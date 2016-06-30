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Kenan Sofuoğlu, Osmangazi Köprüsü’nden 400 km/s hızla geçti

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Gebze - İzmir Otoyolu Projesi dahilinde bugün hizmete açılacak Osmangazi Köprüsü'nde saatte tam 400 kilometre hıza ulaşmayı başardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
14,4b
1
65
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Bir süredir test sürüşleri gerçekleştiren ve bu hafta içerisinde maksimum 350 km/s hıza çıkmayı başaran Sofuoğlu, bugünkü asıl sürüşünde Kawasaki Ninja H2R motorsikletiyle hedeflediği hıza ulaşmayı başardı.
Açıklamasında rekor için doğru hava koşullarını beklediğini belirten milli sporcu bu yüzden sabah 05:00’i seçtiğini söyledi. Köprüde saatte 400 kilometre hızın üzerine çıkılabileceğini düşünmediğini ifade eden Kenan Sofuoğlu ayrıca Kawasaki H2R ile en yüksek hıza ulaşan kişi oldu.
Toplam uzunluğu 2682 metre olan Osman Gazi Köprüsü'nün orta açıklığı 1550 metre uzunluğunda. Köprü dünyanın en uzun dördüncü orta açıklığa sahip köprüsü. Ayrıca 16,75 lira ile dünyada kilometre başına geçiş ücretinin en pahalı olduğu köprü konumunda. İkinci köprü İngiltere'deki Severn Köprüsü (16 lira), üçüncü ise Japonya'daki Akaish Kaikho (12,60 lira) Köprüsü'dür.
Kenan Sofuoğlu’nun 30 saniyede geçtiği Osmangazi Köprüsü’nde 400 kilometreye ulaştığı videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

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SIRADANUS 3 yıl en beğenilen
Osman Gazi Köprüsü’nün maliyeti 1 milyar Amerikan Doları civarındadır. Yapımına harcanan bu paranın tamamı aralarında Halkbank ve Vakıflar Bankası gibi devlet bankalarının da olduğu dokuz bankadan AKP'nin verdiği gelir garantisi karşılığı kredi olarak temin edilmiş ve müteahhidin (yüklenicinin) cebinden hiç para çıkmamıştır.
Köprü dahil 12 km otoyol geçiş ücreti 35 USD + KDV'dir. Bu bedeli öder geçersiniz geçmezsiniz, o sizin cebinizdir beni ilgilendirmez.
Çok başarılı AKP iktidarı tarafından yükleniciye verilen araç geçiş garantisi günlük 40.000 araçtır. Şu anda İstanbul'da iki köprüden Anadolu istikametine geçen araç sayısı günde ortalama 200.000 araçtır. Sizce, bunların kaçı Bursa-İzmir istikametine gitmektedir?
KDV hariç Osman Gazi Köprüsü’nün günlük gelir garantisi 1.400.000 USD, yıllık gelir garantisi ise 511.000.000 USD'dir. Araç geçerse geçenler, geçmezse bütçeden yükleniciye ödenecektir.
Bu ödemeler her gün 15 Temmuz 2035 tarihine kadar taahhüt edilmiştir. Bu tarihe kadar toplam KDV hariç en az 9 milyar 709 milyon USD para yüklenicinin kasasına girecektir.
Özetle tekrar edeyim; yüklenici cebinden hiç para koymadan 2035 yılına kadar her sene 511 milyon USD parayı kasasına koyacaktır. Sizin hiç böyle gelir getiren bir işiniz oldu mu?
2016 yılının ilk 3 ayında Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm köprü ve otoyollardan elde ettiği gelir ise 288 milyon 600 bin TL'dir. KDV'sini çıkardığımızda mevcut köprü ve otoyollarımızın yıllık geliri 340 milyon USD civarındadır.
Devletimizin sahip olduğu iki Boğaziçi Köprüsü ve tüm otoyollar Osman Gazi köprüsünden % 35 daha az para getirmektedir.
Ve gözüken odur ki Osman Gazi Köprüsü’nden garanti edilen ücretle bu kadar araç geçmesi mümkün olmadığından tüm köprü ve otoyol gelirlerimiz yükleniciye ödenecektir.
Alıntı...
Osman Gazi Köprüsü’nün maliyeti 1 milyar Amerikan Doları civarındadır. Yapımına harcanan bu paranın tamamı aralarında Halkbank ve Vakıflar Bankası gibi devlet b...
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4 Yanıt Yanıtla +93
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berkayjan 3 yıl
Birileri can derdinde, birileri yol derdinde...
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redoracle 3 yıl
O kadar geçiş ücreti olunca vermemek için bende 400'le giderdim


Herşey para,hizmet hikaye,herşey rant,doğaymış insanmış hiç önemi yok.
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Celonfix 3 yıl
Daha aradan kaç gün geçmiş istanbul havalimanı katlimanından. Bunlar gülerek selfie çekiyor. Sözde ulusal yas var. Bu ülkede ulusal yas bayrağı yarıya indirmekten başka bir şey ifade etmiyor. Soma katliamında ulusal yas ilan edilmemişti bunda neden edildi çünkü araplarda öldü. Niye gülmesinlerki sonuçta ölenler kendi ailesi değil. Bilal ölse bakın ülkede nasıl ulusal yas ilan edilirdi.
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ipli jeton 3 yıl
Bu arada bahsi geçen 40000 sayısı öngörülen günlük gelirin 1. Sınıf araç(otomobil) geçiş ücretine bölünmesi ile elde edilen bir rakam. Takdir edersiniz ki köprüden ve otoyoldan sadece otomobiller geçmeyecek, minibüsler, kamyonlar ve otobüsler de geçecektir. Bunları da hesaba katıldığında 20000 aracın geçmesi bile yeterlidir.
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clopin 3 yıl
Motoru üreten japonlar köprüyü yapan japonlar bizim kamilde 400 km hız yapmış ozman gurur duyması gereken japonlardır bize noliyi
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Swons 3 yıl
Sırada çanakkale 1915 köprüsü var
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ipli jeton 3 yıl Swons
3. köprü, 3. havalimanı, İzmir İstanbul otoyolu, Avrasya tüneli... Bankalarımızın tüm kredi kaynakları nerdeyse tükendi.
Sırada bir de Pozantı Ankara otoyolu var. Bir de Çanakkale köprüsü. Kısa vadede olacağını sanmıyorum. En azından mevcut projelerden geri ödemeler gelmeden, ihaleyi alacak firmaların finansman için kredi bulmaları çok zor.
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aycibin 3 yıl
Açılışı yap da,milli yası hiçe sayıp kutlama yapıp göbek atmak ne terbiyesizlik!

Yas için gerektiğinde milli bayram kutlamasını yaptirmadiginizi da biliyoruz...
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seker1adam 3 yıl
Osman gazi köprüsü geçiş ücreti asgari ücretli çalışan insanların günlük yevmiyesinden daha fazla
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ipli jeton 3 yıl seker1adam
Şoyle ifade edeyim. Kopruden tek yon geçiş 25$+kdv yaklaşık 80 lira. Gidiş dönüş 35$+kdv yaklaşık 110 lira. Burada buyuk olasılıkla ilk geçişte 80 lira dusecek, donuşte de kalan 30 lirayı dusecek.

Bu arada ilk başlarda dolar hayli dusuk olduğu için 35$ tl olarak oldukça makul rakamlara geliyordu. Sonraki yıllar içinde doların uçuşa geçmesi ile fiyatlar bu hale geldi.

Kopru hizmete girdikten sonra ucretlerin duseceğini tahmin ediyorum. Bu fiyatla bu işin surdurulebilitesi yok bence.
Ki feribot ucretleri de asgari ucretin gunluğunden fazla.
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ilkerinanç 3 yıl
gene o kadar laf edeceksiniz hepiniz öyle veya böyle tıpış tıpış geçeceksiniz.

bunu geçelim de,400 kilometre hıza çıkmak hem de bir köprünün üzerinde gerçekten cesaret ister.helal olsun bu çocuğa.
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Master_Evil 3 yıl
köprünün bana hiç faydası yok, anca bayramda izmire düğüne gidilecek de bizde geçicez
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Hunter_Soldier 3 yıl
Hergün sehitler gelirken hemde Atatürk havalimanında yasanan olaydan sonra
korfezde davullu zurnalı konfetili senlik yapılıp birde üstüne
Bu Aileden "Kimse Kaldı Mı Ya!" yazık yazık
mecliste 3 parti patlamayı arastırılsın derken malup partinin arastırmaması da manidar...
youtube.com/...
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl
Ortalama bir malum partili kendini satsa ödeyemez tek geçişlik ücreti ama burada ölümüne savunuyor. Daha bir de 7 gün geçmedi onlarca insanın öldürüldüğü saldırıdan.
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Portraitclub 3 yıl
Trafik canavarı kamyoncular ve tırcılar geçse yeter.
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