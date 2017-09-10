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Enjekte edilen ilaçlar haplara dönüştürülebilir

Google'ın çatı şirketi olan Alphabet tarafından desteklenen Rani Therapeutics isimli startup, enjekte edilerek uygulanan ilaçları haplara dönüştürmeyi hedefliyor.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Enjekte edilen ilaçlar haplara dönüştürülebilir

Hastaların ilaçlarını düzenli olarak kullanmaması nedeniyle yıllık 289 milyar dolarlık maliyetle mücadele eden ilaç sektörü uzun bir süredir bu maliyeti hafifletmenin yollarını arıyordu. Hastaların büyük bir kısmının korkutucu, pahalı veya can yakan iğne temelli enjekte edilebilen ilaçları kullanmaktan kaçındığını tespit eden Rani Therapeutics isimli bir startup, enjekte edilebilen ilaçların haplara dönüştürerek hastalara verilmesi durumunda hem ilaç sektöründeki maliyetlerin azalacağını hem de hap şeklindeki ilaçların hastalar için daha ulaşılabilir olacağını düşünüyor.


Robotik Haplar Test Ediliyor 

Google'ın çatı şirketi olan Alphabet tarafından da finansal açıdan desteklenen Rani Therapeutics,  ilaç devleri Novartis ve Astra Zeneca'nın da desteğini alarak sahip olduğu maddi kaynakları 39 milyon dolar artırdı ve toplamda 100 milyon dolarlık nakit paraya sahip hale geldi. İnsülin başta olmak üzere enjekte edilebilen pek çok ilacı hap haline getirmeyi hedefleyen şirket, halihazırda geliştirmekte olduğu ''robotik hapları'' klinik olarak test etmeye başlamış bile.


Rani Therapeutics'in CEO'su  Mir İmran'ın ''tamamen acısız'' olarak tanımladığı robotik hap ile ince bağırsağa yönelik enjeksiyonlara gerek kalmayacak. Şirketin iddiasına göre midede hareket edebilen robotik hap ince bağırsak duvarına ulaştığında kapsülünden ayrılarak içindeki ilaçları serbest bırakacak ve kapsülden çıkan ilaçlar iğne ile aynı etkiyi daha kolay bir şekilde gösterebilecek. Henüz insanlar üzerinde testlere başlamayan bu nedenle geliştirilen ürünleri hastaların kullanımına sunmayan şirket  geliştirdikleri teknolojiyi 2-3 yıl içinde ilaç sektörüne taşımayı hedefliyor. 

https://www.cnbc.com/2017/09/09/rani-therapeutics-raises-100m-to-turn-injectable-drugs-into-pills.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tamzirtapoz 1 yıl
artık daha fazla korkmaya başlamalıyız sanırım. her şeyi başarıyorlar yakında daha neler çıkacak bilemiyorum
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Ussuz 1 yıl
Birde gps koydun mu içine mission completed
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