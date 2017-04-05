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Kendi kendine iyileşebilen saydam madde geliştirildi

Bilim insanları zaman içerisinde kendiliğinden iyileşebilen saydam madde geliştirdiklerini duyurdular. Bu maddenin akıllı telefon ekranlarında kullanılabileceği düşünülüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Kaliforniya Üniversitesi’nde görevli olan bilim insanları, gelecek senelerde kullanacağımız akıllı telefonların kendi kendilerine kırık ekranlarını tamir edebilmesini mümkün kılacak yeni bir madde geliştirdiklerini duyurdular. Elektriğe tepki veren ve ekran olarak kullanılabilecek kadar saydam olan madde, makasla kesilmesinin ardından 1 gün içerisinde kendini iyileştirebiliyor.

İlk olarak 2013 senesinin sonlarında, LG G Flex ile gündeme gelen bu teknoloji bilim insanlarının yaptığı çalışmalar doğrultusunda geliştirilmiş. LG G Flex üzerinde gösterilen madde oluşan çizikleri yalnızca birkaç dakika içerisinde iyileştirebiliyor olmasına rağmen elektriği iletme özelliğine sahip değildi. Bundan ötürü dokunmatik ekrana sahip olan cihazlarda kullanılamazdı.

UC Riverside tarafından paylaşılan bir yazıda bu maddenin son derece esnek olduğundan ve cihaz ekranlarında kullanılabileceğinin yanı sıra baterilerin performansını artırmada ve robotlarda da kullanılabileceği belirtildi.

Araştırma görevlilerinden birisi olan Chao Wang, filmlerde ve çizgi romanlarda iyileşme yeteneğiyle ön plana çıkan Wolverine’den esinlenerek bu maddeyi geliştirdiklerini dile getirdi.

Bu maddeyi kullanışlı kılan bir diğer nokta da üretim maliyetinin az olması. Wang, yaklaşık 3 sene içerisinde çeşitli sektörlerde buna benzer maddelerin kullanılabileceğini düşünüyor.


http://mashable.com/2017/04/04/ucr-self-healing-material/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#IDVSFUewaGqf Yorum Yaz
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hcinar83 2 yıl
Şu ULTRON X-1 Telefonunda ki ekran teknoloji on numara, adamlar ceviz kırıyor. Neden kendini iyileştiren ekrana ihtiyaç olsun ki. Diğer amiral gemilerinin bu teknolojiyi kullanması gerekiyor bence. Ama o zaman kim ekran satacak değil mi?
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axaxa 2 yıl
Hergün yeni bir şey çıkıyor yedek parça sektörü deli gibi yedirmezler :)
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ozmenakif 2 yıl
Bence telefon ekranlarında kullanılmaz. Hiçbir üretici kendini tamir eden bir telefon camı yapmak istemez. Yapsa da gerçek manada orijinali gibi olmaz. Adamlar telefonu komple camla kaplıyor ki biraz sert düşünce duman olsun. Soyulacak şekilde boyuyorlar ki biraz zaman geçince benk benek olsun. 2 yıl sonra eskisin, ölsün diye tasarlanan cihazlar varken bu olmaz. Nasıl yeni telefon satacaklar yoksa?
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sniper23 2 yıl
Bir telefon camı için en az 200 lira isteyenler bunu beğenmedi.
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agarip 2 yıl
Corning Gorilla Glass 2 de vardı bu özellik.
Note 2 telefonumun ekranını anahtar ile (kasıtlı) çizmiştim. derin çizik oluşmuştu. tırnağım takılıyordu. ertesi gün çizgiden eser kalmadı.
Edit: Özür dilerim, saydam maddeyi kesmişler. yazıyı okumadan, çizik olduğu düşüncesi ile yorumumu yazdım.
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Ac1DBuRN 2 yıl
Wolverin'den çok Scarface'den ilham almışlar bence. İyileşmiş iyi güzelde o çizgi ne olacak?
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