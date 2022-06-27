Apple M2 vs. Apple M1, M1 Pro ve M1 Max kıyaslaması: Hangisi en iyisi?

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2020 yılının Kasım ayında M1 işlemcili ilk MacBook Air modelini duyuran Apple, daha sonrasında aileye eklenen M1 Pro ve M1 Max ile büyük bir beğeni topladı. 2022 yılında ise iki adet M1 Max yongasına ev sahipliği yapan M1 Ultra ve yeni nesil M2 işlemcisini duyuran şirket, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu haberimizde sizler için tüm yeni Apple işlemcilerini karşı karşıya getirdik.

Apple M2 neler sunacak?

Karşılaştırmalara başlamadan önce Apple'ın en yeni M2 işlemcisinin neler sunacağına göz atmakta fayda var. Apple’ın açıklamalarına göre selefine kıyasla büyük iddialar ile gelen M2 yongası, M1’den yüzde 20 daha fazla diyebileceğimiz toplam 20 milyar transistör sayısına sahip olacak.

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Bununla birlikte 4 adet performans ve 4 adet verimlilik çekirdekleri ile toplam işlemci performansını yüzde 18, 10 çekirdeğe kadar arttırılan GPU tasarımı ile grafik performansını ise yüzde 35 oranında yükseltecek.

Apple M2 vs M1, M1 Pro, M1 Max: Teknik Özellikler - Apple M2 Apple M1 Apple M1 Pro Apple M1 Max Başlangıç fiyatları 25.999,00 TL (MacBook Air 2022) 20.999,00 TL (MacBook Air 2020) 41.999 TL (14 inç MacBook Pro 2021) 41.999 TL (14 inç MacBook Pro 2021) CPU çekirdek sayısı 8 8 10 10 GPU çekirdek sayısı 8-10 7 16 32 Neural Engine 16 çekirdek 16 çekirdek 16 çekirdek 16 çekirdek Transistör sayısı 20 Milyar 16 Milyar 33.7 milyar 57 milyar Bellek Bant Genişliği 8-24GB RAM 100 GB/s 16GB RAM 68 68,25GB/s 32 GB RAM

200GB/s 64 GB RAM

400GB/s

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Bellek bant genişliği söz konusu olduğunda ise yüzde 30'a kadar bir artış sunacak yeni işlemci, M1'in sahip olduğu 68,25GB/sn transfer değerini 100GB/sn'ye ulaştıracak ve 1,9 ila 2,3 kat arası watt başına performans geliştirmeleri dahil olmak üzere Apple'ın ProRes ve ProRes RAW kodeklerine destek sunacak.

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Ayrıca geliştirilmiş bir Apple M2 Pro yongasının bu yıl üretime girmesi beklenirken, M2'nin diğer işlemciler ile karşılaştığında nasıl bir performans sunduğuna hep beraber bakalım.

Apple M2 vs M1, M1 Pro, M1 Max: Performans Skorları - Geekbench 5 Handbreak video kod dönüştürme PugetBench Photoshop Sid Meier's Civ VI: Gathering Storm Rise of the Tomb Raider MacBook Pro 13-inch M2 1,938/8,984 6:51 817 (4:54) 51 fps 24.94 fps MacBook Pro 14-inch M1 Pro 1,767/11,777 4:51 877 (4:48) 46.1 fps 39.33 MacBook Pro 16-inch M1 Max 1,783/12,693 4:48 877 (4:48) 46.1 fps 73.87 fps MacBook Pro 13-inch M1 1707/7396 7:44 649 (7:03) 38 fps 25.78 fps

Paylaşılan grafikte Geekbench üzerinde 1,938 tek çekirdek, 8,984 çoklu çekirdek skoruna ulaşan M2 işlemcili 2022 model Macbook Pro, M1 modelinin elde ettiği 1707 tek çekirdek, 7396 çoklu çekirdek skorlarını büyük oranda geride bırakmayı başarıyor.

Bununla birlikte geçen yılki M1 Pro ve M1 Max çiplerinin ortaya koyduğu puanlarla yarışmakta zorlanan Apple M2, 2021 model Macbook Pro'nun (M1 Pro) 11,777 ve M1 Max'in 12,693 çoklu çekirdek puanlarının altında kalıyor. M2, tek çekirdek testlerinde M1'e göre anlamlı bir gelişme sunuyor olsa da çoklu çekirdek gerektiren işlemlerde M1 Pro ve M1 Max'in ezici üstünlüğünün devam ettiğini söyleyebiliriz.

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Video kod dönüştürme testlerinde ise Apple işlemciler, 4K çözünürlüğündeki bir videoyu 1080P'ye dönüştürme süreleri ile kıyaslanıyor. Paylaşılan grafikte yeni nesil M2 donanımlı Macbook Pro'nun işlemi 6 dakika 51 saniyede tamamladığı görülürken, aynı görevi M1 donanımlı model yaklaşık 7 dakika 44 saniyede bitiriyor. M1 Pro ve M1 Max'e sahip modeller ise sırasıyla 4 dk 51 sn ve 4 dk 48 sn'lik sonuçlara ulaşıyor.

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Photoshop görev yüklerini ölçen bir sonraki PugetBench'e gelindiğinde, M2 donanımlı Macbook Pro 4 dakika 54 saniyelik başarılı bir sonuca ulaşıyor. Bu değer, aynı testi 7 dakika 3 saniyede tamamlayan M1 donanımlı Pro modelinden önemli ölçüde daha hızlı. Ancak M2 yine de aynı testi 4 dakika 48 saniyede tamamlayan M1 Max ve M1 Pro'nun önüne geçemiyor.

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Son olarak oyun testi sonuçlarına değinelim. 2K çözünürlüğünde Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm ve Rise of the Tomb Raider yapımlarında test edilen yeni işlemciler, oldukça değişik sonuçlara imza atıyor. Bununla birlikte Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm testinde M2 işlemcili model 51 fps'e ulaşarak lider olurken, M1'li model aynı testte yalnızca 38,2 fps'e, M1 Max ve M1 Pro'lu modeller ise 46.1 fps'e ulaşabiliyor.

Rise of the Tomb Raider'a gelindiğinde M1 işlemcili model 25,78 fps ile M2'li modelin 24.94 fps değerini geride bırakıyor ve M1 Pro 39.33 FPS, M1 max ise 73,87 fps'e ulaşıyor.

Sonuç

Paylaşılan tüm verilerin ışığında yeni Apple M2 yongasının, geçen yıl piyasaya sürülen M1 Pro ve M1 Max yongalarının sahip olduğu ham güce ve performansa tam olarak yetişemediğini söyleyebiliriz. Bu nedenle, mümkün olan en performanslı MacBook'a sahip olmanız gerekiyorsa, geçen yılın üst seviye modellerine bağlı kalınmasını öneriyoruz.

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