Thermaltake, RGB aydınlatmalı yeni sıvı soğutma çözümlerini duyurdu

PC bileşenleri konusunda uzman firmalardan Thermaltake, RGB aydınlatma ile donattığı yeni Water 3.0 ARGB Sync Edition sıvı soğutma serisini duyurdu. Yeni seri en iyi soğutma performansına odaklanıyor.

Thermaltake Water 3.0 ARGB Sync Edition özellikleri

Son dönemde soğutma çözümlerinde de RGB aydınlatma sistemleri görüyoruz. Thermaltake Water 3.0 ARGB Sync Edition geniş kapsamlı bir aydınlatma çözümü sunuyor.

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İsterseniz ARGB kontrolcüsü ile 16.8 milyon renk destekli aydınlatmayı kontrol edebiliyor isterseniz de 5V RGB uyumlu ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync ve AsRock Polychrome yazılımlarına geçiş yapabiliyorsunuz.

Geniş bir yüzeye sahip radyatör, üst seviye bir pompa ve ısı etkileşimini artıran bakır yüzey kullanılan yeni seride 3 farklı model yer alıyor. 120 ARGB Sync Edition modeli 1 adet 120mm fan ile geliyor.

240 ARGB Sync Edition modelinde 2 adet 120mm fan ve 360 ARGB Sync Edition modelinde 3 adet 120mm fan yer alıyor. Kolay kurulabilen Thermaltake Water 3.0 ARGB Sync Edition serisi için henüz bir fiyat açıklanmadı.