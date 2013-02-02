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Kar tanesi çekmek için özel fotoğraf makinesi, "Multi Angle Snowflake Camera"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kar tanesi çekmek için özel fotoğraf makinesi,

Utah üniversitesi bilim adamları yağan kar tanelerini fotoğraflamak için özel bir fotoğraf makinesi geliştirdiler. Geliştirilen kamera "Multi Angle Snowflake Camera" ismini taşıyor.
Multi Angle Snowflake Camera, temelinde gökyüzünden düşen kar tanelerini üç boyutlu olarak yakalamak için geliştirilmiş yüksek hızlı bir fotoğraf makinesi. Kızıl ötesi hareket sensörleri ile tetiklenen kamera, düşen kar tanelerini üç farklı açıdan görüntüleyerek 3D modelleme elde edilmesine olanak sağlıyor. Kamera, düşen kar tanelerini havada tam olarak donmuş bir şekilde yakalayabilmek için 1/25000 gibi oldukça yüksek bir pozlama hızı kullanıyor. Ayrıca cihaz kar tanelerini düşüş hızlarını da hesaplayabiliyor.
Bilim adamları geliştirdikleri ürünü son kullanıcıya ulaştırma için bir de şirket açmış durumdalar. İlk müşterisi ABD ordusu olan cihaz, ordu tarafından çığ düşmesi tahminlerini hesaplamak için kullanılacak.

http://news.yahoo.com/cameras-capture-falling-snowflakes-3d-210657746.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nist 6 yıl
Bunların bayileri yazın paydos kışın mesai yapacaklar :)
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STÆRT 6 yıl
gereksiz
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nihoo383 6 yıl
Haberin başlığı yanlış yazılmış :D
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Çokta gerekliydi
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osmanefeozkan 6 yıl
Angle = AÇI
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E_Aydin35 6 yıl
Çok iyi ve iddalı bir makine. Büyük önem arz eden bir teknoloji kullanılmış ve fotoğraf çekme kabiliyetleri ordu dışında kesinlikle değerlendirilbilir durumda.. Bizlere ne durumda sunulur bilemeyiz ama iyi optimizasyonlar ile srıadışı ve ilgi çekici bir hal alabilir bu durumundan :)
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DemirAylak 6 yıl
Angle*
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hukumran 6 yıl
Gerçekten de yakalıyormuş. Ama biraz daha netlik lazım. :)
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Ed - 6 yıl
Çok melekli kar tanesi kamerası :)
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