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Kanser ameliyatı esnasında işlemin başarısının tespitinde yeni teknik

Yeni geliştirilen kalem sadece 10 saniye içerisinde bir dokunun kanserli olup olmadığını tespit edebiliyor. Bu sayede ikinci bir operasyona gerek kalmayabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Kanserli dokunun vücuttan uzaklaştırılması amaçlanan ameliyatlarda söz konusu dokunun tamamıyla vücuttan ayrılıp ayrılmadığı ancak ameliyat sonrası bir takım tetkiklerle anlaşılabiliyor. Haliyle eğer bir miktar malign tümör kaldıysa hasta ikinci bir operasyon geçirmek durumunda kalabiliyor.

Sadece 10 saniye sürüyor

Yeni geliştirilen kalem görünümündeki cihaz da bu soruna yönelik geliştirilmiş. Ölçüm yapmak için hedeflenen dokuya temas ettirildikten sadece 10 saniye sonra dokunun sağlıklı mı yoksa alınması gereken bir yapı mı olduğunu belirleyebilen çözüm bunu temas ettiği yüzeye salgıladığı sıvı damlasından elde ettiği verilerle belirliyor. Bunun için kaleme gelen sıvı içerisindeki maddeler kütle spektrometresi tarafından değerlendiriliyor.

253 örnekte %96 doğruluk oranı

Salgılanan sıvıya karışan proteinler, yağlar ve çeşitli metabolitlerden yola çıkarak bir sonuç ortaya koyan kalemin 253 insan dokusu üzerinde yapılan denemesindeki gösterdiği doğruluk oranı ise %96 gibi oldukça yüz güldürücü bir seviyede.
Aslına bakılırsa hali hazırda bu yeni çözüme benzer teknikler de yok değil ancak halen bu alanda bu tarz cihazlara büyük bir ihtiyaç söz konusu üstelik yeni yöntemin sunduğu doğruluk oranı da oldukça iyi.

Öte yandan uzmanlar şu anda hem kalemin daha küçük alanlarda da ölçüm yapabilmesi adına cihaz üzerinde bir takım geliştirmelere gideceklerini hem de kütle spektrometeresini daha portatif ve daha uygun fiyatlı bir hale getirmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirtmişler. Son olarak yeni gelişmenin ilk ameliyatta ne zaman kullanılacağı ise henüz bilinmiyor.
https://www.engadget.com/2017/09/07/pen-determine-tissue-cancerous-ten-seconds/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kerim5100 2 yıl
Sonunda Apple dışında bir haber :)
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