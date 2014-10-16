Karşınızda iPad Air 2 : Daha ince, daha güçlü





Geleneksel olarak Ekim ayında düzenlediği iPad etkinliğinde Apple hem yeni iPad modellerini hem de Mac ailesinde güncellediği diğer modelleri görücüye çıkardı. Sahnede ilk sıra iPad Air 2'nindi.





Sızıntılar sayesinde karanlıkta kalan pek bir yer kalmadığını söyleyebiliriz. iPad Air 2 ikonik 9.7 inçlik boyutu bozmadan devam ettirirken, yeni Retina tanımlaması yapılan bir teknoloji mevcut. Bu teknolojide ekran ile gövde arasında herhangi bir boşluk yok ve parlamayı önleyen bir kaplama da kullanılmış. Çözünürlüğün ise 2048x1536 piksel olduğu tahmin ediliyor.





Ön panelde belirgin bir tasarım değişikliği yok ancak yerden kazanmak adına yan taraftaki sessize alma butonu kalkıyor ve yerine bir mikrofon deliği geliyor. Ses kontrol tuşları da biraz rötuşlanmış. Ayrıca alt kısımdaki hoparlör ızgaraları tek sıra ve delikler de biraz daha büyük.





Önceki modele göre biraz daha incelen kasa etkinliğin odak noktalarından birisi oldu ve 6.1mm ölçü ile dünyanın en ince tablet modeli olarak lanse edildi. Ancak Dell'in son Venue tableti 6mm kalınlığa sahipti ve dünyanın en incesi ünvanı ona ait.





iPad Air 2'deki diğer bir dikkat çekici gelişme de A8X yongaseti. iPhone 6 Plus modelinde beklenen gelişme iPad Air 2 modeline nasip olmuş görünüyor. Daha hızlı bir yongaseti olan A8X iddialara göre 2GB RAM ile destekleniyor. Tabi bu ayrıntı lansmanda yer almadı. iPad Air 2’nin ilk iPad’den 12 kat daha hızlı olduğu ifade ediliyor.





Kamera konusunda da değişikliğe uğrayan iPad Air 2 artık 8MP çözünürlükte bir iSight kameraya sahip ve çoklu çekim modu Burst Mode bu modelde kendisine yer buluyor. Kamera f.2/2 diyafram aralığı ile daha fazla ışık alıyor. Ayrıca 120 kare/saniye hızında yavaş çekim de ilk kez bir tablet modelinde desteklenmiş olacak.





Uzun zamandır beklenen diğer bir yenilik ise Touch ID sensörü. Klasik Home butonunun yerinde artık Touch ID entegreli yeni Home butonu bulunuyor. Ancak NFC olmadığı için Apple Pay üzerinden sadece çevrimiçi alışverişler yapılabiliyor.





iPad Air 2, iPhone 6 serisindekine benzer bir şekilde 32GB kapasiteyi eleyerek kapasite seçeneklerini yeniden düzenliyor. Modelin hücresel veri aktarımı LTE Cat.6 destekleyecek şekilde geliştirilmiş. WiFi ise 5. nesil ve çift anten ile destekleniyor.





iPad Air 2 modeli 16GB kapasiteli versiyonu 499$, 64GB kapasiteli versiyonu 599$, 128GB kapasiteli versiyonu ise 699$ olarak satışa çıkacak. Hücresel versiyonlar için ise 130$ eklenecek. Modelin satışına gelecek haftasonunda başlanacak.