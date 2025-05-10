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    Bu küçük ama tam otonom robot güneş panellerini temizliyor

    Santiago de Compostela merkezli İspanyol robotik üreticisi Smartbox, Intersolar'da güneş paneli temizleme robotunu sergiledi. Smartbot adındaki robot tam otonom şekilde çalışıyor.

    Bu küçük ama tam otonom robot güneş panellerini temizliyor Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisi sektörünün önemli etkinliklerinden Intersolar'da tanıtılan Smartbox imzalı yeni temizlik robotu, tamamen otonom yapısıyla dikkat çekiyor. Santiago de Compostela merkezli İspanyol robotik firması Smartbox, geliştirdiği bu yenilikçi robotla güneş paneli bakımına hem pratiklik hem de yüksek verimlilik getiriyor.

    Tamamıyla otonom

    Smartbot adındaki yeni nesil temizlik robotu, iki adet tak-çalıştır batarya ile geliyor. Her bir batarya 4,5 saatlik çalışma süresi sunarken, robot toplamda 10 saatlik bir temizlik döngüsünde 4.000’e kadar paneli temizleyebiliyor. İki farklı versiyon halinde sunulan cihaz, saatte 400 metrekare (yaklaşık 2.000 panel) veya 600 metrekare (yaklaşık 3.500-4.000 panel) temizleme kapasitesine sahip.

    Cihaz hem kuru hem de suyla temizlik yapabiliyor. Gelişmiş donanımları arasında 4G bağlantı ile uzaktan izleme, modül profillerini temizlemek için ultrasonik teknoloji ve panelin sonunu algılamayı sağlayan yüksek hassasiyetli kamera bulunuyor. Tüm bu özellikler, robotun otonom hareket kabiliyetini ve temizlik kalitesini üst seviyeye taşıyor.

    Yalnızca 19 kilogram ağırlığındaki robot, çıkarılabilir fırça sistemi sayesinde farklı panel tiplerine kolayca uyarlanabiliyor. Ayrıca 40 dereceye kadar eğimli yüzeylerde de güvenle çalışabiliyor, dolayısıyla çatılarda kullanmak için de ideal.

    Güneş panellerinin düzenli temizliği, enerji verimliliğini artırmak ve sistem ömrünü uzatmak açısından kritik öneme sahip. Zamanla panel yüzeyinde biriken toz, kir, yaprak ve kuş pislikleri, güneş ışığının hücrelere ulaşmasını engelleyerek elektrik üretiminde yüzde 20’ye varan kayıplara neden olabilir. Ayrıca, temizlenmeyen panellerde oluşabilecek sıcak noktalar (hot-spot) hücrelerin erken yaşlanmasına yol açarak panel ömrünü de kısaltabilir. Dolayısıyla düzenli temizlik önemli.

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