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NASA'nın gezegen avlayan uydusu Kepler'de acil durum modu

Dünya'dan 120 milyon kilometre uzaklıkta bulunan ünlü NASA uydusu Kepler acil durum moduna girdi. Bugüne kadar 5,000'in üzerinde Güneş dışı gezegen tespit eden Kepler'in durumu belirsiz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9b
1
48
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın gezegen avlayan ünlü uzay aracı Kepler, acil durum moduna girdi. NASA kendi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu an Dünya'dan yaklaşık 120 milyon kilometre ötede bulunan Kepler'in düzgün bir şekilde işlev görmediğini açıkladı.

NASA mühendisleri geçtiğimiz Perşembe günü rutin bir işlem sırasında Kepler'in acil durum moduna giriş yaptığını farkettiler. Acil durum modunun en düşük çalışma hali olduğunu belirten Kepler görevinin yöneticisi Charlie Sobeck de,"Şu anki tüm önceliğimiz Kepler'i acil durum modundan çıkarmak." ifadelerini kullanıyor. Kepler aynı zamanda acil durum modu nedeniyle çok fazla miktarda yakıt tüketiyor.

Kepler'in Dünya'dan 120 milyon kilometre uzaklıkta bulunması da şu an bambaşka bir problem haline geldi. Gerçek zamanlı iletişimi neredeyse imkansız hale getiren bu durum hakkında Sobeck,"Kepler'e gidip gelmek ışık hızında bile 13 dakika sürer." ifadelerini kullanıyor. Problemin nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmamış olsa da Kepler'in sorununu belirlemek ve tamir etmek epey zahmetli bir iş olacağa benziyor.

Uzaklığı sebebiyle Dünya yerine Güneş'in etrafında dönen Kepler, 2009 yılında fırlatılmış ve maksimum 6 yıllık bir görev süresi verilmişti. Fırlatıldığı günden bu yana 5,000'in üzerinde Güneş dışı gezegen tespit eden Kepler'in öncelikli görevi 2012 yılında sona ermişti. 2014 itibariyle ikinci bir göreve başlayan Kepler o zamandan bu yana hem Güneş dışı gezegenler hem de diğer astronomik cisimler üzerinde çalışmalar yapıyordu.

Kepler'in şu an içerisinde bulunduğu durum nedeniyle NASA'nın derin uzay iletişim ağı da önceliğini Kepler'e vermiş durumda. Bakalım en son 4 Nisan gününde düzenli bir iletişim sağlanabilen Kepler'in durumu ne olacak. 

http://edition.cnn.com/2016/04/10/tech/nasa-kepler-emergency-mode/ Yorum Yaz
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herocem 3 yıl en beğenilen dixongillerden
dixongillerden
Benim de anlamadigim o kadar yakiti nasil taşıyor araba değil ki bu 100kmde 5 litre yaksın

Ulkenin durumu icler acisi...
dixongillerdenBenim de anlamadigim o kadar yakiti nasil taşıyor araba değil ki bu 100kmde 5 litre yaksınUlkenin durumu icler ...
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Yanıtla +73
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forumlarabak 3 yıl muratai
muratai
blizzard3
Benim anlamadigim okadar uzaktan nasil sinyal aliyolar

Vahiy ile iletişim kuruyorlar. Madem zerre bilgin yok, ne diye yorum atarsın bilimsel haberlere?

Çocuk bilmiyor merak ediyor. Bilmemek değil öğrenmemek ayıp, açıkla kısaca eline mi yapışır [>:]
murataiblizzard3Benim anlamadigim okadar uzaktan nasil sinyal aliyolarVahiy ile iletişim kuruyorlar. Made...
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serafon 3 yıl
dixongillerden
Benim de anlamadigim o kadar yakiti nasil taşıyor araba değil ki bu 100kmde 5 litre yaksın

Lastikler kabakmış fazla sürtünme yapmıyormuş... Arabayla nasıl bir ilişki kurdun hayret. Tüm enerjisini güneşten alır bu cihazlar. Yakıt sadece gerekli oldukça pozisyonlama için kullanılır. Az olduğu için değerlidir ve minimum kullanılmaya çalışılır. Biterse pozisyonlama yeteneği kaybolur ve pratik olarak cihazın da işi bitmiş olur.
dixongillerdenBenim de anlamadigim o kadar yakiti nasil taşıyor araba değil ki bu 100kmde 5 litre yaksınLastikler kabakmış fazla sürt...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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dostum kertenkele 3 yıl
Kapat aç yapsınlar düzelir
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kartal172 3 yıl
Nasa forumlarında durum normale döndü şeklinde haber okudum. Yanlış konumuydu acaba?
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the Alchemist 3 yıl
elin gavuru! nelerle uğraşıyor, biz müslümanlar! nelerle.
ondan sonra müslüman ülkeler neden gelişmiyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Bu NASA o kadar kibirli ki, problem ilk ortya açıktığı anda bizim Orman Bakanlığı'ndan yardım istemediler, şimdi kara kara düşünürler tabi. Halen geç değil ey NASA, bırak yardım edelim.
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DH Misafiri 3 yıl
neyse daha yenisi ve daha iyisi şart olmuştu. binlercesini bu bulduysa ki üretildiği zamanın nano teknolojisi ile şimdiki arasında bin kat fark var. tabi en iyisi bile sadece sinyal olarak gönderir, gezegenin resmini çekmez. yıldızına olan kütle çekim etkisi ışık sapması vs gibi detayları hesaplayıp matematiksel olarak varlığını ortaya koyuyor, hani marsı teleskop ile gördüğümüz şekilde bir teknoloji o mesafelerde şimdilik mümkün değil.
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Mesudum 3 yıl
muratai
umut_baris
crazywinner3
umut_baris
DubSteq 13dk gecikmeyle nasıl kontrol ediyorlar o aracı hayret.
Nerenizle okuyorsunuz haberi abi?
Dedigi dogru. Radyo dalgaları isik hizinda yol alır. Yani bir sinyalin keplere gidip cevap gelme suresi 13 dakika
Uzay ortamında mı her yerde mi?
Kara delik hariç her yerde :)

Ben vakum ortamdaki/boşluktaki hızı maksimumdur diye biliyorum.
Ortamın yoğunluğu arttıkça hız düşer.
Lise optik konularındaki kırılma/yansıma derslerini görmüşsünüzdür. Oralardan hatırlayın.
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a.f.y. 3 yıl
uzaylılar müdahale etmiştir.
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redwolf0 3 yıl
Bir an önce uzaya cıkıp pay almak lazım ayda bir üs lazım bize
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casper1981 3 yıl
Bizim meteoroloji bakanı yardım istesinler nede olsa nasadan ileri bizimkiler beyin bedava
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Gscarbon 3 yıl
Lockheed
Maliyeti ne kadardı diye gözüm aramadı değil :)

Görevin 3,5 yıllık maliyeti 600 milyon ABD Doları olarak hesaplandı.[9]
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