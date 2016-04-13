Kepler acil durum modundan çıktı, peki problem neydi?

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"NASA'nın gezegen avlayan uydusu Kepler'de acil durum modu"

NASA'nın gezegen avlayan uydusu Kepler nihayet normale döndü. Tam 3 gün boyunca acil durum modunda olan uzay aracı NASA'nın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre tekrar stabil hale getirildi. Kepler'in yakın zamanda tekrar araştırmaya koyulması ve araştırmacıların "bilim modu" olarak tanımladığı duruma dönmesi bekleniyor.NASA araştırmacıları hala problemin sebebini tam olarak anlayabilmiş değil. Bunun için uzay aracının son birkaç haftadaki durumuyla ilgili gelecek olan bilgileri bekleyen NASA'nın en azından şimdilik oldukça rahatladığını söylemek mümkün. "Acil durumun sebebi neydi?" sorusuna bir süre cevap veremeyeceklerini ifade eden NASA sözcüsü Michele Johnson da,"Önceliğimiz uzay aracını tekrar işlevsel hale getirmekti." şeklinde konuştu.Uzay aracının Pazar sabahı stabil duruma döndüğünü belirten Kepler görevinden sorumlu yetkili Charlie Sobeck,"Kepler'in acil durumunu iptal edip derin uzay iletişim ağını da normale döndürdük." ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz Perşembe günü acil durum moduna girerek hem NASA'yı hem de dünyanın her yerinden tüm astronomi severleri endişelendiren Kepler bugüne kadar 5000'den fazla yeni gezegen tespit etmişti. NASA'nın 2009 yılında gezegen avlamak amacıyla fırlattığı uzay aracı şu anda Dünya'dan 120 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kepler bu inanılmaz uzaklığı sebebiyle Dünya yerine Güneş'in etrafında dönüyor.NASA mühendislerinin tüm hafta sonu boyunca Kepler'i geri getirmek için çalıştığını belirten Sobeck,"Onların çabalarına çok şey borçluyuz." ifadelerini kullandı. Charlie Sobeck NASA'nın internet sitesi üzerinden yayımladığı yazısında dünyanın her yerinden gelen destek mesajlarına da ayrıca teşekkür etti.