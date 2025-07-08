Şimdiye kadar üretilmiş en güçlü güneş panelleri test edildi: Uzaya gidecekler

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Tam Boyutta Gör Redwire Corporation, NASA’nın Ay yörüngesinde kurmayı planladığı Lunar Gateway istasyonu için geliştirilen 60 kW gücündeki yeni nesil güneş panellerinin ilk testini başarıyla tamamladı. Şirket, bu panellerin şimdiye kadar geliştirilen en güçlü Roll-Out Solar Array (ROSA) sistemleri olduğunu açıkladı.

Uzaya gidecekler

Florida merkezli Redwire, bu yeni panellerin özellikle Güneş enerjili itki sistemlerine güç sağlamak üzere tasarlandığını belirtti. Her biri 40 kW/m³ güç yoğunluğuna ve 100–120 W/kg güç-ağırlık oranına sahip olan ROSA’lar, motor kullanmaksızın kompozit bomlar aracılığıyla kendiliğinden açılabiliyor.

NASA, Gateway’in enerji ve itki modülünü geliştirmek üzere uzay teknolojileri şirketi Maxar ile anlaşma imzalamıştı. Maxar da bu kapsamda iki adet ROSA kanadını Redwire’a sipariş etti. Redwire’ın bu panelleri 2025’in son çeyreğinde teslim etmesi bekleniyor.

Gateway projesinin geleceği net değil

Tam Boyutta Gör NASA'nın Artemis programı kapsamında hayata geçirmeyi planladığı lunar Gateway, Ay yörüngesindeki ilk uzay istasyonu olmayı hedefliyor. Ancak proje, Başkan Donald Trump’ın önerdiği küçültülmüş bütçe nedeniyle büyük risk altına girmişti.

Yine de umutlar tamamen tükenmiş değil. 2 Temmuz’da ABD Senatosu’nda alınan bir karar, insanlı keşif görevlerine ek finansman sağlanmasını mümkün kıldı. Bu gelişme, Gateway’in geleceğini garanti altına almasa da umutları yükseltiyor.

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Gateway, sadece Ay’a kalıcı bir insan varlığı kurmakla kalmayacak, aynı zamanda insanlığın Güneş Sistemi’ndeki daha uzak hedeflerine ulaşmasında da kritik bir rol oynayacak. Bu büyük istasyonun Mars görevleri için de kullanılması planlanıyor.

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