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SpaceX, Starship’in Starhopper test aracına ait motoru ilk kez ateşledi

SpaceX Starhopper test aracının roketini deneme maksatlı ateşledi. İşlemin başarılı bir şekilde tamamlandığı Tweeter üzerinden paylaşan Elon Musk, Starship hayaline adım adım yaklaşıyor.
1 ay
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Uzay
Gökhan G.
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SpaceX, Starship’in Starhopper test aracına ait motoru ilk kez ateşledi
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SpaceX’in gelecek nesil uzay aracı Starship’in test modeli Starhopper, bugün ilk kez motorunu ateşledi. Statik ateşleme olarak bilinen deneme, motoru test etmek maksatlı gerçekleştirildiğinden Starship’in “güdük” modeli de yere bağlanmış halde bekletildi. Yerden sadece üç dört santimetre yükselen model, “sıçrama” testini de başarıyla geçmiş oldu.

Elon Musk ise paylaştığı tweet ile her şeyin yolunda gittiğini ifade etmiş. SpaceX’in Texas’ta bulunan fırlatma sitesi ve test merkezinde hâlihazırda yapım aşamasında olan paslanmaz çelik alaşımlı roket şirketin insanlı Mars görevleri için kullanılacak.

Super Heavy iticileriyle birlikte alçak dünya yörüngesine 100,000 kg’lık yük taşıyabilecek rokette, 31 tanesi iticilerde ve altı tanesi ise Starship’te olmak üzere toplam 37 Raptor motoru bulunması planlanıyor. Super Heavy iticilerinin de aynen Falcon 9’larda olduğu gibi, kalkıştan sonra tekrar Dünya’ya döneceği ifade ediliyor.


https://www.engadget.com/2019/04/03/starhopper-spacex/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ahmetay74 1 ay
Hımm, güzel MOTURmuş.
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