Kevin Rose'dan daha canlı blog sayfaları için yeni proje: Tiny

Revision3, Digg, Pownce ve Milk gibi servislerin kurucularından internet girişimcisi Kevin Rose, resmi Twitter hesabı üzerinden "Yeni bir web fikrim" var diyerek çalıştığı "Tiny" projesi hakkında bir video yayınladı.

Sıradan blog sayfalara üzerinde yer alan içeriklerin canlı içerikler olmadığını ve genel olarak sıradan olduğunu belirten Kevin Rose, Tiny adını verdiği yeni blog projesi ile farklı bir yapı ortaya koymayı hedefliyor. Sıradan blogların aksine yazıların arkasına yazıyı hazırlayan kişinin bulanık hale getirilmiş videosunu koyan (Web Kamera üzerinden anlık olarak) Tiny, bu sayede okuyuculara yazım sürecindeki durumu gösterebiliyor ve sonuç olarak çok daha samimi ve Rose'un deyimiyle canlı blog deneyimi elde edilebiliyor. Konseptin HTML5 ve Javascript temelli olduğunu ve ekstra Flash isteği duymadığını da sözlerine ekleyen ünlü geliştiricinin, hazırladığı yeni yapı için oldukça heyecanlı olduğu görülüyor.

Prototip aşamasında bulunan Tiny projesi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://twitter.com/kevinrose/status/412350909339799552