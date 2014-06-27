Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kensington'dan iPad Air için şarj edebilen KeyFolio Thin X3 klavyeli kılıf

4 yıl
681
1
4
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kensington'dan iPad Air için şarj edebilen KeyFolio Thin X3 klavyeli kılıf

Meşhur taşınabilir cihaz kilitleri ile tanıdığımız Kensington bunun yanında farklı fonksiyonlara sahip mobil cihaz aksesuarları ile de piyasada boy gösteriyor. Firma son olarak inceliği ve şarj etme özelliği ile öne çıkan iPad Air için KeyFolio Thin X3 klavyeli kılıfını tanıttı.

Kılıf, iPad Air modeliniz için tam bir koruma sağlarken, Bluetooth üzerinden bağlanan klavyesi ile de bir dizüstü gibi yazım işlerinizi kolayca halletmenizi sağlıyor. 6 sıra tuş takımı oldukça geniş bir alan sunuyor. 

Özel manyetik bağlantısı sayesinde iPad Air'i docktan ayırdığınızda otomatik olarak kapanıyor veya docka taktığınızda otomatik olarak açılıyor. Bu sayede pil ömrüne olumlu katkı yapıyor. Ayrıca uzun süre kullanmazsanız iPa'2in kendi klavyesine geçiş yapıyor. 

İnce yapısıyla cihazınızı klavyesiz bir kılıfla kullanıyormuş havası veren KeyFolio Thin X3 ayrıca klavyeyi arkaya doğru yatırarak tableti tam anlamıyla kullanmanıza da imkan tanıyor.

Kılıfın dikkat çeken diğer bir özelliği ise USB adaptörü üzerinden akıllı telefonlarınızı şarj edebilmeniz. 1 amperlik enerji çıkışı sağlayan kılıf iPhone cihazınızı bir kere tam olarak doldurabiliyor. Sadece klavyeyi kullanırsanız sizi haftalarca idare edebiliyor. KeyFolio Thin X3 askesuarının fiyatı 100$ ve satışına önümüzdeki haftalarda başlanacak.  

http://www.kensington.com/us/us/4462/K97269US/keyfolio-thin-x3%E2%84%A2-for-ipad-air%E2%84%A2-%E2%80%94-black#.U61KzI1_t91 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gun 4 yıl
iPad Air bu senede kasa değiştirmeyeceğinden geç kalmış sayılmaz pek.
Ama güzelmiş gerçekten esas soru ağırlığı ne ve kalınlığı ne birde takip çıkartması kolay mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 4 yıl
Tabletin şarjını çabuk bitirir mi ki?


edit: başlığı kingstone sandım, şimdi farkediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KakaoluBiskuviCetesi 4 yıl
Çok güzelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-334F3CF19 4 yıl
Türkçe karakter içeren ürün ülkemize gelirse alınabilecek bir ürün.
Ama biraz geç çıktı sanırsam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Efil Efil" Teknoloji ve Oyun programı 4 yıl DH Özel: 3bFab ile 3 boyutlu baskı teknolojisi hakkında konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim