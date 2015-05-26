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Kendi enerjisini üretebilen mikro ev : Ecocapsule

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,4b
1
16
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Kendi enerjisini üretebilen mikro ev : Ecocapsule
  
Günümüzde ev denildiğinde aklımıza genellikle betonlardan oluşmuş büyük yapılar geliyor. Ancak Nice Architects şirketi bu konuda düşüncelerinizi değiştirecek bir ürün geliştirmiş durumda.
Şirketin geliştirdiği Ecocapsule adındaki "mikro" evler özellikle yumurtayı andıran bir tasarımı, kendi enerjisini üretebilmesi ve taşınabilirliği ile dikkat çekiyor. Ortalama olarak güneş enerjisi panelinden 600W ve üzerindeki ufak rüzgar tribününden ise 750W enerji üretebilen Ecocapsule, sonradan kullanmak üzere yağmur suyunu toplamak gibi ekstra özelliklere de sahip. Elde edilen enerjinin depolanması da gece saatlerinde veya rüzgar olmayan zamanlarda kullanılması da dikkat çeken başka bir ayrıntı.
Kendi enerjisini üretebilen mikro ev : Ecocapsule
 
Gerçekten minik boyutlara sahip ev (4.5 metre uzunluk, 2.25 metre genişlik ve 2.5 metre yükseklik) buna rağmen içerisinde banyo,mutfak, yatak, çalışma masası ve iki adet (biri içeriden biri dışarıdan erişilebilir) depolama alanı barındırıyor. Bir kişinin yaşayabileceği şekilde tasarlanmış bu evin özellikle iç ve dış tasarımı oldukça füturistik görünüyor. 
Kendi enerjisini üretebilen mikro ev : Ecocapsule
 
Şirket henüz evlerin fiyatlarını açıklamadı, ancak ön siparişlerin 2015 yılının son dönemlerinde başlayacağı belirtiliyor. Slovakya'da üretilecek evlere sahip olmak isteyen tüketiciler taşıma masraflarını da karşılamalı. Örnek olarak ABD'den sipariş veren bir kişinin ortalama 2400 dolarlık bir nakliye masrafı ödemesi gerektiği belirtiliyor. 
Kendi enerjisini üretebilen mikro ev : Ecocapsule
 

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halitozbasli 4 yıl en beğenilen
Bunun tekerlekli olanına karavan diyorlar hem istediğin yerden istediğin yere taşıtmak için para harcamıyorsun çekiyorsun gidiyor. Ha eklemeden geçemiycegim bu boylarda üstünde yelken olan şeyler var onun için araca da gerek kalmıyor yelkenleri ile denizde istediğiniz yere istediğiniz yere gidiyor aynı şekilde güneş ve rüzgardan elektirik elde edip yagan yağmur suyunuda biriktire biliyor.
Bunun tekerlekli olanına karavan diyorlar hem istediğin yerden istediğin yere taşıtmak için para harcamıyorsun çekiyorsun gidiyor. Ha eklemeden geçemiycegim bu ...
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alito 4 yıl
Böyle bir evin olsa kimseye eyvallahın olmaz ama bizim memlekette bundanda vergi alırlar.
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1 Avatar
El_domingo 4 yıl
ufak bi arastırmayla karavanda 2kw gucu 2900tl yeureten sistem varmıs..hemde turkiye içi kargo bedava...:D...ahada link..bu evlerin ne ozelliği olakine..?
3de3enerji.com/...
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Kartal Göz 4 yıl
Evin fiyatı yazmıyor ama uygun fiyatlı olduğunu zannetmiyorum. Karavan daha işlevsel. Güneş panellerini, rüzgar türbinini al monte et karavana mis gibi. Tabi biraz uğraşmak gerekir.
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tricore 4 yıl
param olsa karavan alırım ... bu mu ? karavan mı ? açıcaksın mangalını misss...
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Garp the Fist 4 yıl
Rüzgarda devrilmesin?
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Okisht 4 yıl Garp the Fist
1.5 ton ağırlığı. bir araba kadar diyebiliriz sanırım. onlar devrilmediğine göre bu da devrilmez diye düşünüyorum
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KerkenezKes 4 yıl
alito
Böyle bir evin olsa kimseye eyvallahın olmaz ama bizim memlekette bundanda vergi alırlar.

niye almasınlarki mesele zaten vergi almaları degil miktarı
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forumlarabak 4 yıl
Initializer
Okisht
versamaxxİki kişilik olsaydı daha ideal olurdu:)
Yatakta iki kisi uyursa yasanilabilir bence
İkinci resme bakılırsa konforsuz olur yav (uyumak)

Yerde yatar bir kişi, hiç mi yerde yatmadık at bir yer yatağı tamam işte.
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alito 4 yıl
Böyle bir evin olsa kimseye eyvallahın olmaz ama bizim memlekette bundanda vergi alırlar.
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CoreXXX 4 yıl
iyiden iyiye bilimkurgu filmlerine doğru gidiyoruz
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Initializer 4 yıl
Okisht

versamaxxİki kişilik olsaydı daha ideal olurdu:)
Yatakta iki kisi uyursa yasanilabilir bence


İkinci resme bakılırsa konforsuz olur yav (uyumak)

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IhtiyarDelikanli 4 yıl
sakız çiğnemek orucu bozarmı
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