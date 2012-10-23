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Karşınızda Retina ekranlı 13 inçlik MacBook Pro

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,2b
1
55
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın şu anda devam eden ve canlı olarak yayınladığımız San Fransisco'daki etkinliğinde sahneye ilk çıkan Retina ekranlı 13 inçlik MacBook Pro oldu.
Bugüne kadar internette paylaşılan bilgilerde herhangi bir farklılık bulunmuyor. 13.3 inçlik ekran 2560 x 1600 piksel çözünürlük yerini alıyor ve bir önceki versiyonun 4 katı çözünürlüğe sahip. IPS panel 300 nit parlaklık değeri sunuyor.

1.6kg ağırlık, 19mm kalınlık, MagSafe, 2 Thunderbolt girişi, USB 3.0, SD kart okuyucu, HDMI çıkışı, 720p video kaydı yapan ön kamera, çift mikrofon, arka aydınlatmalı klavye şeklinde özellikler mevcut.

Modelde 768GB'a kadar SSD, 8GB'a kadar RAM, Ivy Bridge tabanlı COre i5 ve i7 işlemciler, Intel HD 4000 grafik birimi, WiFi, Bluetooth 4.0 bağlantısı, 7 saate kadar kullanım süresi opsiyonel olarak sunuluyor.

13 inçlik MacBook Pro'nun baz modeli 2.5GHz hızında çalışan Core i5 işlemci, 8GB RAM ve 128GB SSD çözümü ile birlikte 1,699$'a satışa çıkacak. Üst seviye model ise 1999$ fiyat etiketine sahip. Bu versiyonda 2.9GHz hızında çalışan Core i7 işlemci olduğu tahmin ediliyor. Ön siparişler ise başlamış durumda. 


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Stanislas Xavier 7 yıl en beğenilen
bu çözünürlükte hd4000 ne verecek merak ediyorum ..
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ruzgar_ressam 7 yıl
600 dolarlık apple cihazının 3000 Tl fiyatla girdiği ülkemizde 1700 dolarlık cihaz fiyatına orta kasa bir toyota corolla ile takas edilir
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1 Avatar
John 6 yıl
ekran kartı konusunda hd 4000 yerine güzel bir nvidia kart beklerdim zira bu şekilde macbook air almak çok daha mantıklı hale geliyor
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Litminov 7 yıl
Ülkemizde fiyatı bayağı tuzlu olur.
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mehmet.mercan 7 yıl
Intel HD 4000 grafik kartını detaylı inceleyen varmı aramızda ? Sanki biraz ön yargı oluşmuş gibi. i5 işlemci ve 1600 mhz RAM desteği ile HD 4000 oldukça performanslı ve düşük seviyede güç tüketimi mevcut. Buna i7 işlemci eklenince beklenenden çok daha iyi performans alınıyor. SSD sayesinde de oldukça performansı desteklenmiş oluyor. Bana göre 13 retinanın tek eksiği 16 GB memory opsiyonun sağlanmamış olması. İkinici nesilde mutlaka koyarlar. Intel HD4000 grafik kartı RAM'ı kullanmayı çok seviyor. Ayrıca 13 retinada 768 mb ekran kartı ile geliyor. İkinci ekran kartı olsa çok güzel olurdu ama sanki ihtiyacı yokmuş gibide performans veriyor. Bazı oyunlarda belki beklentinin altında performans sağlayacak olsada amacında kullanımda oldukça tasarım ve performans açısından profesyonel seri adını hakediyor.
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cengizhan1903 7 yıl
Para bulabılıpte alsam :(
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Johnny B. Goode 7 yıl mehmet.mercan
mehmet.mercan

Intel HD 4000 grafik kartını detaylı inceleyen varmı aramızda ? Sanki biraz ön yargı oluşmuş gibi. i5 işlemci ve 1600 mhz RAM desteği ile HD 4000 oldukça performanslı ve düşük seviyede güç tüketimi mevcut. Buna i7 işlemci eklenince beklenenden çok daha iyi performans alınıyor. SSD sayesinde de oldukça performansı desteklenmiş oluyor. Bana göre 13 retinanın tek eksiği 16 GB memory opsiyonun sağlanmamış olması. İkinici nesilde mutlaka koyarlar. Intel HD4000 grafik kartı RAM'ı kullanmayı çok seviyor. Ayrıca 13 retinada 768 mb ekran kartı ile geliyor. İkinci ekran kartı olsa çok güzel olurdu ama sanki ihtiyacı yokmuş gibide performans veriyor. Bazı oyunlarda belki beklentinin altında performans sağlayacak olsada amacında kullanımda oldukça tasarım ve performans açısından profesyonel seri adını hakediyor.

Yorumunuzu okurken, tam alıntı yapıp 768 MB kartı olduğunu yazacaktım ki belirtmişsiniz, bence gayet yeterli, hele günlük kullanıcılar için. Size bir sorum olacak, hangi zaman diliminde 2. nesil 13" retinalar satışa çıkar ve bu ghosting olayı çözülecek olur mu 2. nesil ile beraber? Teşekkürler.
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mehmet.mercan 7 yıl
MacBook 13 retinayi bugün Palladium Darty'de inceledim. Umduğumdan çok daha başarılı bir cihaz. Cihaz için söylenecek gerçekten laf yok. Eksikleri olabilir ama güzel cihaz. Türkiye fiyatı malum pahalı olmuş biraz. 1996 dolar olan donanım burda 2690 dolara yakın bir fiyata satılıyor.
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majesthion 7 yıl
Apple milleti ayakta tokalaşmaya davet etmiş yine :D.
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Potansiyel TROLL 7 yıl
whoha
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Zordion 7 yıl
15" Retina'yi tavsiye ediyor ve kullaniyor olmama ragmen 13" Retina icin aynisini soyleyemeyecegim. HD 4000 Retina ekranli bir cihazda yeterli degil. Bir harici kart da olmaliydi. Bu yuzden,
Ya 15" Pro Retina
Ya da 13" Air diyorum.
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Johnny B. Goode 7 yıl Zordion
Zordion

15" Retina'yi tavsiye ediyor ve kullaniyor olmama ragmen 13" Retina icin aynisini soyleyemeyecegim. HD 4000 Retina ekranli bir cihazda yeterli degil. Bir harici kart da olmaliydi. Bu yuzden,
Ya 15" Pro Retina
Ya da 13" Air diyorum.

13" Retina'yı, Air'e tercih edenlerin sebepleri sizce neler? Ne görüyorlar da 13 Retina'ya yöneliyorlar? Benim de kafam çok karışık, bir Air, bir Retina arasında gidip geliyorum. Birinden birini aldıktan sonra da pişman olmak istemiyorum açıkçası.
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nurettinaz 7 yıl
Buna ne gerek vardı anlayamadım sonuçta bu retina zaten çok pahalı bir teknoloji şu an için ve insanların bir çoğu zaten ucuzolduğu için alıyor bu 13.3" macbook proları biraz çelişkili hareketler sergşlemeye başladı apple steve jobs öldükten sonra
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naruterme 7 yıl
Adamlar sürekli bir şeyler çıkarıyorlar. Durmak yok Apple'da. Ah birde Türkiye fiyatları


Saygılar, naruterme
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tenghis 7 yıl
Taşınabilirlik önemliyse macbook air, masa üstüne yakın performans ve taşınabilirlik isteniyorsa retina olmayan 15", direk masa üstü kullanım için imac hala fiyat performans lideridir bence. Retina modeller şu an için pek ekonomik değiller.
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Faux Carnival 7 yıl
Hicbir web sitesi bu cozunurluge uygun degil, neredeyse hicbir program uygun degil, Windows'un dpi scaling secenekleri guclu olmadigi icin Boot Camp mumkun degil, cilgin cozunurlukte HD 4000 ile hicbir sey mumkun degil. Arti su an oturdugu yerden masaustu ya da dizustu ekraninin piksellerini ayirt edebilen de yoktur tahminimce. Ne kadar gerekli oldugu tartisilir. Ama optik surucuden kurtulup sonunda dunya standardi HDMI'i kabul etmeleri guzel gelismeler.
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smart1978 7 yıl
226,98 PPI Retina Ekran değil.. Retina olabilmesi için 300 ppi değeri olmalı ...
members.ping.de/...
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