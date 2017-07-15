Ücretsiz Wi-Fi deneyi: 22.000 kişi Wi-Fi karşılığında tuvalet temizlemeyi kabul etti

Bilgisayarımıza yeni programlar yüklerken veya herhangi bir siteye kayıt olurken çoğumuz ‘’şartlar ve koşullar’’ kısmını okumadan kabul ediyoruz ve işlemi tamamlıyoruz. Bu duruma dikkat çekmek isteyen ve halka açık alanlarda ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunan Purple isimli şirket ilginç bir sosyal deneyle aslında okumadığımız şartların bizi zor durumlara sokabileceğini gösterdi.

Sadece Bir Kişi Okudu

Şirket ücretsiz Wi-Fi noktalarında kişilerin Wi-Fi’a bağlanırken kabul ettiği şartları değiştirdi ve şartlar arasına 1000 saatlik topluluk hizmeti şartını ekledi. Topluluk hizmeti kısmında ise parklardaki hayvansal atıkları temizleme, festival alanlarındaki taşınabilir tuvaletleri temizleme, kanalizasyon tıkanıklığına müdahale etme ve salyangoz kabuklarını parlatma gibi görevler yer aldı. İki haftalık deney sürecinde toplamda 22.000 kişi bu şartları okumadı ve şartları doğrudan kabul ederek ücretsiz Wi-Fi ağına bağlandı. Şirketin açıklamasına göre iki hafta boyunca sadece bir kişi şartları okudu ve Wi-Fi’a bağlanmaktan vazgeçti.

Tabi Wi-Fİ ağına bağlanan kişiler kabul etmiş olsa da Purple, kimseden 1000 saatlik topluluk hizmetini yerine getirmesini istemiyor. Avrupa Parlamentosu tarafından oluşturulan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyumlu ilk Wi-Fi sağlayıcısı olan Purple bu deneyle birlikte kullanıcıların özellikle halka açık bir alanda ücretsiz Wi-Fi ağına bağlanırken şartlar ve koşullar kısmını daha dikkatli incelemesini istiyor.

Puprle CEO'su Gavin Wheeldon "WiFi kullanıcılarının, bir ağa erişmek için üye olduklarında şartları okumaları gerekiyor.’’ diyor ve "Ne kabul ediyorlar, ne kadar veri paylaşıyorlar ve Wi-Fi sağlayıcılarına hangi hakları veriyorlar? Deneyimiz bir kutuyu işaretlemenin ve haksız bir şey istemenin çok kolay olduğunu gösteriyor." ifadesiyle bu deneyde olmasa da bir dahaki sefere kişilerin Wi-Fi ağına bağlanırken oldukça dikkatli olmalarını aksi taktirde çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya gelebilecekleri konusunda uyarıyor.

http://www.ibtimes.co.uk/22000-people-agree-cleaning-festival-toilets-painting-snails-get-free-wifi-1630266