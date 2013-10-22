Karşınızda iPad Air : Daha hafif, daha ince, daha güçlü





Apple'ın pek çok yeni ürününü teknoloji dünyasına sunduğu bu geceki etkinliğinde iPad modeli de önemli yeniliklerle güncellendi.





iPad modeli ilk yıllarında rakam bazında isimlendirilirken, sonrasında başına Yeni ibaresini almıştı. Şimdi ise iPad Air şeklinde yeni bir isimlendirme karşımıza çıkıyor.





Apple yeni tabletini 7.5mm kalınlığında, 469gr ağırlığında tutmayı başarmış. Daha önce gündeme geldiği gibi ekran çerçevesi yüzde 43 daraltılmış ve iPad mini ile benzer bir kasa tasarımına sahip olmuş.





9.7 inçlik IPS ekranında 2048x1536 piksel çözünürlük sunan iPad Air, 64 bitlik A7 işlemcisi ve M7 yardımcı işlemci ile birlikte geliyor. Phil Schiller iPad Air modelinin ilk iPad modeline göre işlemci açısından 8 kat, grafik açısından da 72 kat daha hızlı olduğunu belirtiyor.





5. nesil WiFi yongası çoklu anten teknolojisi ile daha hızlı bağlantı imkanı sunarken, uluslararası ağlar için LTE desteği de genişletilmiş. Modelde daha önce iddia edilenin aksine bir parmak izi okuyucu yer almıyor.





Modelin arka kısmında 5MP çözünürlükte iSight kamera, ön kısmında 1.2MP çözünürlükte arka aydınlatmalı FaceTime HD kamera yer alıyor. Çift mikrofon ile ses aktarım kalitesini üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan model 10 saate varan kullanım süresi sunuyor.





iPad Air modelinin 16GB WiFi versiyonu 499$ fiyat etiketine sahipken, 16GB WiFi+hücresel versiyonu 629$ fiyat etiketi sunuyor. Modelin 128GB kapasiteli versiyonları da mevcut. Model siyah, beyaz, gri ve gümüş renk seçenekleri ile 1 Kasım itibariyle ABD, İngiltere, Çin ve Japonya gibi ülkelerde satışa çıkacak.

http://www.apple.com/ipad-air/specs/