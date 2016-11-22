Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Karbondioksit’in emilimini sağlayan yeni bir yol geliştirildi

Küresel ısınmanın giderek arttığı günümüzde araştırmacılar bu gidişata dur diyecek bir yol arayışı içinde. Yeni bulunan yöntem bu soruna bir çözüm olabileceğe benziyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,2b
1
11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Karbondioksit’in emilimini sağlayan yeni bir yol geliştirildi
Tam Boyutta Gör


Karbondioksit salınımının günden güne arttığı günümüzde araştırmacıların geliştirdiği yeni reaksiyon mekanizması gelecek için umut vadeder nitelikte.

Fotosentezdeki benzer reaksiyonun 20 katı verimlilik sunuyor

Bilindiği üzere karbondioksit molekülü, onu oluşturan oksijen ve karbonun yapısından dolayı çok stabil bir bağ içeriyor. Bilim adamları uzunca bir süredir bu molekülü farklı moleküllere çevirmek için çeşitli çalışmalarda bulunuyorlardı. Son yapılan çalışmada ise dokuz farklı organizmadan çeşitli enzimler alındı ve bu enzimler kullanılarak bir biyokimyasal reaksiyon geliştirildi. Bu reaksiyon, her seferinde iki adet karbondioksit molekülünü parçalayabilirken fotosentezdeki benzer işlemden 20 katı verimle çalışıyor ki bu da reaksiyonu bu denli önemli yapan bir diğer etken.

Reaksiyonun son ürünü de kullanılabilir özellikte

Yeni geliştirilen bu reaksiyonun ürünü ise bir gıda katkısı olan malik asit. Son ürün bu şekilde de kullanılabileceği gibi uzmanlara göre endüstriyel alanda direk kullanıma hazır bir madde de elde edilebilir ki bu da reaksiyonun faydasını bir kat daha arttırabilir.
Bununla birlikte reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli enzimlerin manuel olarak eklenmesi gerekiyor ki araştırmacılar E. Coli veya minimal genoma sahip bir sentetik hücreye bu reaksiyon döngüsünü ekleyerek hücrenin kendi kendisine gerekli enzimleri üretip reaksiyonu gerçekleştirmesi ve bu sayede reaksiyonun daha pratik hale gelmesi üzerinde çalışıyor.
Ayrıca Uluslararası İklim Müzakerelerinin de yapıldığı şu sıralar Paris Antlaşması’nın iklimin korunması için yeterli düzeyde olmadığı tartışılırken yeni araştırma geleceğe dair bu konuda ümit vadediyor. Bilim adamlarının reaksiyonun geliştirilmesine dair çalışmaları ise halen devam ediyor.

http://arstechnica.com/science/2016/11/enzymes-from-nine-organisms-combined-to-create-new-pathway-to-use-co2/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Led Zeppelin 3 yıl en beğenilen asosyal mühendis
asosyal mühendis
korbondioksiti oksijen veya azota çevirmedikçe ne anlamı kaldı ki?

Karbondioksiti nasıl azota çeviriyorsun
asosyal mühendiskorbondioksiti oksijen veya azota çevirmedikçe ne anlamı kaldı ki?Karbondioksiti nasıl azota çeviriyorsun
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gxhero 3 yıl
Tamam altyapı hazır artık şu gereksiz doğayı son hızla katledebiliriz... İnş her yer duble yeşil yol olacak başkası bakar tırt parti yapar :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
Malik asit yararlı bir madde aslında. Arabanın exhaust'una bu bakterileri içeren bir kit takılıp, zamanla oluşacak olan malik asit de bir bardak yardımıyla içilebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savasserter 3 yıl
Malik asit! Bununda altından apple çıktı :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nokta_28 3 yıl
Para kokusu alıyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asosyal mühendis 3 yıl
korbondioksiti oksijen veya azota çevirmedikçe ne anlamı kaldı ki?
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Led Zeppelin 3 yıl asosyal mühendis
asosyal mühendis
korbondioksiti oksijen veya azota çevirmedikçe ne anlamı kaldı ki?

Karbondioksiti nasıl azota çeviriyorsun
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Koreli01 3 yıl asosyal mühendis
asosyal mühendis
korbondioksiti oksijen veya azota çevirmedikçe ne anlamı kaldı ki?

Hocam karbon ve oksijenden oluşan bir bileşikten azot üretmek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bahner 3 yıl
Çok faydalı bir buluş.
Her arabaya bitane takarsalar baya salınımı azaltırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maximus8282 3 yıl
Yani bu ağaçsız oksijen demek mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
med_cezir91 3 yıl maximus8282
maximus8282

Yani bu ağaçsız oksijen demek mi?

Anladığım kadarı ile reaksiyon sonucu direk oksijen oluşmuyor zaten haberde de yazmışlar malik asit oluşuyormuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3207 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bilim haberleri, bilim ve
4 etiket daha bilimsel gelişme bilimsel araştırmalar Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Facebook artık çevrenizdeki erişime açık Wi-Fi ağlarını da gösterecek 3 yıl NVIDIA GeForce GTX 1080 ve 1070 alana Watch Dogs 2 hediye 3 yıl Güneş aniden kaybolsaydı bizleri neler bekliyor olurdu? 3 yıl Hyundai Ioniq Electric, EPA'ya göre en verimli elektrikli otomobil 3 yıl Reeder’dan yeni amiral gemisi 3 yıl Giriş seviyesi HTC Desire 650 duyuruldu 3 yıl GTA5 ulta gerçekçi grafik modları listesi "özel video" 3 yıl Google uygulaması, Android’de kişisel verileri görmeye başlayacak 3 yıl Cadillac CT6, 2017 yılında hibrit versiyona kavuşuyor 3 yıl Alman uçak şirketi önce Türk oldu, şimdi Bursa’da üretilecek 3 yıl Google Cloud, eğitim platformu Qwiklabs’ı satın alıyor 3 yıl HTC 10 Evo duyuruldu 3 yıl CES fuarı 50 yılı geride bırakmaya hazırlanıyor 3 yıl Android 2.3 Gingerbread'e destek kesiliyor 3 yıl Galaxy S6 Android 7.0 Nougat ile testlerde gözüktü 3 yıl Samsung Galaxy S7′ye "Jet Black" renk seçeneği geliyor 3 yıl Turkcell, LiTRA teknolojisi ile acil durumlarda hayat kurtaracak 3 yıl Intel'in Kaby Lake platformuna yönelik yeni bilgiler var 3 yıl Yapay Zeka dudak okumayı bizden iyi biliyor 3 yıl Dünyanın en hızlı elektrikli aracı: NIO EP9 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Karbondioksit’in emilimini sağlayan yeni bir yol geliştirildi Sonraki Organik ürün satışı yapan e-ticaret girişimi Tazedirekt, Migros'a satıldı 3 yıl Instagram "canlı yayın" özelliğiyle resmen Periscope'a rakip oldu 3 yıl HTC sanal gerçeklik araştırma laboratuvarı kurdu 3 yıl Türk geliştiricilerden yeni bir oyun: Showgun: Adventure 3 yıl Bazı yeni MacBook Pro modellerinde trackpad problemleri ortaya çıktı 3 yıl Asus GTX1050Ti Strix incelemesi "Daha verimli, daha performanslı" 3 yıl Bulunan Rootkit 3 milyon Android cihazı etkiliyor 3 yıl Volkswagen’den geri adım: kendi pil fabrikasını açacak 3 yıl Doom oyununda Macbook Pro’nun OLED ekranını kullanan ilginç çözüm 3 yıl Symantec güvenlik sektöründe önemli bir satın alım yapıyor 3 yıl Samsung patlayan Galaxy S7′lerle ilgili açıklama yayınladı 3 yıl iPhone 6s modellerinin şarj bitmeden kapanma sorunu çözülüyor 3 yıl HP, ikinci Windows 10 telefonu hazırlığında 3 yıl Tesla’dan etkileyici otomatik pilot videosu 3 yıl Digiturk, Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını 5 yıllığına aldı 3 yıl LG V30 ile ikinci ekran değişebilir 3 yıl Yenilenen Seat Leon Cupra artık daha hızlı! 3 yıl Aselsan’ın KULAÇ teknolojisi, Endonezya denizaltısında! 3 yıl Game of Thrones'un yıldızı Star Wars evrenine katıldı 3 yıl Monster Tulpar T5 GTX 1060 dizüstü inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim