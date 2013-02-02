Kar tanesi çekmek için özel fotoğraf makinesi, "Multi Angle Snowflake Camera"





Utah üniversitesi bilim adamları yağan kar tanelerini fotoğraflamak için özel bir fotoğraf makinesi geliştirdiler. Geliştirilen kamera "Multi Angle Snowflake Camera" ismini taşıyor.

Multi Angle Snowflake Camera, temelinde gökyüzünden düşen kar tanelerini üç boyutlu olarak yakalamak için geliştirilmiş yüksek hızlı bir fotoğraf makinesi. Kızıl ötesi hareket sensörleri ile tetiklenen kamera, düşen kar tanelerini üç farklı açıdan görüntüleyerek 3D modelleme elde edilmesine olanak sağlıyor. Kamera, düşen kar tanelerini havada tam olarak donmuş bir şekilde yakalayabilmek için 1/25000 gibi oldukça yüksek bir pozlama hızı kullanıyor. Ayrıca cihaz kar tanelerini düşüş hızlarını da hesaplayabiliyor.

Bilim adamları geliştirdikleri ürünü son kullanıcıya ulaştırma için bir de şirket açmış durumdalar. İlk müşterisi ABD ordusu olan cihaz, ordu tarafından çığ düşmesi tahminlerini hesaplamak için kullanılacak.

http://news.yahoo.com/cameras-capture-falling-snowflakes-3d-210657746.html