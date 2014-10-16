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Karşınızda iPad Air 2 : Daha ince, daha güçlü

4 yıl
1,6b
1
78
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Karşınızda iPad Air 2 : Daha ince, daha güçlü

Geleneksel olarak Ekim ayında düzenlediği iPad etkinliğinde Apple hem yeni iPad modellerini hem de Mac ailesinde güncellediği diğer modelleri görücüye çıkardı. Sahnede ilk sıra iPad Air 2'nindi. 

Sızıntılar sayesinde karanlıkta kalan pek bir yer kalmadığını söyleyebiliriz. iPad Air 2 ikonik 9.7 inçlik boyutu bozmadan devam ettirirken, yeni Retina tanımlaması yapılan bir teknoloji mevcut. Bu teknolojide ekran ile gövde arasında herhangi bir boşluk yok ve parlamayı önleyen bir kaplama da kullanılmış. Çözünürlüğün ise 2048x1536 piksel olduğu tahmin ediliyor. 

Ön panelde belirgin bir tasarım değişikliği yok ancak yerden kazanmak adına yan taraftaki sessize alma butonu kalkıyor ve yerine bir mikrofon deliği geliyor. Ses kontrol tuşları da biraz rötuşlanmış. Ayrıca alt kısımdaki hoparlör ızgaraları tek sıra ve delikler de biraz daha büyük. 

Önceki modele göre biraz daha incelen kasa etkinliğin odak noktalarından birisi oldu ve 6.1mm ölçü ile dünyanın en ince tablet modeli olarak lanse edildi. Ancak Dell'in son Venue tableti 6mm kalınlığa sahipti ve dünyanın en incesi ünvanı ona ait. 

iPad Air 2'deki diğer bir dikkat çekici gelişme de A8X yongaseti. iPhone 6 Plus modelinde beklenen gelişme iPad Air 2 modeline nasip olmuş görünüyor. Daha hızlı bir yongaseti olan A8X iddialara göre 2GB RAM ile destekleniyor. Tabi bu ayrıntı lansmanda yer almadı. iPad Air 2’nin ilk iPad’den 12 kat daha hızlı olduğu ifade ediliyor. 

Kamera konusunda da değişikliğe uğrayan iPad Air 2 artık 8MP çözünürlükte bir iSight kameraya sahip ve çoklu çekim modu Burst Mode bu modelde kendisine yer buluyor. Kamera f.2/2 diyafram aralığı ile daha fazla ışık alıyor. Ayrıca 120 kare/saniye hızında yavaş çekim de ilk kez bir tablet modelinde desteklenmiş olacak. 

Uzun zamandır beklenen diğer bir yenilik ise Touch ID sensörü. Klasik Home butonunun yerinde artık Touch ID entegreli yeni Home butonu bulunuyor. Ancak NFC olmadığı için Apple Pay üzerinden sadece çevrimiçi alışverişler yapılabiliyor. 

iPad Air 2, iPhone 6 serisindekine benzer bir şekilde 32GB kapasiteyi eleyerek kapasite seçeneklerini yeniden düzenliyor. Modelin hücresel veri aktarımı LTE Cat.6 destekleyecek şekilde geliştirilmiş. WiFi ise 5. nesil ve çift anten ile destekleniyor.

iPad Air 2 modeli 16GB kapasiteli versiyonu 499$, 64GB kapasiteli versiyonu 599$, 128GB kapasiteli versiyonu ise 699$ olarak satışa çıkacak. Hücresel versiyonlar için ise 130$ eklenecek. Modelin satışına gelecek haftasonunda başlanacak. 

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DH Misafiri 3 yıl
ilk 1 gb ram ipad ile gelmiş yeni ipad modelinde bence herşeyiyle iyi olmuş kamrea bence önemli bir eksikti ayrıca metal teknolojisi de oldukça iyi bence apple yazılımsal alanda önemli atılımlar yaptı bunu zamanla farkedeceğiz ayrıca iphoneden daha iyi bir işlemci koymuşken ram ı de arttırması oldukça muhtemel
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Crazy Kids 4 yıl
Çıktı mı
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Ersin ÇAKI 4 yıl
Air 1 kullanıyorum. 2. jenerasyonda hiçbir yenilik göremedim. Çoklu pencere ve stylus kalem olmadığı sürece birdaha iPAD alamayacağım. Bu nedir arkadaş ya. Apple artık teknolojiyi çok geriden takip ediyor. Apple'nin götünü kurtaran tek şey uygulamaları ve bu uygulamaları yazan geliştiriciler.
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ekksl6 4 yıl Ersin ÇAKI
Arz talep meselesi...
talepte bulunduğunuz ayrıntıların kalem olanı samsungda çoklu pencere ise android diğer cihazların coğunda var...
Yani en başında apple ürünü yanlış seçim olmuş...
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ferisss 4 yıl Ersin ÇAKI
Ersin ÇAKI
Air 1 kullanıyorum. 2. jenerasyonda hiçbir yenilik göremedim. Çoklu pencere ve stylus kalem olmadığı sürece birdaha iPAD alamayacağım. Bu nedir arkadaş ya. Apple artık teknolojiyi çok geriden takip ediyor. Apple'nin götünü kurtaran tek şey uygulamaları ve bu uygulamaları yazan geliştiriciler.


Benim kafa da bunun aynı
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swat882 4 yıl
Klasik yalanlarlına başlamış apple yineu, daha ince daha hızlı
yenilik yok birşey yok, aynı tas Aynı hamam
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Ginga Bishounen 4 yıl
32gb'ı elemek neyin kafasıysa artık?
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SteveMeade 4 yıl
Tablette iPad diyorduk bir zamanlar, orda da ezilmeye yüz tuttular
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muticoo 4 yıl
hala aynı şeyler arkadaşların dediği gibi akıllı bi kalem yok.. apple'a özgü yeni yazılımlar yok kasa, işlemci, kamera değişmiş..Türkiye fiyatlarına bakmak lazım..
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OBOZDEN 4 yıl
Ben şahsen air 2 yi beğendim. Gold 64GB wifi versiyonunu alacağım.
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Umutcan 4 yıl
Aynen beklediğim gibi, hiçbir yenilik yok. Daha ince, daha güçlü bu kadar.
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antonidas 4 yıl
İpad 1 ve özellikle ipad 2 devrim niteliğinde cihazlardı.
İpad 2 smart cover ile tanıtıldığında çok ilgi çekmişti.
Bir şekilde ipad 2 almıştım.
Piyasadaki rakiplerine göre çok iyi bir cihazdı.
Üstelik her yönden. İnceliği, smart cover'ı işlemcisi, işletim sistemi, tablet uyumlu uygulamaları vs.
Halen de ipad 2'yi kullanıyorum. Tabi artık çok takılıyor, bataryası çabuk bitiyor.
Şimdi yeni çıkan ipad'lere bakıyorum ve hiç bir yenilik göremiyorum.
Android veya windows bir tablet alsan çok küçük deyatlar harici bir şey fark etmez.
Ciddi anlamda apple'da bir yenilik görmüyorum.
Parmak izi okuyucusunu ne yapayım, bankaya girmiyorum ki.
O kadar para verdikten sonra insan her anlamda çok iyi bir cihaz almak istiyor.
Artık yarı telefon yarı tabletlerde iyice yaygınlaştı. 5 inc bir cihaza iyi küçükmüş diyebiliyoruz.
Tablet pazarı çekiciliğini kaybediyor buna ek olarak ipad de çekiciliğini kaybediyor.
Yani tablet demek biraz da iş ve üretkenlik demektir.
İnsan bir akıllı kalem geliştirir akıllı yazılımlar geliştirir.
Apple ipad'lere özgü yazılımlar geliştirmeli.
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