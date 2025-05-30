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    Emlak ilanlarında yeni dönem: Fiyat artışı yasaklandı

    İnternet üzerinden yayınlanan emlak ilanlarında ekonomik verilerle uyumlu olmayan fiyat artışları yapmak yasaklandı. Manipülatif fiyat artışlarında mal sahiplerine ceza kesilecek.

    Emlak ilanlarında yeni dönem: Fiyat artışı yasaklandı Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarını engellemek için yeni düzenlemeyi yürürlüğe soktu. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile nedensiz online konut ve iş yeri satış ilanlarında nedensiz fiyat artışı yapmak yasaklandı.

    Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe şu madde eklendi:

    “İnternet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir sebebe dayanmayan fiyat artışı yapılamaz ve işletmelerce bu ilanlara aracılık edilemez.”

    Buna göre online ilan sitelerinde taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklandı. Ayrıca emlakçıların bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça belirlendi. Artık sadece emlakçılar değil bu tür ilanları yayınlayan mal sahipleri de idari yaptırımla karşı karşıya kalacak. Ticaret Bakanlığı, bu mevzuat değişikliği ile emlak sektöründeki fırsatçılığa ve manipülatif fiyat artışlarına karşı mücadele etmeyi amaçlıyor.

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    turkelvis 21 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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