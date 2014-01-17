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Keepod, az gelişmiş ülkelere 7$'lık kişisel bilgisayar sunma hedefinde

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,8b
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Keepod, az gelişmiş ülkelere 7$'lık kişisel bilgisayar sunma hedefinde

Az gelişmiş ülkelerde hayat şartlarının Batı ülkelerine göre çok düşük seviyelerde olması, üreticilerin de bu bölgede farklı politikalar izlemesine neden oluyor. Bu bölgelere üretilen elektronik cihazlar genelde çok ucuz fiyatlara sahip oluyor veya farklı projelerle hibe ediliyor.

İsrailli bir girişim olan Keepod, dünya çapında bilgisayardan yoksun yaklaşık 5 milyar insanın kişisel bir bilgisayara sahip olmasını hedefliyor.

Girişim bunun için Keepod Unite adında bir proje başlatmış. Projenin hedefi içerisinde başlatılabilir bir işletim sistemi yüklü olan Keepod adlı aparatları kişisel kullanıma sunmak yer alıyor. 

Keepod aslında tam bir bilgisayar değil. Herhangi bir bilgisayara takarak başlattığınızda sistem aparat üzerinden başlatılıyor ve kullanıcı kendi işlerini bu işletim sistemi üzerinden halledebiliyor. İşlerini tamamlayıp çıkardığında ise ana bilgisayarda herhangi bir iz bırakmıyor.

Ancak Keepod'un bir bilgisayara bağımlılığı sözkonusu. Bu dezavantajı aşmak için girişim Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir test süreci yürütüyor. Çıkma diye tabir edebileceğimiz bilgisayarlar yeniden elden geçiriliyor ve şehrin banliyö kısmında belirli noktalara yerleştiriliyor. Kullanıcılar Keepod cihazları ile bu noktalarda kişisel işlemlerini yapabiliyor. Tüm kişisel dosyalar bu USB aparatında depolanıyor.

Indiegogo üzerinde başlayan Keepod projesi tamamlandığında 1500 Keepod cihazı ve 50 tamir görmüş bilgisayar ihtiyaç bölgelerine dağıtılacak. Keepod'un satış fiyatı ise 7$ olarak belirlenmiş. İlerleyen yıllarda girişim projesini dünyanın pek çok bölgesinde hayata geçirmeyi ümit ediyor.  

http://www.indiegogo.com/projects/the-7-pc-keepod-unite-for-mathare Yorum Yaz
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memoseler 5 yıl en beğenilen PowerPC
PowerPC
Günlük 1$ altında çalışan insanlara 7$ lık ürün satmaya çalışmak..

Hadi o adam bunu 7 gün çalışıp alabiliyor... Bu ülkede 90 günlük maaşı ile telefon alanlar var.
PowerPCGünlük 1$ altında çalışan insanlara 7$ lık ürün satmaya çalışmak..Hadi o adam bunu 7 gün çalışıp alabiliyor... Bu ülke...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
haberde ne anlatılmak istenmiş millet ne anlamış adamlar şehrin çeşitli noktalarına bilgisayarlar kurcak millette bu usb yi takıp işleri halletcek usb yi çıkarttıklarındada taktıları pce hiçbi iz kalmmıcak bence çok yararlı bi proje
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Fenomenon 5 yıl
ben portableapps kullanıyorum, 1-2 GB alana istediğin uygulamayı yüklüyorsun.
mesela okuldaki pc'de torrent yok. torrent'i indirecem, kuracam falan diye uğraşmıyorsun. direk takıyorsun, indirmeye başlıyorsun. indirme yarıda mı kaldı, sorun değil, evde kendi pc'ne takıp indirmeye devam edebiliyorsun.
bu 7 dolar'lık cihazın yaptığı da portableapps'tan farklı değil. sonuç olarak ama sadece milleti dolandırmak.
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DH Misafiri 5 yıl
bu usb üzerine yerleştirilmiş işletim sistemi :D israil resmen milleti kazıklıyo 7dolar diyince bende mini pc falan verçek sanmışdım
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congenial_boy 5 yıl
Düşünün bilgisayarınız bozuldu, tamire gönderdiniz. Bir süreliğine internet kafeye gitmeye karar verdiniz. Hadi keepod'unuzda var diyelim. Gereksinim duyar mısınız onu kullanmaya. Bilgisayarda yapacağımız şeyler belli zaten internete girecez, chat falan yapacaz. Bunun için keepod'dan işletim sistemi yüklememize ne gerek var. O bilgisayarın işletim sistemini kullanırız. Zaten 7 dolarlık o flash bellek görünümlü cihazın taş çatlasa 8 gb hafızası vardır. 3-4 gb işletim sistemi kullanıyordur, kullanılabilir hafıza 4 gb ancadır. Bir de sadece 1500 tane yardım amaçlı gönderecekler. Diğerlerine parayla. Yani burda amaç , fakir insanların hayat standartlarının gelişmesine katkı sağlamaktan çok, zengine pahalı ürün satayım fakire de ucuz ürün satayım ondan da 3-5 para kazanayım mantığı. Başka birşey değil. Büyük bir icat yapmışlar gibi tanıtmışlar.
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ssbrutality 5 yıl
Israel mi? Tıpkı İntel Gibi O da Kalsın..
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menagon61 5 yıl
çok saçma ve gereksiz.
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blackzeros 5 yıl
e linux usb bellekten boot ediliyor zaten.10 liraya 8 gblik usb bellek alip linux kur aynı hesaba gelir.Allah bilir bu bellgin maliyetide 3-4 liradir bellek basi 10 lira kar edecek uyanik.
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Bukalemun 5 yıl
Dünya daki bu 5 milyar onları sömüren 5 milyonun kölesi sadece. Çoğu kişide 1000/3000 dolarlık süs niyetine PC ler var ! Fikir güzel amaç yanlış.
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t.baris 5 yıl
bu daha çok üstünde işletim sistemi bulunan bir usb bellek sanırım pc değil.
kast edilen o tamir edilip dağıtılacak olan ortak kullanım bilgisayarlarında bu usblerle kişisel pc deneyimi sunacak olması!
Böyle düşününce 7 dolardan pekte bir hayır işliyorlarmış gibi gelmiyor
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PowerPC 5 yıl
Günlük 1$ altında çalışan insanlara 7$ lık ürün satmaya çalışmak..
1 Yanıt Yanıtla +3
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memoseler 5 yıl PowerPC
PowerPC
Günlük 1$ altında çalışan insanlara 7$ lık ürün satmaya çalışmak..

Hadi o adam bunu 7 gün çalışıp alabiliyor... Bu ülkede 90 günlük maaşı ile telefon alanlar var.
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