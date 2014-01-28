Kamera ve LCD ekran entegreli NERF silahı bu yılın en iddialı oyuncaklarından birisi olacak





Bir dönem çocukların elinde gördüğümüz mantar ve boncuk tabancaları artık yerini daha gelişmiş oyuncak silahlara bırakmaya başladı. Bu alanda en popüler oyuncak silah olarak kabul edilen NERF, ürün portföyüne ilginç bir üye ekledi.





N-Strike Elite NERF Cam ECS-12 Blaster adındaki oyuncak silah firmanın ilk kamera ve LCD ekran entegre edilmiş ürünü olacak. Rail Mount adlı aksesuar ile akıllı telefonlar bu iş için kullanılabiliyordu ancak Hasbro bu kez aksesuar olmadan bu imkanı sunmaya karar vermiş.





Oyuncağın namlu kısmındaki kamera 0.3MP çözünürlükte ve 20kare/saniye hızında düşük çözünürlüklü videolar çekebiliyor. Nişangah kısmındaki LCD ekran ise 1.77 inç ve hem nişan almanızı sağlıyor hem de içerik kaydını yönetiyor. Resim veya video kaydı, hafızadaki içeriklerin silinmesi bunlar arasında. Oyuncak ile birlikte 4GB SD kart da hediye ediliyor. Hasbro çocuklara FPS deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.





Sistem 4 adet kalem pil ile çalıştığı için donanım kısıtlamasına gidilmiş. Ayrıca oyuncağın yarı otomatik ateşleme sistemi de 4 adet kalem pil gerektiriyor.





Hasbro yeni oyuncağını sonbahar aylarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Satış fiyatı ise 75$ olacak. Final versiyonda tasarımda bazı değişiklikler olabileceği belirtiliyor.