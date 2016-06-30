Kenan Sofuoğlu, Osmangazi Köprüsü’nden 400 km/s hızla geçti

Haber Editörü
Bir süredir test sürüşleri gerçekleştiren ve bu hafta içerisinde maksimum 350 km/s hıza çıkmayı başaran Sofuoğlu, bugünkü asıl sürüşünde Kawasaki Ninja H2R motorsikletiyle hedeflediği hıza ulaşmayı başardı.
Açıklamasında rekor için doğru hava koşullarını beklediğini belirten milli sporcu bu yüzden sabah 05:00’i seçtiğini söyledi. Köprüde saatte 400 kilometre hızın üzerine çıkılabileceğini düşünmediğini ifade eden Kenan Sofuoğlu ayrıca Kawasaki H2R ile en yüksek hıza ulaşan kişi oldu.
Toplam uzunluğu 2682 metre olan Osman Gazi Köprüsü'nün orta açıklığı 1550 metre uzunluğunda. Köprü dünyanın en uzun dördüncü orta açıklığa sahip köprüsü. Ayrıca 16,75 lira ile dünyada kilometre başına geçiş ücretinin en pahalı olduğu köprü konumunda. İkinci köprü İngiltere'deki Severn Köprüsü (16 lira), üçüncü ise Japonya'daki Akaish Kaikho (12,60 lira) Köprüsü'dür.
Kenan Sofuoğlu’nun 30 saniyede geçtiği Osmangazi Köprüsü’nde 400 kilometreye ulaştığı videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Köprü dahil 12 km otoyol geçiş ücreti 35 USD + KDV'dir. Bu bedeli öder geçersiniz geçmezsiniz, o sizin cebinizdir beni ilgilendirmez.
Çok başarılı AKP iktidarı tarafından yükleniciye verilen araç geçiş garantisi günlük 40.000 araçtır. Şu anda İstanbul'da iki köprüden Anadolu istikametine geçen araç sayısı günde ortalama 200.000 araçtır. Sizce, bunların kaçı Bursa-İzmir istikametine gitmektedir?
KDV hariç Osman Gazi Köprüsü’nün günlük gelir garantisi 1.400.000 USD, yıllık gelir garantisi ise 511.000.000 USD'dir. Araç geçerse geçenler, geçmezse bütçeden yükleniciye ödenecektir.
Bu ödemeler her gün 15 Temmuz 2035 tarihine kadar taahhüt edilmiştir. Bu tarihe kadar toplam KDV hariç en az 9 milyar 709 milyon USD para yüklenicinin kasasına girecektir.
Özetle tekrar edeyim; yüklenici cebinden hiç para koymadan 2035 yılına kadar her sene 511 milyon USD parayı kasasına koyacaktır. Sizin hiç böyle gelir getiren bir işiniz oldu mu?
2016 yılının ilk 3 ayında Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm köprü ve otoyollardan elde ettiği gelir ise 288 milyon 600 bin TL'dir. KDV'sini çıkardığımızda mevcut köprü ve otoyollarımızın yıllık geliri 340 milyon USD civarındadır.
Devletimizin sahip olduğu iki Boğaziçi Köprüsü ve tüm otoyollar Osman Gazi köprüsünden % 35 daha az para getirmektedir.
Ve gözüken odur ki Osman Gazi Köprüsü’nden garanti edilen ücretle bu kadar araç geçmesi mümkün olmadığından tüm köprü ve otoyol gelirlerimiz yükleniciye ödenecektir.
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Herşey para,hizmet hikaye,herşey rant,doğaymış insanmış hiç önemi yok.