SpaceX'ten Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’a 2 milyar dolarlık dev yatırım

Musk, xAI’ı diğer şirketleriyle destekliyor
xAI, Musk’ın sosyal medya platformu X ile bu yıl içinde birleşerek daha geniş bir etki alanına kavuşmuştu. Bu birleşme sonrasında oluşan yeni yapı, yatırımcılar tarafından 113 milyar dolar değerlemeyle değerlendirildi. Grok isimli yapay zeka sohbet botunu geliştiren xAI, özellikle OpenAI’ın ChatGPT’si karşısında hızla mesafe kat etmeye çalışıyor.
Grok’un X entegrasyonu tartışmalı olsa da sohbet robotu, rakiplerine göre hayli yetenekli. Son çıkan Grok 4 sürümü ise önemli kıyaslamalarda tüm rakiplerini geçmeyi başarmıştı. Musk, Grok'un sadece bir sohbet aracı değil, aynı zamanda Starlink müşteri hizmetlerinde aktif olarak kullanıldığını belirtti. Ayrıca gelecekte Tesla’nın insansı robotu Optimus gibi platformlara entegre edilmesinin de planlandığını açıkladı. Hatta çok yakında Tesla otomobillere de ekleneceği açıklandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre