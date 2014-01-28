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Kamera ve LCD ekran entegreli NERF silahı bu yılın en iddialı oyuncaklarından birisi olacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Kamera ve LCD ekran entegreli NERF silahı bu yılın en iddialı oyuncaklarından birisi olacak

Bir dönem çocukların elinde gördüğümüz mantar ve boncuk tabancaları artık yerini daha gelişmiş oyuncak silahlara bırakmaya başladı. Bu alanda en popüler oyuncak silah olarak kabul edilen NERF, ürün portföyüne ilginç bir üye ekledi.

N-Strike Elite NERF Cam ECS-12 Blaster adındaki oyuncak silah firmanın ilk kamera ve LCD ekran entegre edilmiş ürünü olacak. Rail Mount adlı aksesuar ile akıllı telefonlar bu iş için kullanılabiliyordu ancak Hasbro bu kez aksesuar olmadan bu imkanı sunmaya karar vermiş.

Oyuncağın namlu kısmındaki kamera 0.3MP çözünürlükte ve 20kare/saniye hızında düşük çözünürlüklü videolar çekebiliyor. Nişangah kısmındaki LCD ekran ise 1.77 inç ve hem nişan almanızı sağlıyor hem de içerik kaydını yönetiyor. Resim veya video kaydı, hafızadaki içeriklerin silinmesi bunlar arasında. Oyuncak ile birlikte 4GB SD kart da hediye ediliyor. Hasbro çocuklara FPS deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

Sistem 4 adet kalem pil ile çalıştığı için donanım kısıtlamasına gidilmiş. Ayrıca oyuncağın yarı otomatik ateşleme sistemi de 4 adet kalem pil gerektiriyor. 

Hasbro yeni oyuncağını sonbahar aylarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Satış fiyatı ise 75$ olacak. Final versiyonda tasarımda bazı değişiklikler olabileceği belirtiliyor.

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hexus 5 yıl en beğenilen
(N-Strike Elite NERF Cam ECS-12 Blaster).İsime bak sanki hadron çarpıştırıyo
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Bradley Cooper 5 yıl
75 dolar mı? biz boncuklu tabancaya 10 milyon verip eğlenmesini çok iyi biliyorduk.
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tsunami155 5 yıl
o fiyat TR için gecerli değildir kesin , burada distb. usa fiyatlarına %50 kar koyarak satıyorlar :)
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
o boncuklu silahlarla kaç çocuk gözünü kaybetti
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Glorfindel1907 5 yıl
garip garip icatlar çıkıyor arkadaş eski oyuncakların yerini dolduramaz bunların hiçbiri bence
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hexus 5 yıl en beğenilen
(N-Strike Elite NERF Cam ECS-12 Blaster).İsime bak sanki hadron çarpıştırıyo
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DH Misafiri 5 yıl
Cocuklara savasa yonlendiriyorlar amerikanin silah ticareti icin
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Rizeli55 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Cocuklara savasa yonlendiriyorlar amerikanin silah ticareti icin

Yok yönlendirme değil...Direk yasası var...ABD vatandaşlarını nişancılık için teşvik ediyor...Ulusal nişancılık programları var...

Felsefi olarak Amerikalılar "kendini koruyamayan bir millet özgür olamaz" bakış açısındalar...Anayasalarında bunla ilgili açık madde var...Haa silahın serbest olduğu yerlerin çoğunda idam var...birini haksız yere vuranı idam ediyorlar...o kadar basit değil...

Firmaların çocuklar için bile çıkardığı silahlar var ...internette "my first rifle" diye ara bulursun...

Ülkemizde silah genel olarak yasak...Mermili (yivli) av tüfekleri için yıllık 200 mermi sınırı var...ister talim yap ister avlan daha fazla mermi alamazsın...
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Bradley Cooper 5 yıl
75 dolar mı? biz boncuklu tabancaya 10 milyon verip eğlenmesini çok iyi biliyorduk.
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messi93 5 yıl Bradley Cooper
10 da çok 1 lira verirdik biz
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