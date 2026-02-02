DJI Lito 1 ve Lito X1 ortaya çıktı: Mini serisi sona mı eriyor?

Tam Boyutta Gör DJI’ın iki yeni drone modeli DJI Lito 1 ve DJI Lito X1, ABD’de Federal İletişim Komisyonu kayıtlarında ortaya çıktı. FCC listelerinde görülen bu modeller, DJI’ın giriş ve başlangıç seviyesindeki ürün gamını yenilemeye hazırlandığını gösteriyor. Mevcut bilgiler, Lito 1 ve Lito X1’in sırasıyla DJI Mini 4K ve DJI Mini 5 Pro’nun yerini alacak şekilde konumlandırılacağını işaret ediyor.

DJI Mini serisinin yerini alması beklenen Lito modelleri neler sunacak?

DJI’ın neden Mini serisi yerine Lito adını tercih ettiği şu aşamada netlik kazanmış değil. Ancak sızan bilgiler, Lito 1’in daha sade ve erişilebilir bir model olarak tasarlandığını, Lito X1’in ise daha gelişmiş özelliklerle donatılmış bir alternatif olacağını gösteriyor. Şu ana kadar FCC belgelerinde cihazlara ait görseller veya detaylı teknik özellikler yer almıyor. Buna karşın internete sızan ve üzerinde Lito ibaresi bulunan bir drone iniş ayağı görseli, tasarım tarafında küçük değişiklikler yapılabileceğine işaret ediyor.

Ortaya atılan söylentilere göre DJI Lito 1 ve DJI Lito X1, 360 derece engelden kaçınma sistemine sahip olacak. Ayrıca tek bir batarya şarjıyla 20 kilometreden, yani yaklaşık 12,4 milden fazla menzil sunmaları bekleniyor. Bu değerler, giriş ve başlangıç seviyesindeki bir drone için oldukça iddialı görünüyor. Önceki Mini modelleriyle kıyaslandığında, bu menzil artışı günlük kullanım senaryolarında daha esnek uçuş planlamalarına olanak tanıyabilir.

DJI, Lito serisini Şubat sonu ile Nisan başı arasında resmi olarak duyurabilir. Lansmanın ardından cihazların kısa süre içinde satışa sunulması bekleniyor. DJI’ın küresel dağıtım ağı düşünüldüğünde, Lito 1 ve Lito X1’in birçok pazarda eş zamanlı olarak raflardaki yerini alması sürpriz olmayacak. Son olarak sızdırılan bilgilere göre DJI Lito 1’in yaklaşık 330 dolar, Lito X1’in ise 759 dolar seviyesinden satışa sunulması bekleniyor. Bu da modellerin Mini 4K ve Mini 5 Pro’nun bulunduğu fiyat aralığını koruyacağını gösteriyor.

