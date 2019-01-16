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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kia, 8 kişilik büyük SUV modeli 2020 Kia Telluride'i tanıttı

Kia'nın ürün gamındaki en büyük SUV olma özelliği taşıyan 2020 Kia Telluride, büyük gövdesinin içerisine 8 kişiyi sığdırabiliyor. Aracın kaputunun altında 291 beygirlik 3.8 litre V6 motor bulunuyor.
4 ay
8,1b
1
29
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Kia, 8 kişilik büyük SUV modeli 2020 Kia Telluride'i tanıttı
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Özellikle büyük ve güçlü SUV’ların rağbet gördüğü ABD pazarına yönelen Kia, Detroit Otomobil Fuarı’nda 2020 Kia Telluride modelinin üretim versiyonunu sergiledi. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Hyundai Palisade’ın kuzeni olan Telluride, üç sıra koltuk düzenine sahip 8 kişilik kabiniyle Kia’nın ürün gamındaki en büyük araç olma özelliği taşıyor.

2020 Kia Telluride SUV’un krom detaylarla bezeli büyük ızgarası tarafından domine edilen ön yüzünde köşeli yapıya sahip aydınlatma grubu dikkat çekiyor. Krom detayların devam ettiği yan tarafta yeni tasarım siyah jantlar aracın gövdesiyle güzel bir bütünlük oluşturuyor. Aracın arka tarafında ise dikey olarak yerleştirilen üç şeritli LED stop lambaları, cam üzerine yerleştirilmiş spoiler ve çift egzoz çıkışı dikkat çekiyor. Ayrıca aracın ön ve arka yüzü geniş Telluride yazılarıyla süslenmiş.

3.8 litre V6 motor tek seçenek 

2020 Kia Telluride SUV’un büyük gövdesinin altında 3.8 litrelik V6 ünite yatıyor. Kaputun altındaki tek seçenek olan motor 6,000 d/dak’da 291 beygir güç ve 5,200 d/dak’da 355 Nm tork üretiyor. 8 ileri otomatik şanzımanla eşlenen motor, gücünü standart olarak ön tekerleklere, opsiyon olarak ise dört tekerleğe birden aktarıyor.

2020 Kia Telluride SUV’da Smart, Eco, Sport ve Comfort olmak üzere dört farklı sürüş modu bulunuyor. Eco ve Smart modlarında güç yalnızca ön tekerleklere gönderilirken, Comfort modunda güç dağılımı 80:20 olarak ayarlanıyor. Sport modunda ise bu oran 65:35 şeklinde gerçekleşiyor. Ayrıca zorlu şartlarda sürücülerin imdadına yetişecek Snow ve AWD Lock adında iki sürüş modu daha bulunuyor. AWD Lock modu ön ve arka tekerleklerdeki güç dağılımını 50:50 olarak ayarlıyor.

Kabindeki teknolojiler ve sürücü asistanları 

2020 Kia Telluride SUV’un geniş gövdesinden de anlaşılacağı üzere içerisinde geniş bir yaşam alanı sunuluyor. Konforun yanı sıra yeni teknolojilerle de desteklenen kabinde Apple Car Play ve Android Auto desteğine sahip 10.25 inç dokunmatik ekran bulunuyor. Yolculuk esnasında müzik dinlemeyi sevenler için de Harman Kardon’un 10 hoparlörlü 630 watt ses sistemi ile donatılan araçta kablosuz şarj ve altı adet USB girişi gibi özelliklere yer veriliyor.

2020 Kia Telluride SUV’un güvenlik tarafında ise pek çok sürücü asistanı görev yapıyor. Kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik alarmı, şerit takip asistanı, güvenli çıkış asistanı, otoyol sürüş asistanı, baş üstü göstergesi, sessiz mod ve arka yolcu alarmı gibi Hyundai modellerinden aşina olduğumuz pek çok özellik Kia Telluride SUV’da da bulunuyor.

Telluride modeli Kia’nın Georgia eyaletindeki fabrikasında üretilecek ve 2019’un sonlarına doğru bayilerdeki yerini alacak. Aracın fiyatı henüz açıklanmadı. Fakat Kia’nın belirttiğine göre kendi sınıfının en uygun modellerinden biri olacak.


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GetSomeRest 4 ay en beğenilen
Gürcistan dan kastınız ABD deki georgia eyaleti olmasın. Evet başka bir kaynaktan "ABD'nin Georgia Eyaleti'nde Kia'nın Optima ve Sorento modellerinin yanında üretileceğini" teyit ettim.
Gürcistan dan kastınız ABD deki georgia eyaleti olmasın. Evet başka bir kaynaktan "ABD'nin Georgia Eyaleti'nde Kia'nın Optima ve Sorento modellerinin yanında ür...
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okanclskn 4 ay
Abd pazarı harika bir araç daha kazandı, biz de burdan videolarını izleriz.
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mavizaman 4 ay
aracın heybetinden belli amerikaya özel olduğu.
bizlik birşey yok beyler dağılın.
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DH Misafiri 4 ay
Kia'yı kimse hafife almasın beyler. Çoğu modeli sağlamlıkta, konforda ve yakıtta birçok premium markayı geçer. Performans olarak belki tutmaz ama kia da bir üç harfli sonuçta. hyundainın perde arkasındaki hocası
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Whippoorwill 4 ay
Öndeki yazı olmamış yahu.
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erdal85 4 ay
Arkası xc90 olmuş... Bir de atmosferik motorlar ABD'de çok tutuluyor... Sorunsuzluğu için herhalde, yakıt dertleri yok...
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DH Misafiri 4 ay
Kuzeni Palisade telluride daha albenili ve heybetli görünüyor
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DH Misafiri 4 ay
Kokpit bildiğin BMW'den alınmış
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DH Misafiri 4 ay
Hyundai son yıllarda hep cepten yiyor. KIA ne kadar başarılı ise Hyundai o kadar başarısız.
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özgürwilly 4 ay
Zengin ve gelişmiş ülkeler için güzel araç. Bizde ancak %0,02' lik kesime hitap eder.
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ezimuse 4 ay
Çok iyi olmuş araç. tam amerika pazarına yönelik olmuş.
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