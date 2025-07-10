Starlink mobil internet hizmeti Avrupa’da ilk Ukrayna’da başlayacak

Avrupa'da ilk kez Ukrayna'da
Starlink’in "direct-to-cell" doğrudan hücresel teknolojisi geleneksel baz istasyonlarına ihtiyaç duymadan, uydular aracılığıyla doğrudan akıllı telefonlara bağlantı sağlıyor. Uydular, cep telefonu sinyallerini doğrudan cihazlara aktarabilen modemlerle donatılmış durumda.
Kyivstar, ilk aşamada yıl sonunda WhatsApp, Signal gibi platformlar üzerinden OTT mesajlaşma hizmetini devreye alacak. Uydu destekli mobil geniş bant internet ve ses hizmetleri ise 2026’nın ikinci çeyreği için planlanıyor. ABD’li T-Mobile da Starlink üzerinden çalışacak benzer bir mobil veri hizmetini Ekim 2025’te başlatmayı planladığını duyurmuştu.
Öte yandan Ukrayna’daki telekom altyapısının son dönemde artan Rus saldırılarına rağmen büyük ölçüde ayakta kaldığı bildirildi. Komarov’a göre, şebekeler artık ulusal çaplı elektrik kesintilerinde bile 10 saate kadar kesintisiz hizmet verebiliyor. 2023’teki büyük saldırılarda ülkenin enerji üretim kapasitesinin neredeyse yarısı devre dışı kalmış, şehirlerde günlük kesintiler yaşanmıştı. Ancak bugünkü tablo çok daha dayanıklı bir altyapıya işaret ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre