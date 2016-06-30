Kenan Sofuoğlu, Osmangazi Köprüsü’nden 400 km/s hızla geçti

Bir süredir test sürüşleri gerçekleştiren ve bu hafta içerisinde maksimum 350 km/s hıza çıkmayı başaran Sofuoğlu, bugünkü asıl sürüşünde Kawasaki Ninja H2R motorsikletiyle hedeflediği hıza ulaşmayı başardı.

Açıklamasında rekor için doğru hava koşullarını beklediğini belirten milli sporcu bu yüzden sabah 05:00’i seçtiğini söyledi. Köprüde saatte 400 kilometre hızın üzerine çıkılabileceğini düşünmediğini ifade eden Kenan Sofuoğlu ayrıca Kawasaki H2R ile en yüksek hıza ulaşan kişi oldu.

Toplam uzunluğu 2682 metre olan Osman Gazi Köprüsü'nün orta açıklığı 1550 metre uzunluğunda. Köprü dünyanın en uzun dördüncü orta açıklığa sahip köprüsü. Ayrıca 16,75 lira ile dünyada kilometre başına geçiş ücretinin en pahalı olduğu köprü konumunda. İkinci köprü İngiltere'deki Severn Köprüsü (16 lira), üçüncü ise Japonya'daki Akaish Kaikho (12,60 lira) Köprüsü'dür.

Kenan Sofuoğlu’nun 30 saniyede geçtiği Osmangazi Köprüsü’nde 400 kilometreye ulaştığı videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.