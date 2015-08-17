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Kaspersky hakkında inanılmaz iddia

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
12,4b
1
52
Anti Virus
Erhan Tan
Haber Editörü
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Kaspersky hakkında inanılmaz iddia
 Dünyanın en büyük yazılım güvenliği firmaları arasında yer alan Rus güvenlik firması Kaspersky, son derece ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Geçtiğimiz günlerde Reuters Haber Ajansı'na konuşan iki eski Kaspersky çalışanı tarafından paylaşılan şok edici bilgiler, firmanın güvenilirliğinin sorgulanır hale gelmesine neden oldu.
 İsimlerini vermek istemeyen bu iki eski Kaspersky çalışanı, firmada çalıştıkları dönemde sahte kötü amaçlı yazılımlar geliştirdiklerini ve bu sahte yazılımları rakiplerini kandırmak için kullandıklarını iddia ettiler. Kaspersky firmasının kurucusu ve mevcut CEO'su Eugene Kaspersky'nin kendilerini sahte yazılımlar geliştirmekle görevlendirdiğini söyleyen eski çalışanlar, bu durumun 10 yıla yakın bir süre devam ettiğini ifade ettiler.
 Birçok rakip firmanın kendi anti-virüs yazılımlarını geliştirmek yerine kendisinin geliştirdiği sistemi çaldığını düşünen Eugene Kaspersky'nin bu yüzden sahte yazılımlar geliştirmeye karar verdiği ve bu yazılımları geliştirmeleri için Kaspersky Lab içerisinde gizli bir departman kurdurduğu iddia ediliyor.
 Kaspersky çalışanları tarafından geliştirilen bu sahte kötü amaçlı yazılımların yine çalışanlar tarafından isimsiz olarak VirusTotal'a bildirildiği ve rakip anti-virüs firmalarının da buradan yola çıkarak bu yazılımları kötü amaçlı olarak işaretlediği belirtiliyor. Kaspersky tarafından üretilen bu sahte yazılımları işaretleyen rakip firmaların, bu kandırma sonrası kullanıcılarının herhangi bir şekilde virüslü olmayan önemli dosyalarını virüslü olarak tanımlayarak karantina altına aldıkları söyleniyor. Reuters'e göre bu kandırmacının hedefindeki asıl firmalar Microsoft, AVG ve Avast'tan oluşuyor.
 Bu eski çalışanların iddiaları herhangi bir kanıtla desteklenmediği için şimdilik iddianın ötesine geçemiyor olsa da, Kaspersky'nin daha önce de benzer uygulamalarla suçlanmış olması firmanın itibarına gölge düşürüyor. 2010 yılında da benzer bir iddia gündeme gelmiş ve Kaspersky'nin herhangi bir şekilde virüslü olmayan 20 dosyayı kötü amaçlı yazılım olarak VirusTotal'a bildirdiği ortaya çıkmıştı. O dönemde bunun bir deney olduğunu savunan Kaspersky, bu sayede kopyacı anti-virüs firmalarının ortaya çıkarıldığını söylemiş ve Kaspersky tarafından kötü amaçlı olarak tanımlanan dosyaları birçok firmanın kontrol etmeden kötü amaçlı olarak kabul ettiğini açıklamıştı.
 Bu iddiaların ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Kaspersky, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve firma olarak hiçbir zaman rakiplerine zarar vermek için sahte yazılımlar geliştirmediklerini açıkladı.

http://www.reuters.com/article/2015/08/14/us-kaspersky-rivals-idUSKCN0QJ1CR20150814 Yorum Yaz
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stevan 4 yıl en beğenilen
iyi de bu numara yıllardır bilinen birşeydi
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labtek38 4 yıl
Bir çok kişi haberi yanlış anlamış sanırım. Şirket virüs yayıp işte bunu biz kaldırabiliyoruz dememiş. Dğer firmalar kendi çalışmalarını sürekli çaldıkları için bulmadıkları bir virüsü bulduk deyip diğer sazan şirketlerin atlamasını sağlamış. Bence makul bir sistem. Sen aylarca çalış bir vürüsü sapta çözüm üret sonra başkası gelsin daha virüsü görmeden bile işte virüs buldum desin. Yaptıysa da iyi yapmış
Bir çok kişi haberi yanlış anlamış sanırım. Şirket virüs yayıp işte bunu biz kaldırabiliyoruz dememiş. Dğer firmalar kendi çalışmalarını sürekli çaldıkları için...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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kassatura 4 yıl
rabbitweed
labtek38 Bir çok kişi haberi yanlış anlamış sanırım. Şirket virüs yayıp işte bunu biz kaldırabiliyoruz dememiş. Dğer firmalar kendi çalışmalarını sürekli çaldıkları için bulmadıkları bir virüsü bulduk deyip diğer sazan şirketlerin atlamasını sağlamış. Bence makul bir sistem. Sen aylarca çalış bir vürüsü sapta çözüm üret sonra başkası gelsin daha virüsü görmeden bile işte virüs buldum desin. Yaptıysa da iyi yapmış
Hayır öyle değil Kaspersky güvenli olan program ve sistem dosyalarini rakip antiviruslerine güvensiz ve ya viruslü diye işaretletip sistemden kaldırmasını sağlamak. Böylelikle kullanıcı bezdirilecek. Olay bu...Bu nu da kaspersky VirusTotal database ine a kötü amaçlı code yükleyerek yanıltmış rakip firmanin antiviruslerini 2012 kasımında Steam mail.ru ve tencent gibi guvenilir programları karantinaya almis rakip firmalar. Kaspersky insalla batar

E iyi de rakip firmalarin o viruslarin sahte oldugunu ve aslinda viruslu olmadigini anlamasi lazim. Sikinti da burada. Rakipleri Kaspersky ne virus demisse virus ne degil demisse degil demis. Direkt adamlarin database'i uzerinden is yapar olmuslar. Bu dersi fazlasiyla haketmisler.
rabbitweedlabtek38 Bir çok kişi haberi yanlış anlamış sanırım. Şirket virüs yayıp işte bunu biz kaldırabiliyoruz dememiş. Dğer...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 11 ay
Kaspersky bende yüklüydü program silinmiyor.ESET yükledim geçti de önceden slither io 20fpsydi şimdi 60. Yemin edeyim kasperskyden sonra uçtu bilgisayar.kaspersky virüs.#kasperskyVirüs
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435 3 yıl
haber yanlış anlaşılmaya müsait yazılmış, haliyle bir çok kişi yanlış anlamış.
arkadaşlar, kaspersky virus üretip yaymıyor. tekrar okuyun haberi.
ortada kötü niyet bile yok kaldı ki iddia ıspatı da yok.
ben hali hazırda f-prot (eski adına alışığım, microsfot mccafee diye geçiyor şimdi) kullanıyorum, server.pac adında malware yedim ve MCcafee avirus görmüyor bile.
bundan önce de norton kullanıyordum, o da aktifken virus yemişliğim var. şirket ne anti-virus alsa kullanıyoruz, haliyle en uygun hangi firmayla anlaşırlarsa onu alıyorlar fakat hiç biri kaspersky kadar güvenli olmadı benim deneyimlerime göre.
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keskin niyo 3 yıl
Seni gidi kaspersyk seni
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orithyia 3 yıl
eset ,)
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nevrans 4 yıl
Very best norton
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karayulun 4 yıl
Parola_18

rusun oldugu yerde ot bitmez


Japonlara yenilip üzerlerine atom bombası atarak Samuray'ın kılıcını bıraktırıp diz çöktüren, ardından hazırlanarak zorla kabul ettirilen vampir anayasası ile halen Japonları sömürmekte olan vampirler hakkında ne düşünüyorsun? işte bunu merak ediyoruz.
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karayulun 4 yıl
Ücretli: Kaspersky, DrWeb, Bit Defender
Ücretsiz: Rising
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gonuldagi 4 yıl
Kaspersky kullanıyorum beni çokta ilgilendirmiyor memnunum :)
Bu çalışanlar aslında diğer firmaların ne kadar kötü olduğunu ortaya çıkartıyor :)
Virüs programı geliştiriyorsunuz ama bir dosyanın virüsmü değilmi olduğunu bilemiyorsunuz kusura bakmayın böyle firmalar varsa kaspersky nin yaptığı gayet normal ticari bir hamle.
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DevrimYilmazzz 4 yıl
ZaferBiryol
Avg kullanıyorum.PES2013 oynarken hep rld.dll dosyasını ya silerdi ya da karantinaya alırdı.mecburen devre dışı bırakırdım.haberin doğruluk payı var.

oyunun korsan ise doğaldır kasperskyı suçlama şimdi boşuna :D
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Morty Smith 4 yıl
Belliydi zaten
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poyraz7998 4 yıl
Eset kullanıyorum mutlu değilim mutsuzda :)
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M`Shinoda 4 yıl
şoke olmuş durumdayız, inanılır gibi değil , nasıl yapar kespırsıkay böyle birşey
hadi burayıda lanetleyelim.
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