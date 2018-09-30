Kendi insansız hava araçlarını üretip kıyasıya yarıştılar

Türkiye'nin havacılık,uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ve TÜBİTAK'ın destekleriyle öğrencilerin kendi İHA'larını geliştirip yarıştığı İHA Yarışması sonuçlandı.

Bu kez TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜBİTAK İHA Yarışmasına yurt içinden ve yurt dışından öğrencilerin oluşturduğu bir çok takım katıldı.

T3 Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde Türkiye'nin alanında lider bir çok paydaş ile 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen TEKNOFEST İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ kapsamında ortaokul,lise,üniversite ve üzerini kapsayan bir çok teknoloji yarışması gerçekleştirildi. Yüzbinlerce vatandaşın ziyaret ettiği Teknofest'te sergi alanında sergilenen hava araçlarının yanı sıra, gökyüzünde bir çok hava gösterisi de gerçekleştirildi.

Çocuklara ve gençlere teknoloji tüketimini değil, bizzat teknoloji üreten olmayı aşılamayı hedefleyen

teknofest kapsamında düzenlenen yarışmalarda birisi de, Lise, Üniversite ve üzerini kapsayan ve festival boyunca onlarca takımın kıyasıya yarıştığı TÜBİTAK tarafından desteklenen İnsansız Hava Aracı yarışmasıydı. Türkiye'den ve yurtdışından takımların katıldığı yarışmada takımlar tarafından

TÜBİTAK'ın sağladığı desteklerle üretilen döner kanatlı ve sabit kanatlı insansız hava araçları kendilerine verilen

görevleri yerine getirebilmek için yarıştı. Heyecanlı anlara sahne olan yarışmada bir çok İHA başarıyla uçuş gerçekleştirirken, bazı ihalar ise talihsizlik sonucu kırıma uğradı. Kendilerine ayrılan alanlarda son bakım onarımlarını

ve kontrollerini yapan yarışmacı takımlar, festival boyunca farklı alanlarda uçuş gerçekleştirerek kıyasıya yarıştı.

Daha önce de TÜBİTAK'ın himayelerinde gerçekleştirilen İnsansız Hava Aracı yarışması bu kez Teknofest kapsamında gerçekleştirilmiş oldu. Yarışmaya katılmaya hak kazanan takımlara TÜBİTAK tarafından teknik destek verildi. Kıyasıya

bir mücadeleye sahne olan yarışma sonucunda sabit kanat kategorisinde birinci Anadolu Üniversitesi, ikinci Endonezyalı Bandung İnstitute Of Technology olurken üçüncülük ödülü ise yine Anadolu Üniversitesinden farklı bir takıma gitti. Döner Kanat kategorisinde ise birinci Bursa Teknik Üniversitesi olurken, ikinci ve üçüncü Selçuk Üniversitesinin farklı takımları oldu. Yarışma sonucunda ödüllerini alan öğrencilere TÜBİTAK'ın desteğinin devam edeceği de belirtiliyor.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirme hedefine giden yolda ortaokul,lise ve üniversite öğrencilerine insansız hava aracı geliştirme ve geliştirdikleri insansız hava araçlarıyla yarışma imkanı sağlayan TÜBİTAK İnsansız Hava Aracı yarışması gelecek yıl da düzenlenmeye devam edecek.

