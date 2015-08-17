Kaspersky hakkında inanılmaz iddia

Dünyanın en büyük yazılım güvenliği firmaları arasında yer alan Rus güvenlik firması Kaspersky, son derece ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Geçtiğimiz günlerde Reuters Haber Ajansı'na konuşan iki eski Kaspersky çalışanı tarafından paylaşılan şok edici bilgiler, firmanın güvenilirliğinin sorgulanır hale gelmesine neden oldu.



İsimlerini vermek istemeyen bu iki eski Kaspersky çalışanı, firmada çalıştıkları dönemde sahte kötü amaçlı yazılımlar geliştirdiklerini ve bu sahte yazılımları rakiplerini kandırmak için kullandıklarını iddia ettiler. Kaspersky firmasının kurucusu ve mevcut CEO'su Eugene Kaspersky'nin kendilerini sahte yazılımlar geliştirmekle görevlendirdiğini söyleyen eski çalışanlar, bu durumun 10 yıla yakın bir süre devam ettiğini ifade ettiler.

Birçok rakip firmanın kendi anti-virüs yazılımlarını geliştirmek yerine kendisinin geliştirdiği sistemi çaldığını düşünen Eugene Kaspersky'nin bu yüzden sahte yazılımlar geliştirmeye karar verdiği ve bu yazılımları geliştirmeleri için Kaspersky Lab içerisinde gizli bir departman kurdurduğu iddia ediliyor.



Kaspersky çalışanları tarafından geliştirilen bu sahte kötü amaçlı yazılımların yine çalışanlar tarafından isimsiz olarak VirusTotal'a bildirildiği ve rakip anti-virüs firmalarının da buradan yola çıkarak bu yazılımları kötü amaçlı olarak işaretlediği belirtiliyor. Kaspersky tarafından üretilen bu sahte yazılımları işaretleyen rakip firmaların, bu kandırma sonrası kullanıcılarının herhangi bir şekilde virüslü olmayan önemli dosyalarını virüslü olarak tanımlayarak karantina altına aldıkları söyleniyor. Reuters'e göre bu kandırmacının hedefindeki asıl firmalar Microsoft, AVG ve Avast'tan oluşuyor.



Bu eski çalışanların iddiaları herhangi bir kanıtla desteklenmediği için şimdilik iddianın ötesine geçemiyor olsa da, Kaspersky'nin daha önce de benzer uygulamalarla suçlanmış olması firmanın itibarına gölge düşürüyor. 2010 yılında da benzer bir iddia gündeme gelmiş ve Kaspersky'nin herhangi bir şekilde virüslü olmayan 20 dosyayı kötü amaçlı yazılım olarak VirusTotal'a bildirdiği ortaya çıkmıştı. O dönemde bunun bir deney olduğunu savunan Kaspersky, bu sayede kopyacı anti-virüs firmalarının ortaya çıkarıldığını söylemiş ve Kaspersky tarafından kötü amaçlı olarak tanımlanan dosyaları birçok firmanın kontrol etmeden kötü amaçlı olarak kabul ettiğini açıklamıştı.



Bu iddiaların ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Kaspersky, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve firma olarak hiçbir zaman rakiplerine zarar vermek için sahte yazılımlar geliştirmediklerini açıkladı.

