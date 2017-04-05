Kendi kendine iyileşebilen saydam madde geliştirildi

Kaliforniya Üniversitesi’nde görevli olan bilim insanları, gelecek senelerde kullanacağımız akıllı telefonların kendi kendilerine kırık ekranlarını tamir edebilmesini mümkün kılacak yeni bir madde geliştirdiklerini duyurdular. Elektriğe tepki veren ve ekran olarak kullanılabilecek kadar saydam olan madde, makasla kesilmesinin ardından 1 gün içerisinde kendini iyileştirebiliyor.

İlk olarak 2013 senesinin sonlarında, LG G Flex ile gündeme gelen bu teknoloji bilim insanlarının yaptığı çalışmalar doğrultusunda geliştirilmiş. LG G Flex üzerinde gösterilen madde oluşan çizikleri yalnızca birkaç dakika içerisinde iyileştirebiliyor olmasına rağmen elektriği iletme özelliğine sahip değildi. Bundan ötürü dokunmatik ekrana sahip olan cihazlarda kullanılamazdı.

UC Riverside tarafından paylaşılan bir yazıda bu maddenin son derece esnek olduğundan ve cihaz ekranlarında kullanılabileceğinin yanı sıra baterilerin performansını artırmada ve robotlarda da kullanılabileceği belirtildi.

Araştırma görevlilerinden birisi olan Chao Wang, filmlerde ve çizgi romanlarda iyileşme yeteneğiyle ön plana çıkan Wolverine’den esinlenerek bu maddeyi geliştirdiklerini dile getirdi.

Bu maddeyi kullanışlı kılan bir diğer nokta da üretim maliyetinin az olması. Wang, yaklaşık 3 sene içerisinde çeşitli sektörlerde buna benzer maddelerin kullanılabileceğini düşünüyor.

http://mashable.com/2017/04/04/ucr-self-healing-material/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds#IDVSFUewaGqf