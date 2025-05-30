Emlak ilanlarında yeni dönem: Fiyat artışı yasaklandı

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe şu madde eklendi:
“İnternet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir sebebe dayanmayan fiyat artışı yapılamaz ve işletmelerce bu ilanlara aracılık edilemez.”
Buna göre online ilan sitelerinde taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklandı. Ayrıca emlakçıların bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça belirlendi. Artık sadece emlakçılar değil bu tür ilanları yayınlayan mal sahipleri de idari yaptırımla karşı karşıya kalacak. Ticaret Bakanlığı, bu mevzuat değişikliği ile emlak sektöründeki fırsatçılığa ve manipülatif fiyat artışlarına karşı mücadele etmeyi amaçlıyor.
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