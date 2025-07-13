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    SpaceX'ten Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’a 2 milyar dolarlık dev yatırım

    Elon Musk’ın SpaceX şirketi, yapay zeka girişimi xAI’a 2 milyar dolar yatırım yaptı. Grok’u geliştiren xAI, Musk’ın şirketleriyle giderek daha fazla entegrasyon sağlıyor.

    SpaceX'ten Elon Musk’ın xAI şirketine 2 milyar dolarlık yatırım Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, yapay zeka yarışında geriden gelen xAI adlı girişimini öne çıkarmak için kendi iş imparatorluğunu harekete geçirdi. Bu hamlelerin en büyüğü ise SpaceX’in xAI’ayaptığı 2 milyar dolarlık yatırım oldu. Bu tutar, xAI’ın Morgan Stanley aracılığıyla yürüttüğü 5 milyar dolarlık son sermaye artırımı içinde yer alıyor ve şirketin dışa yaptığı en büyük yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor.

    Musk, xAI’ı diğer şirketleriyle destekliyor

    xAI, Musk’ın sosyal medya platformu X ile bu yıl içinde birleşerek daha geniş bir etki alanına kavuşmuştu. Bu birleşme sonrasında oluşan yeni yapı, yatırımcılar tarafından 113 milyar dolar değerlemeyle değerlendirildi. Grok isimli yapay zeka sohbet botunu geliştiren xAI, özellikle OpenAI’ın ChatGPT’si karşısında hızla mesafe kat etmeye çalışıyor.

    Grok’un X entegrasyonu tartışmalı olsa da sohbet robotu, rakiplerine göre hayli yetenekli. Son çıkan Grok 4 sürümü ise önemli kıyaslamalarda tüm rakiplerini geçmeyi başarmıştı. Musk, Grok'un sadece bir sohbet aracı değil, aynı zamanda Starlink müşteri hizmetlerinde aktif olarak kullanıldığını belirtti. Ayrıca gelecekte Tesla’nın insansı robotu Optimus gibi platformlara entegre edilmesinin de planlandığını açıkladı. Hatta çok yakında Tesla otomobillere de ekleneceği açıklandı.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

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    turkelvis 2 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 3 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 4 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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