KickBee Mini robotlar futbol sahasına iniyor





Kablosuz aksesuar üreticilerinden İngiliz BeeWi'nin kablosuz mini robot projesi KickBee Mini Robot, Ekim ayında artık sahaya inmeye hazırlanıyor.





Bluetooth 3.0 üzerinden iOS ve Android cihazlara bağlanabilen KickBee Mini, uyumlu uygulaması ile kontrol edilebiliyor. Robot 2 adet AA pil ile çalışıyor ve 15 metreye kadar kontrol edilebiliyor.





KickBee Mini ağırlıklı olarak kablosuz futbol oynamak isteyenlere hitap ediyor. Her robot paketinin içerisinde bir kale ve bir top çıkıyor. Robotlar uygulama içerisinden dokunmatik ekranla veya hareket ile kontrol edilebiliyor. Elbette bir futbol maçı yapabilmek için aynı robota sahip bir arkadaşınızın olması gerekiyor. Ayrıca Sumo güreşi veya yarış yapabilmek de mümkün. Firma farklı senaryoların da olduğunu belirtiyor.





KickBee Mini 8 saate kadar oyun keyfi sunabiliyor. KickBee Mini robotuna 30 pound karşılığında sahip olunabiliyor.

http://www.crowdedbrain.co.uk/gadgetsnews/beewi-s-kickbee-mini-robot-out-october.html