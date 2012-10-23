Karşınızda Retina ekranlı 13 inçlik MacBook Pro





Apple'ın şu anda devam eden ve canlı olarak yayınladığımız San Fransisco'daki etkinliğinde sahneye ilk çıkan Retina ekranlı 13 inçlik MacBook Pro oldu.

Bugüne kadar internette paylaşılan bilgilerde herhangi bir farklılık bulunmuyor. 13.3 inçlik ekran 2560 x 1600 piksel çözünürlük yerini alıyor ve bir önceki versiyonun 4 katı çözünürlüğe sahip. IPS panel 300 nit parlaklık değeri sunuyor.





1.6kg ağırlık, 19mm kalınlık, MagSafe, 2 Thunderbolt girişi, USB 3.0, SD kart okuyucu, HDMI çıkışı, 720p video kaydı yapan ön kamera, çift mikrofon, arka aydınlatmalı klavye şeklinde özellikler mevcut.





Modelde 768GB'a kadar SSD, 8GB'a kadar RAM, Ivy Bridge tabanlı COre i5 ve i7 işlemciler, Intel HD 4000 grafik birimi, WiFi, Bluetooth 4.0 bağlantısı, 7 saate kadar kullanım süresi opsiyonel olarak sunuluyor.





13 inçlik MacBook Pro'nun baz modeli 2.5GHz hızında çalışan Core i5 işlemci, 8GB RAM ve 128GB SSD çözümü ile birlikte 1,699$'a satışa çıkacak. Üst seviye model ise 1999$ fiyat etiketine sahip. Bu versiyonda 2.9GHz hızında çalışan Core i7 işlemci olduğu tahmin ediliyor. Ön siparişler ise başlamış durumda.



