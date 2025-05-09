Çin, kurulu güneş kapasitesiyle ABD’nin yarısını aydınlatabilecek güce ulaştı

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Tam Boyutta Gör Çin, enerji sektöründe inanılmaz bir atılım içerisinde ve bunu bir zemine oturmak çoğu kişi için oldukça zor. Ülke, sadece geçtiğimiz yıl kurulu enerji kapasitesini yüzde 14,6 oranında artırarak toplamda 3.348 gigavat (GW) seviyesine yükseldi. Ülke aynı zamanda yenilenebilir enerjiye, özellikle de güneş enerjisine devasa yatırımlar yapıyor ve kıyas kabul etmeyecek kapasiteleri devreye alıyor.

ABD’nin yarısına yetecek kapasite

Tam Boyutta Gör Çin’in 2024 itibarıyla ulaştığı 888 gigawattlık (GW) güneş enerjisi kapasitesi sadece bir yılda 278 GW’lık yeni kuruluma şekillendi. Abundance Institute’ten Jesse Peltan’a göre bu yeni kurulum, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) güneş enerjisinde ulaştığı toplam kurulu kapasitenin (177GW) yüzde 57 fazlasına denk geliyor. Daha dikkat çekici olan ise şu: Çin’in bu devasa kapasitesi, ABD’nin güneş enerjisi üretim verimliliği (capacity factor) ile çalışsaydı, ülkenin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 44’ünü karşılayabilecek durumda.

Tam Boyutta Gör Her ne kadar ABD, özellikle Güneydoğu Çin’e kıyasla çok daha yüksek güneşlenme potansiyeline sahip olsa da, Çin güneş enerjisinde üretim bazında ABD’yi açık ara geride bırakmış durumda.

Çin’in güneşi, ABD’nin nükleerini solladı

Tam Boyutta Gör Verilere göre Çin, daha düşük güneş kaynaklarına sahip olmasına rağmen ABD'nin güneşten ürettiği elektriğin üç katını üretmeyi başarıyor. Mart 2024’te Çin’in sadece güneşten elde ettiği elektrik, ABD’nin tüm nükleer santrallerinden ürettiği elektrikten yüzde 50 daha fazlaydı. Hatta Çin’in güneş enerjisinden elde ettiği elektrik üretimi, kendi nükleer santrallerinin toplam üretiminin iki katına ulaşmış durumda. Bu ivme sayesinde Çin’in güneş enerjisinden sağladığı toplam elektrik üretimi, bugün ABD’nin toplam elektrik üretiminin dörtte birine karşılık geliyor.

Tüm bunlara rağmen Çin, kayda değer bir yavaşlama da göstermiyor. Global Solar Power Tracker'a göre, Çin’de halihazırda 720 GW'tan fazla güneş enerjisi kapasitesi geliştirilme aşamasında: yaklaşık 250 GW inşaat halinde, yaklaşık 300 GW inşaat öncesi aşamada ve 177 GW duyurulan proje. Öte yandan ABD’de de artış sürüyor ama Çin ile kıyas kabul etmiyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre 2026 sonunda kapasitenin 182 GW’ı aşması bekleniyor.

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