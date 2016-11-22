Karbondioksit’in emilimini sağlayan yeni bir yol geliştirildi

Fotosentezdeki benzer reaksiyonun 20 katı verimlilik sunuyor

Bilindiği üzere karbondioksit molekülü, onu oluşturan oksijen ve karbonun yapısından dolayı çok stabil bir bağ içeriyor. Bilim adamları uzunca bir süredir bu molekülü farklı moleküllere çevirmek için çeşitli çalışmalarda bulunuyorlardı. Son yapılan çalışmada ise dokuz farklı organizmadan çeşitli enzimler alındı ve bu enzimler kullanılarak bir biyokimyasal reaksiyon geliştirildi. Bu reaksiyon, her seferinde iki adet karbondioksit molekülünü parçalayabilirken fotosentezdeki benzer işlemden 20 katı verimle çalışıyor ki bu da reaksiyonu bu denli önemli yapan bir diğer etken.

Reaksiyonun son ürünü de kullanılabilir özellikte

Yeni geliştirilen bu reaksiyonun ürünü ise bir gıda katkısı olan malik asit. Son ürün bu şekilde de kullanılabileceği gibi uzmanlara göre endüstriyel alanda direk kullanıma hazır bir madde de elde edilebilir ki bu da reaksiyonun faydasını bir kat daha arttırabilir.

Bununla birlikte reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli enzimlerin manuel olarak eklenmesi gerekiyor ki araştırmacılar E. Coli veya minimal genoma sahip bir sentetik hücreye bu reaksiyon döngüsünü ekleyerek hücrenin kendi kendisine gerekli enzimleri üretip reaksiyonu gerçekleştirmesi ve bu sayede reaksiyonun daha pratik hale gelmesi üzerinde çalışıyor.

Ayrıca Uluslararası İklim Müzakerelerinin de yapıldığı şu sıralar Paris Antlaşması’nın iklimin korunması için yeterli düzeyde olmadığı tartışılırken yeni araştırma geleceğe dair bu konuda ümit vadediyor. Bilim adamlarının reaksiyonun geliştirilmesine dair çalışmaları ise halen devam ediyor.

http://arstechnica.com/science/2016/11/enzymes-from-nine-organisms-combined-to-create-new-pathway-to-use-co2/

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günden güne arttığı günümüzde araştırmacıların geliştirdiği yeni reaksiyon mekanizması gelecek için umut vadeder nitelikte.