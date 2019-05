NASA'nın gezegen avlayan uydusu Kepler'de acil durum modu

NASA'nın gezegen avlayan ünlü uzay aracı Kepler, acil durum moduna girdi. NASA kendi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu an Dünya'dan yaklaşık 120 milyon kilometre ötede bulunan Kepler'in düzgün bir şekilde işlev görmediğini açıkladı.



NASA mühendisleri geçtiğimiz Perşembe günü rutin bir işlem sırasında Kepler'in acil durum moduna giriş yaptığını farkettiler. Acil durum modunun en düşük çalışma hali olduğunu belirten Kepler görevinin yöneticisi Charlie Sobeck de,"Şu anki tüm önceliğimiz Kepler'i acil durum modundan çıkarmak." ifadelerini kullanıyor. Kepler aynı zamanda acil durum modu nedeniyle çok fazla miktarda yakıt tüketiyor.



Kepler'in Dünya'dan 120 milyon kilometre uzaklıkta bulunması da şu an bambaşka bir problem haline geldi. Gerçek zamanlı iletişimi neredeyse imkansız hale getiren bu durum hakkında Sobeck,"Kepler'e gidip gelmek ışık hızında bile 13 dakika sürer." ifadelerini kullanıyor. Problemin nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmamış olsa da Kepler'in sorununu belirlemek ve tamir etmek epey zahmetli bir iş olacağa benziyor.



Uzaklığı sebebiyle Dünya yerine Güneş'in etrafında dönen Kepler, 2009 yılında fırlatılmış ve maksimum 6 yıllık bir görev süresi verilmişti. Fırlatıldığı günden bu yana 5,000'in üzerinde Güneş dışı gezegen tespit eden Kepler'in öncelikli görevi 2012 yılında sona ermişti. 2014 itibariyle ikinci bir göreve başlayan Kepler o zamandan bu yana hem Güneş dışı gezegenler hem de diğer astronomik cisimler üzerinde çalışmalar yapıyordu.



Kepler'in şu an içerisinde bulunduğu durum nedeniyle NASA'nın derin uzay iletişim ağı da önceliğini Kepler'e vermiş durumda. Bakalım en son 4 Nisan gününde düzenli bir iletişim sağlanabilen Kepler'in durumu ne olacak.

