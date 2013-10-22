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Karşınızda iPad Air : Daha hafif, daha ince, daha güçlü

5 yıl
2,7b
1
109
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Karşınızda iPad Air : Daha hafif, daha ince, daha güçlü

Apple'ın pek çok yeni ürününü teknoloji dünyasına sunduğu bu geceki etkinliğinde iPad modeli de önemli yeniliklerle güncellendi.

iPad modeli ilk yıllarında rakam bazında isimlendirilirken, sonrasında başına Yeni ibaresini almıştı. Şimdi ise iPad Air şeklinde yeni bir isimlendirme karşımıza çıkıyor.

Apple yeni tabletini 7.5mm kalınlığında, 469gr ağırlığında tutmayı başarmış. Daha önce gündeme geldiği gibi ekran çerçevesi yüzde 43 daraltılmış ve iPad mini ile benzer bir kasa tasarımına sahip olmuş.

9.7 inçlik IPS ekranında 2048x1536 piksel çözünürlük sunan iPad Air, 64 bitlik A7 işlemcisi ve M7 yardımcı işlemci ile birlikte geliyor. Phil Schiller iPad Air modelinin ilk iPad modeline göre işlemci açısından 8 kat, grafik açısından da 72 kat daha hızlı olduğunu belirtiyor.

5. nesil WiFi yongası çoklu anten teknolojisi ile daha hızlı bağlantı imkanı sunarken, uluslararası ağlar için LTE desteği de genişletilmiş. Modelde daha önce iddia edilenin aksine bir parmak izi okuyucu yer almıyor.

Modelin arka kısmında 5MP çözünürlükte iSight kamera, ön kısmında 1.2MP çözünürlükte arka aydınlatmalı FaceTime HD kamera yer alıyor. Çift mikrofon ile ses aktarım kalitesini üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan model 10 saate varan kullanım süresi sunuyor.

iPad Air modelinin 16GB WiFi versiyonu 499$ fiyat etiketine sahipken, 16GB WiFi+hücresel versiyonu 629$ fiyat etiketi sunuyor. Modelin 128GB kapasiteli versiyonları da mevcut. Model siyah, beyaz, gri ve gümüş renk seçenekleri ile 1 Kasım itibariyle ABD, İngiltere, Çin ve Japonya gibi ülkelerde satışa çıkacak. 

http://www.apple.com/ipad-air/specs/ Yorum Yaz
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SLaYeR KiNG 5 yıl en beğenilen
adamlar ilk ipad5'i ilk ipad'e göre kıyaslayıp yok 8 kat yok 72 kat rakamları falan.. enayimi düdüklüyorlar anlamadım, o zaman ekran kartı üreticileri de ilk ekran kartına göre, lastik üreticileri de tekerleğin icadına göre kıyaslama yapsınlar...

çakal mısın apple?
adamlar ilk ipad5'i ilk ipad'e göre kıyaslayıp yok 8 kat yok 72 kat rakamları falan.. enayimi düdüklüyorlar anlamadım, o zaman ekran kartı üreticileri de ilk ...
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1 Yanıt Yanıtla +117
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prof.exx 5 yıl
Çöp. Diyenler olursa öldürürüm
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Walter White 5 yıl
En iyi tablet
1 Yanıt Yanıtla +16
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AlphaCentauri 5 yıl
***Respect***
Kasa ve ağırlık dışında değişen hiç bir şey yok. Ram değişse mutlaka bağıra bağıra söylerlerdi. Tek kelime ile rezalet.

Apple simdiye kadar hic RAM degisimlerinden bahsetmedi. Zaten belli senin ne kadar cahil oldugun da.
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mybo37 5 yıl
iPad Air in Türkiye'ye girişi ne zaman olucak acaba?? Aralık ayını bulur gibime geliyor
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yimmasabi 5 yıl
Bu alette neden 3G yok ? var da ben mi göremiyorum ?
Wi-Fi (802.11a/b/g/n); dual channel (2.4GHz and 5GHz) and MIMO
Bluetooth 4.0 technology
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
CDMA EV-DO Rev. A and Rev. B (800, 1900 MHz)
LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26)3
Data only4
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cazador35 5 yıl
mini 2 yi bekliyordum birde air çıktı vay arkadaş şaşırdım hangisini alacağımı türkiye'ye gelsin elimize alıp cihazları görmek lazım
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Zordion 5 yıl yimmasabi
yimmasabi
Bu alette neden 3G yok ? var da ben mi göremiyorum ?
Wi-Fi (802.11a/b/g/n); dual channel (2.4GHz and 5GHz) and MIMO
Bluetooth 4.0 technology
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
CDMA EV-DO Rev. A and Rev. B (800, 1900 MHz)
LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26)3
Data only4

UMTS/HSPA 3G'dir.
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teknokaptan 5 yıl
ozeceze
iPad minimi kaskoya iade edip bunu alırım galiba mayısta. iPad mini 2nin ram miktarı 1gb mı bilen var mı?

costco da ipad satiliyomuydu?nerde bu costco?
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ozeceze 5 yıl
iPad minimi kaskoya iade edip bunu alırım galiba mayısta. iPad mini 2'nin ram miktarı 1gb mı bilen var mı?
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NS_85 5 yıl
Yeni Ipad Air: daha ince, daha hafif bir de sıvıya dayanıklı olsa tek rakibi Molped olacak
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DH Misafiri 5 yıl
prof.exx
Çöp. Diyenler olursa öldürürüm

Çöcüler üşüştü. Seri katil olacaksın.
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cmengn 5 yıl
O bu degilde artik ipad note/write vs adinda, samsungun note serilerindeki gbi kalem olan ve sadece oyun vs gbi islenlerin yaninda defter gbi ciddi anlamda not almayada yarayan yeni bi ipad gelmeli diye dusunuyorum. Iste o zaman ipad in varsa baska biseye gerek kalmaz.
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DH Misafiri 5 yıl
Retina ekran, led tv 'lerdeki 4K çözünürlüğe mi denk geliyor?
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S R T 5 yıl
Benim için bir yenilik yok. IGZO panelleri bekliyorum.
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san_jose 5 yıl
Neden bilmiyom ama eski nesil ipad tasarımı(2-3-4. Nesil) daha bi hoşuma gidiyor benim; özellik hafiflik vs iyi ona lafım yok ama daha bi klasik eski ipadler :))
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