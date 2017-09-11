Kanser ameliyatı esnasında işlemin başarısının tespitinde yeni teknik

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253 örnekte %96 doğruluk oranı

Salgılanan sıvıya karışan proteinler, yağlar ve çeşitli metabolitlerden yola çıkarak bir sonuç ortaya koyan kalemin 253 insan dokusu üzerinde yapılan denemesindeki gösterdiği doğruluk oranı ise %96 gibi oldukça yüz güldürücü bir seviyede.

https://www.engadget.com/2017/09/07/pen-determine-tissue-cancerous-ten-seconds/

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vücuttan uzaklaştırılması amaçlanan ameliyatlarda söz konusu dokunun tamamıyla vücuttan ayrılıp ayrılmadığı ancak ameliyat sonrası bir takım tetkiklerle anlaşılabiliyor. Haliyle eğer bir miktarkaldıysa hastageçirmek durumunda kalabiliyor.Yeni geliştirilen kalem görünümündeki cihaz da bu soruna yönelik geliştirilmiş. Ölçüm yapmak için hedeflenen dokuya temas ettirildikten sadecesonra dokunun sağlıklı mı yoksa alınması gereken bir yapı mı olduğunu belirleyebilen çözüm bunu temas ettiği yüzeyeelde ettiği verilerle belirliyor. Bunun için kaleme gelen sıvı içerisindeki maddelertarafından değerlendiriliyor.Aslına bakılırsa hali hazırda bu yeni çözümede yok değil ancak halen bu alanda bu tarz cihazlarasöz konusu üstelik yeni yöntemin sunduğuda oldukça iyi.Öte yandan uzmanlar şu anda hem kalemindayapabilmesi adına cihaz üzerinde bir takım geliştirmelere gideceklerini hem dedaha portatif ve daha uygun fiyatlı bir hale getirmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirtmişler. Son olarak yeni gelişmeninne zaman kullanılacağı ise henüz bilinmiyor.