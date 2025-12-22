Samsung, bugüne kadarki en ince ve hafif kablosuz dikey süpürgesini tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, 22 Aralık'ta yeni ve en hafif kablosuz dikey elektrikli süpürgesini piyasaya süreceğini duyurdu. Jet Fit olarak adlandırılan bu süpürge, motor, fırça, toz haznesi, hortum ve sapın ağırlığı dahil sadece 1.96 kg ağırlığında. Fırça ve hortum çıkarıldığında ise ağırlığı sadece 1.18 kg.

Samsung, Gemini yapay zekayı buzdolaplarına entegre edecek 2 gün önce eklendi

Samsung Jet Fit dikey elektrikli süpürge özellikleri

Jet Fit, Samsung dikey elektrikli süpürgeleri arasında en hafif olanı. Samsung, süpürgenin sapı, fırçası, motoru, toz haznesi ve pili de dahil olmak üzere tüm yapıyı yeniden tasarlayarak ağırlığı azalttığını söylüyor. Fırça ve hortum ayrı olarak kullanıldığında, ağırlığı sadece 1.18 kg. Emme gücünün çekirdeği olan motor için şirket, emme gücünü maksimum 180W'a çıkarırken sadece 115 g ağırlığında olan patentli ultra hafif bir yapı uygulamış.

Yeni dikey süpürge, köşelerin ve dar alanların kolay temizlenmesini sağlayan ince fırça (Active Slim Brush) kullanıyor. Samsung, fırçanın zeminle temas alanını genişleten ve zemine yapışmış tozu toplamak için kaldıran çift etkili temizleme (Double Action Cleaning) yapısı uygulayarak temizleme performansını artırmış. Ayrıca, karanlık yerlerde bile kapsamlı temizlik sağlamak için tasarlanmış, görünürlüğü artıran yan LED’ler bulunuyor.

Jet Fit, elektrikli süpürgenin çalışmasından şarj ve depolamaya kadar her kullanım aşaması için akıllı fonksiyonları destekliyor. Yeni tanıtılan akıllı hareketle temizleme (Smart Motion Cleaning) özelliği, kullanıcının süpürgeyi yere koyarak veya duvara yaslayarak temizlemeyi durdurduğunu algıladığında otomatik olarak çalışmayı durduruyor ve bekleme moduna geçiyor. Durdurma durumu bir dakikadan fazla sürerse, pil tüketimini önlemek için otomatik olarak gücü kesiyor. Tutma kolu, kullanıcıların emiş gücünü, mevcut kullanım süresini ve pil şarj durumunu kontrol etmelerini sağlayan LCD ile donatılmış.

Samsung Jet Fit dikey elektrikli süpürge fiyatı

Samsung Jet Fit, gri ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor ve fiyatı modele bağlı olarak 699.000 - 799.000 won (472 - 539 dolar) arasında değişiyor. Ürün, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek CES 2026 fuarında Samsung standında sergilenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Diğer Ev Elektroniği Haberleri

Samsung Jet Fit: En ince ve en hafif dikey süpürge

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: