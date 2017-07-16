Karşınızda dünyanın en hızlı drone’u

Dünyanın en hızlı drone’larını geliştiren Drone Racing League(DRL) ekibi geliştirdikleri RacerX isimli drone ile yeni bir rekora imza attı. Bugüne kadar bir drone’un ulaştığı en yüksek hızı( saatte 201 kilometre) açık ara farkla geride bırakan RacerX saatte 288 kilometre hıza ulaşarak dünyanın en hızlı drone’u unvanının sahibi oldu.

Ortalama Hızı 263 Kilometre

800 gramdan biraz daha hafif olan RacerX, 2 adet 1300mAh gücünde pilden enerji alıyor. Özel gözlüklerle drone’un üzerinde bulunan kamerayla etrafı görebilen bir pilot tarafından kontrol edilen RacerX, DRL’ın ölçümünde 288 kilometre hıza ulaştı ancak Guiness Rekorlar Kitabı’ndan gelen temsilci drone’un hızını görebilmek için RacerX’in 100 metrelik parkurda gidip gelmesini istedi. Temsilci RacerX’in parkurdaki en yüksek hızını saatte 263 kilometre olarak kaydetti ve RacerX, Guiness Rekorlar Kitabı’nda yerini aldı.

DRL’ın bir önceki drone’u Racer3’ün üzerine inşa edilen RacerX’le ilgili en çok merak edilen noktalarda biri de RacerX drone yarışlarında yer alıp almayacağı. 20 Temmuz’da yeni sezonun açılacağı ligde drone’lar için herhangi bir hız sınırlaması bulunmuyor ancak RacerX’i kontrol etmek bir hayli zor bu nedenle RacerX’in yarışlara katılmaması sürpriz olmayacak.

RacerX'in rekor hızını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://techcrunch.com/2017/07/14/watch-this-racing-drone-set-the-guinness-world-record-for-fastest-drone/