Kensington'dan hem kilitli hem de klavyeli kılıf modeli

Dizüstü modellerinde bulunan ancak pek de kullanılmayan kilit sisteminden tanıdığımız Kensington firması, iPad 2 için özel olarak ürettiği KeyFolio Secure Keyboard Case & Lock kılıf modelini tanıttı.





Kılıf barındırdığı klavye ve ayarlanabilir açısı sayesinde Bluetooth vasıtasıyla iPad üzerinden rahat bir şekilde metin girişi yapabilmenizi sağlıyor. Tableti kullanmadığınız durumlarda klavye bir ekran koruyucu görevi görüyor. Ayrılabilir olduğu için sadece kılıfla tabletinizi kullanmanız da mümkün.





Kılıfın en dikkat çekici tarafı kilit sistemi. Kılıf üzerindeki ClickSafe tek klik ile kilitleme mekanizması ve entegre güvenlik kordonu hareket halinde de tabletiniz için en yüksek güvenliği sağlıyor.





Kılıfta ayrıca bir kalem yuvası da bulunuyor. Tabletin tüm kontrolleri ve bağlantı girişi açıkta bırakılmış.





Fiyat ve çıkış tarihi konusunda bir açıklama yapılmazken firmanın benzer modellerinin 60$-100$ arasında değiştiği belirtiliyor.