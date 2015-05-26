Kendi enerjisini üretebilen mikro ev : Ecocapsule

Günümüzde ev denildiğinde aklımıza genellikle betonlardan oluşmuş büyük yapılar geliyor. Ancak Nice Architects şirketi bu konuda düşüncelerinizi değiştirecek bir ürün geliştirmiş durumda.

Şirketin geliştirdiği Ecocapsule adındaki "mikro" evler özellikle yumurtayı andıran bir tasarımı, kendi enerjisini üretebilmesi ve taşınabilirliği ile dikkat çekiyor. Ortalama olarak güneş enerjisi panelinden 600W ve üzerindeki ufak rüzgar tribününden ise 750W enerji üretebilen Ecocapsule, sonradan kullanmak üzere yağmur suyunu toplamak gibi ekstra özelliklere de sahip. Elde edilen enerjinin depolanması da gece saatlerinde veya rüzgar olmayan zamanlarda kullanılması da dikkat çeken başka bir ayrıntı.

Gerçekten minik boyutlara sahip ev (4.5 metre uzunluk, 2.25 metre genişlik ve 2.5 metre yükseklik) buna rağmen içerisinde banyo,mutfak, yatak, çalışma masası ve iki adet (biri içeriden biri dışarıdan erişilebilir) depolama alanı barındırıyor. Bir kişinin yaşayabileceği şekilde tasarlanmış bu evin özellikle iç ve dış tasarımı oldukça füturistik görünüyor.

Şirket henüz evlerin fiyatlarını açıklamadı, ancak ön siparişlerin 2015 yılının son dönemlerinde başlayacağı belirtiliyor. Slovakya'da üretilecek evlere sahip olmak isteyen tüketiciler taşıma masraflarını da karşılamalı. Örnek olarak ABD'den sipariş veren bir kişinin ortalama 2400 dolarlık bir nakliye masrafı ödemesi gerektiği belirtiliyor.