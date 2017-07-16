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Karşınızda dünyanın en hızlı drone’u

DRL(Drone Racing League)’in RacerX isimli drone adını Güiness Rekorlar Kitabı’na yazdırdı. RacerX saatte ortalama 263 kilometre hıza ulaşarak dünyanın en hızlı dronu unvanının sahibi oldu.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Dünyanın en hızlı drone’larını geliştiren Drone Racing League(DRL) ekibi geliştirdikleri RacerX isimli drone ile yeni bir rekora imza attı. Bugüne kadar bir drone’un ulaştığı en yüksek hızı( saatte 201 kilometre) açık ara farkla geride bırakan RacerX saatte 288 kilometre hıza ulaşarak dünyanın en hızlı drone’u unvanının sahibi oldu.

 

Ortalama Hızı 263 Kilometre 

800 gramdan biraz daha hafif olan RacerX, 2 adet 1300mAh gücünde pilden enerji alıyor. Özel gözlüklerle drone’un üzerinde bulunan kamerayla etrafı görebilen bir pilot tarafından kontrol edilen RacerX, DRL’ın ölçümünde 288 kilometre hıza ulaştı ancak Guiness Rekorlar Kitabı’ndan gelen temsilci drone’un hızını görebilmek için RacerX’in 100 metrelik parkurda gidip gelmesini istedi. Temsilci RacerX’in parkurdaki en yüksek hızını saatte 263 kilometre olarak kaydetti ve RacerX, Guiness Rekorlar Kitabı’nda yerini aldı.

 

DRL’ın bir önceki drone’u Racer3’ün üzerine inşa edilen RacerX’le ilgili en çok merak edilen noktalarda biri de RacerX drone yarışlarında yer alıp almayacağı. 20 Temmuz’da yeni sezonun açılacağı ligde drone’lar için herhangi bir hız sınırlaması bulunmuyor ancak RacerX’i kontrol etmek bir hayli zor bu nedenle RacerX’in yarışlara katılmaması sürpriz olmayacak. 

 
 
RacerX'in rekor hızını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
 

https://techcrunch.com/2017/07/14/watch-this-racing-drone-set-the-guinness-world-record-for-fastest-drone/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Astforum 1 yıl
Sanki Drone ile yarış yapacağız... :)
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eticin16 1 yıl
VİDEOYU İYİ İZLEDİYSENİZ 10S 1550 MAH PİL DENİYOR AYRICA 2500KVA MOTORA 80A ESC TAKILMIŞ NORMALDE 250 GR GEÇMEYEN RACER DRONLAR İÇİN BU BİLEŞENLER OLDUKÇA FAZLA BU YÜZDEN BUKADAR HIZLI GİTMESİ NORMAL VE AĞAR OLMASI TABİ
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kadirirdem 1 yıl
Bizim buradaki hızlı tren 250 km/saat hızda gidiyor ,Drone ondan hızlı
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