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    Starlink mobil internet hizmeti Avrupa’da ilk Ukrayna’da başlayacak

    Ukrayna, Starlink destekli mobil interneti sunan ilk Avrupa ülkesi olacak. Kyivstar, mesajlaşmayı bu yıl sonunda, uydu geniş bant hizmetini ise 2026’da devreye almayı planlıyor.

    Starlink mobil interneti Avrupa’da ilk Ukrayna’da başlayacak Tam Boyutta Gör
    Ukrayna, Avrupa’da Starlink destekli mobil internet hizmetini sunacak ilk ülke olmaya hazırlanıyor. Ülkenin en büyük operatörlerinden Kyivstar, 2025 sonunda mesajlaşma servislerini, 2026 ortasında ise mobil uydu internetini devreye alacak. Şirketin CEO’su Oleksandr Komarov sürecin SpaceX ile yapılan bir iş birliği kapsamında yürütüldüğünü açıkladı.

    Avrupa'da ilk kez Ukrayna'da

    Starlink’in "direct-to-cell" doğrudan hücresel teknolojisi geleneksel baz istasyonlarına ihtiyaç duymadan, uydular aracılığıyla doğrudan akıllı telefonlara bağlantı sağlıyor. Uydular, cep telefonu sinyallerini doğrudan cihazlara aktarabilen modemlerle donatılmış durumda.

    Kyivstar, ilk aşamada yıl sonunda WhatsApp, Signal gibi platformlar üzerinden OTT mesajlaşma hizmetini devreye alacak. Uydu destekli mobil geniş bant internet ve ses hizmetleri ise 2026’nın ikinci çeyreği için planlanıyor. ABD’li T-Mobile da Starlink üzerinden çalışacak benzer bir mobil veri hizmetini Ekim 2025’te başlatmayı planladığını duyurmuştu.

    Öte yandan Ukrayna’daki telekom altyapısının son dönemde artan Rus saldırılarına rağmen büyük ölçüde ayakta kaldığı bildirildi. Komarov’a göre, şebekeler artık ulusal çaplı elektrik kesintilerinde bile 10 saate kadar kesintisiz hizmet verebiliyor. 2023’teki büyük saldırılarda ülkenin enerji üretim kapasitesinin neredeyse yarısı devre dışı kalmış, şehirlerde günlük kesintiler yaşanmıştı. Ancak bugünkü tablo çok daha dayanıklı bir altyapıya işaret ediyor.

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    N
    netscan 6 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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