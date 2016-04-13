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Kepler acil durum modundan çıktı, peki problem neydi?

Geçtiğimiz Perşembe günü acil durum moduna giren NASA'nın gezegen avlayan uydusu Kepler tekrar normale döndü. NASA Pazartesi günü yayımladığı yazıda Kepler'in stabil hale geldiğini açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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11
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın gezegen avlayan uydusu Kepler nihayet normale döndü. Tam 3 gün boyunca acil durum modunda olan uzay aracı NASA'nın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre tekrar stabil hale getirildi. Kepler'in yakın zamanda tekrar araştırmaya koyulması ve araştırmacıların "bilim modu" olarak tanımladığı duruma dönmesi bekleniyor.

NASA araştırmacıları hala problemin sebebini tam olarak anlayabilmiş değil. Bunun için uzay aracının son birkaç haftadaki durumuyla ilgili gelecek olan bilgileri bekleyen NASA'nın en azından şimdilik oldukça rahatladığını söylemek mümkün. "Acil durumun sebebi neydi?" sorusuna bir süre cevap veremeyeceklerini ifade eden NASA sözcüsü Michele Johnson da,"Önceliğimiz uzay aracını tekrar işlevsel hale getirmekti." şeklinde konuştu.

Uzay aracının Pazar sabahı stabil duruma döndüğünü belirten Kepler görevinden sorumlu yetkili Charlie Sobeck,"Kepler'in acil durumunu iptal edip derin uzay iletişim ağını da normale döndürdük." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "NASA'nın gezegen avlayan uydusu Kepler'de acil durum modu"
Geçtiğimiz Perşembe günü acil durum moduna girerek hem NASA'yı hem de dünyanın her yerinden tüm astronomi severleri endişelendiren Kepler bugüne kadar 5000'den fazla yeni gezegen tespit etmişti. NASA'nın 2009 yılında gezegen avlamak amacıyla fırlattığı uzay aracı şu anda Dünya'dan 120 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kepler bu inanılmaz uzaklığı sebebiyle Dünya yerine Güneş'in etrafında dönüyor.

NASA mühendislerinin tüm hafta sonu boyunca Kepler'i geri getirmek için çalıştığını belirten Sobeck,"Onların çabalarına çok şey borçluyuz." ifadelerini kullandı. Charlie Sobeck NASA'nın internet sitesi üzerinden yayımladığı yazısında dünyanın her yerinden gelen destek mesajlarına da ayrıca teşekkür etti.

http://www.nasa.gov/feature/mission-manager-update-kepler-recovered-from-emergency-and-stable Yorum Yaz
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LKLC 3 yıl en beğenilen
Fenomenon
LKLC
alirezzak120 milyon km olacak sanırım
evet düzelttim. teşekkürler :)
120 milyon çok abartı bir sayı kaynak nedir acaba?? Güneşle dünya arası 150 milyon km, dünya ile ay arası 0.34 milyon km.

nasa.gov/...
burada bulabilirsiniz. 75 million miles NASA'nın resmi verisi.
FenomenonLKLCalirezzak120 milyon km olacak sanırımevet düzelttim. teşekkürler :)120 milyon çok abartı bir sayı ...
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djdeeles 3 yıl
Kepler acil durum modundan çıktı, peki problem neydi? sorusunun cevabı nerede?
İyice sacma sapan haber siteleri gibi haber vermeye başladı donanımhaber kalite gittikçe düşüyor.
Haber yayınlamak için yayınlanmaz ki...
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DH Misafiri 3 yıl
120 km degil, 120 milyon km.
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s_mail 3 yıl
Fenomenon
Açıkçası çok şaşırdım. Çünkü ISS (uzay istasyonu) dünyadan 400km uzaklıkta. Teleskopu 120 milyon km uzağa konumlandırmanın nedenini çok merak ediyorum.

Kızıl ötesi veya x ışını teleskobuydu tam şuan hatırlamıyorum ama o kadar uzakta olmasını nedeni Dünyanın Van allen kuşağının için de kalıp değerli bilgileri kaçırmamak adına dünyadan çok uzağa konumlandırılmıştı. Hubble teleskobunun yörüngesini incelerseniz sürekli dünyanın obje ile teleskob arasına girdiğini görürsünüz bir sebebide buydu.
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asosyal mühendis 3 yıl
Ben uydunun neden acil moda girdiğini çözdüm aslında.
(Odada gizli aşk oldu) İspat yok ama olabilir de
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Fenomenon 3 yıl
Açıkçası çok şaşırdım. Çünkü ISS (uzay istasyonu) dünyadan 400km uzaklıkta. Teleskopu 120 milyon km uzağa konumlandırmanın nedenini çok merak ediyorum.
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LKLC 3 yıl en beğenilen
Fenomenon
LKLC
alirezzak120 milyon km olacak sanırım
evet düzelttim. teşekkürler :)
120 milyon çok abartı bir sayı kaynak nedir acaba?? Güneşle dünya arası 150 milyon km, dünya ile ay arası 0.34 milyon km.

nasa.gov/...
burada bulabilirsiniz. 75 million miles NASA'nın resmi verisi.
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bersgurs 3 yıl
75m mil olduğu belirtilmiş kaynak'da
The spacecraft is nearly 75 million miles from Earth
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Fenomenon 3 yıl
Şu an tekrar baktım, kepler'in uzaklığını bulamadım Internete ancak dünyadan 100km uzaklığı resmi olarak "outer space" yani uzay olarak kabul ediliyor. 120m km olması imkansız.
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LKLC 3 yıl
alirezzak
120 milyon km olacak sanırım

evet düzelttim. teşekkürler :)
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Fenomenon 3 yıl LKLC
LKLC
alirezzak
120 milyon km olacak sanırım

evet düzelttim. teşekkürler :)

120 milyon çok abartı bir sayı kaynak nedir acaba??
Güneşle dünya arası 150 milyon km, dünya ile ay arası 0.34 milyon km.
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alirezzak 3 yıl
120 milyon km olacak sanırım
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