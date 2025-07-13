SpaceX'ten Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’a 2 milyar dolarlık dev yatırım

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Tam Boyutta Gör Elon Musk, yapay zeka yarışında geriden gelen xAI adlı girişimini öne çıkarmak için kendi iş imparatorluğunu harekete geçirdi. Bu hamlelerin en büyüğü ise SpaceX’in xAI’ayaptığı 2 milyar dolarlık yatırım oldu. Bu tutar, xAI’ın Morgan Stanley aracılığıyla yürüttüğü 5 milyar dolarlık son sermaye artırımı içinde yer alıyor ve şirketin dışa yaptığı en büyük yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Musk, xAI’ı diğer şirketleriyle destekliyor

xAI, Musk’ın sosyal medya platformu X ile bu yıl içinde birleşerek daha geniş bir etki alanına kavuşmuştu. Bu birleşme sonrasında oluşan yeni yapı, yatırımcılar tarafından 113 milyar dolar değerlemeyle değerlendirildi. Grok isimli yapay zeka sohbet botunu geliştiren xAI, özellikle OpenAI’ın ChatGPT’si karşısında hızla mesafe kat etmeye çalışıyor.

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Grok’un X entegrasyonu tartışmalı olsa da sohbet robotu, rakiplerine göre hayli yetenekli. Son çıkan Grok 4 sürümü ise önemli kıyaslamalarda tüm rakiplerini geçmeyi başarmıştı. Musk, Grok'un sadece bir sohbet aracı değil, aynı zamanda Starlink müşteri hizmetlerinde aktif olarak kullanıldığını belirtti. Ayrıca gelecekte Tesla’nın insansı robotu Optimus gibi platformlara entegre edilmesinin de planlandığını açıkladı. Hatta çok yakında Tesla otomobillere de ekleneceği açıklandı.

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SpaceX'ten Elon Musk’ın xAI şirketine 2 milyar dolarlık yatırım

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