DJI Lito 1 ve Lito X1 ortaya çıktı: Mini serisi sona mı eriyor?

DJI Mini serisinin yerini alması beklenen Lito modelleri neler sunacak?
DJI’ın neden Mini serisi yerine Lito adını tercih ettiği şu aşamada netlik kazanmış değil. Ancak sızan bilgiler, Lito 1’in daha sade ve erişilebilir bir model olarak tasarlandığını, Lito X1’in ise daha gelişmiş özelliklerle donatılmış bir alternatif olacağını gösteriyor. Şu ana kadar FCC belgelerinde cihazlara ait görseller veya detaylı teknik özellikler yer almıyor. Buna karşın internete sızan ve üzerinde Lito ibaresi bulunan bir drone iniş ayağı görseli, tasarım tarafında küçük değişiklikler yapılabileceğine işaret ediyor.
DJI, Lito serisini Şubat sonu ile Nisan başı arasında resmi olarak duyurabilir. Lansmanın ardından cihazların kısa süre içinde satışa sunulması bekleniyor. DJI'ın küresel dağıtım ağı düşünüldüğünde, Lito 1 ve Lito X1'in birçok pazarda eş zamanlı olarak raflardaki yerini alması sürpriz olmayacak. Son olarak sızdırılan bilgilere göre DJI Lito 1'in yaklaşık 330 dolar, Lito X1'in ise 759 dolar seviyesinden satışa sunulması bekleniyor. Bu da modellerin Mini 4K ve Mini 5 Pro'nun bulunduğu fiyat aralığını koruyacağını gösteriyor.