümüzdeki dönemde diğer dillere de destek vereceğini belirttikten sonra, uygulamanın çalışmasını gösteren videoyla sizleri başbaşa bırakalım;




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EaqLeEye 8 yıl
Yok artık ali sami
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Tolga_06tr 8 yıl


google üzerinden bikaç fotoğraf açıp denedim... sonuç gayet başarılı... çığır açacak bir uygulama..........
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lapya 8 yıl
pek forumda tutturmaya calistigim seviyeme uymayacak ama baska bir sey de soyleyemeyecegim:

oha!
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r.caliskan 8 yıl
Müthiş bir altyapı ile olur ancak bu. Hem görüntü işleme hem çeviri. ikisi muhteşem olmuş... Youtube da ses için bunu yapmaya çalışıyor. Şu an beta aşamasında..
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metinTasci 8 yıl
bugun arkadaslara hava atmaya calısırken rezil oldu cunku harflerin sadece yerini değiştiriyor örnek:

donanimhaber==>rebahminanod
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whtswrongstupid 8 yıl
Twitterda top trends olmustu bende merak etmistim bu ne diye
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Takao 8 yıl
dün gördüm yatmadan önce etrafıma bakındım test edebilcek bişi göremiyince sabah denerim demiştim


ispanyaya gidip ispanyolca bilmiyenler için çok yardımcı olur şu anki haliyle veya tam tersi ingilizce konuşulan bi yere gidip ispanyolca bilen biri için

edit: bu arada uygulama içinden satın almanın dert olcağını sanmam satın alan biri gerekli dosyayı paylaşırsa bizde kurabiliriz diye tahmin ediyorum
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DH Misafiri 8 yıl
Google daha önce yaptı...
Hem çeviriyor hem arıyor...
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java 8 yıl
Türkçe yakın zamanda gelmez... Önce batı dilleri ardından uzak doğunun teknoloji devlerinin dilleri ardından sonraaaa beeeelkiiii türkçe...



Alemdeki tüm teknolojik ürünler bizden çok daha ileride olmayan lehçeyi bile standart klavuzlara koyuyorlar ama türkçe hep yok... 87 yıllık cumhuriyetimizin teknoloji dünyasındaki başarısı bu işte...
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DH Misafiri 8 yıl
Bunda jailbreakle indirme diye birşeyde olmaz sanırım çünkü FREE şekilde indiriyorsunuz sonra ek olarak alıyorsunuz. Yani Tap Tap Revengede müzik almak gibi. Yani sanırım maalesef paralı almaktan başka çaremiz yok.
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Speed_Passion 8 yıl
Guzel gercekten,türkce dil destegi fln da olursa çok iyi olur.
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TraLoNe 8 yıl
Arkadaslar ben niye appstoreda bulamıyorum. Programın adı tam olarak ne diye geçiyor ?
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The Catalyst 8 yıl
Muhtesem bir olay bence.
Birde turkce destegi olsa
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HackAv 8 yıl
Abowww bunlar kendini aşmış beee...
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Batuist 8 yıl
Bugün 1 Nisan olsaydı hayatta inanmazdım.. ki hala şaka olduğunu düşünüyorum!!
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6464756hythht 8 yıl
Apple Store deki uygulamalar la ilgili ne duyssam inanırm yakında bunlar telefondan cinde çıkarırlar sihirli lamba hesabı
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