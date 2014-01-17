Keepod, az gelişmiş ülkelere 7$'lık kişisel bilgisayar sunma hedefinde





Az gelişmiş ülkelerde hayat şartlarının Batı ülkelerine göre çok düşük seviyelerde olması, üreticilerin de bu bölgede farklı politikalar izlemesine neden oluyor. Bu bölgelere üretilen elektronik cihazlar genelde çok ucuz fiyatlara sahip oluyor veya farklı projelerle hibe ediliyor.





İsrailli bir girişim olan Keepod, dünya çapında bilgisayardan yoksun yaklaşık 5 milyar insanın kişisel bir bilgisayara sahip olmasını hedefliyor.





Girişim bunun için Keepod Unite adında bir proje başlatmış. Projenin hedefi içerisinde başlatılabilir bir işletim sistemi yüklü olan Keepod adlı aparatları kişisel kullanıma sunmak yer alıyor.





Keepod aslında tam bir bilgisayar değil. Herhangi bir bilgisayara takarak başlattığınızda sistem aparat üzerinden başlatılıyor ve kullanıcı kendi işlerini bu işletim sistemi üzerinden halledebiliyor. İşlerini tamamlayıp çıkardığında ise ana bilgisayarda herhangi bir iz bırakmıyor.





Ancak Keepod'un bir bilgisayara bağımlılığı sözkonusu. Bu dezavantajı aşmak için girişim Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir test süreci yürütüyor. Çıkma diye tabir edebileceğimiz bilgisayarlar yeniden elden geçiriliyor ve şehrin banliyö kısmında belirli noktalara yerleştiriliyor. Kullanıcılar Keepod cihazları ile bu noktalarda kişisel işlemlerini yapabiliyor. Tüm kişisel dosyalar bu USB aparatında depolanıyor.





Indiegogo üzerinde başlayan Keepod projesi tamamlandığında 1500 Keepod cihazı ve 50 tamir görmüş bilgisayar ihtiyaç bölgelerine dağıtılacak. Keepod'un satış fiyatı ise 7$ olarak belirlenmiş. İlerleyen yıllarda girişim projesini dünyanın pek çok bölgesinde hayata geçirmeyi ümit ediyor.

http://www.indiegogo.com/projects/the-7-pc-keepod-unite-for-mathare