Kensington'dan iPad Air için şarj edebilen KeyFolio Thin X3 klavyeli kılıf





Meşhur taşınabilir cihaz kilitleri ile tanıdığımız Kensington bunun yanında farklı fonksiyonlara sahip mobil cihaz aksesuarları ile de piyasada boy gösteriyor. Firma son olarak inceliği ve şarj etme özelliği ile öne çıkan iPad Air için KeyFolio Thin X3 klavyeli kılıfını tanıttı.





Kılıf, iPad Air modeliniz için tam bir koruma sağlarken, Bluetooth üzerinden bağlanan klavyesi ile de bir dizüstü gibi yazım işlerinizi kolayca halletmenizi sağlıyor. 6 sıra tuş takımı oldukça geniş bir alan sunuyor.





Özel manyetik bağlantısı sayesinde iPad Air'i docktan ayırdığınızda otomatik olarak kapanıyor veya docka taktığınızda otomatik olarak açılıyor. Bu sayede pil ömrüne olumlu katkı yapıyor. Ayrıca uzun süre kullanmazsanız iPa'2in kendi klavyesine geçiş yapıyor.





İnce yapısıyla cihazınızı klavyesiz bir kılıfla kullanıyormuş havası veren KeyFolio Thin X3 ayrıca klavyeyi arkaya doğru yatırarak tableti tam anlamıyla kullanmanıza da imkan tanıyor.





Kılıfın dikkat çeken diğer bir özelliği ise USB adaptörü üzerinden akıllı telefonlarınızı şarj edebilmeniz. 1 amperlik enerji çıkışı sağlayan kılıf iPhone cihazınızı bir kere tam olarak doldurabiliyor. Sadece klavyeyi kullanırsanız sizi haftalarca idare edebiliyor. KeyFolio Thin X3 askesuarının fiyatı 100$ ve satışına önümüzdeki haftalarda başlanacak.

http://www.kensington.com/us/us/4462/K97269US/keyfolio-thin-x3%E2%84%A2-for-ipad-air%E2%84%A2-%E2%80%94-black#.U61KzI1_t91