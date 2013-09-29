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KickBee Mini robotlar futbol sahasına iniyor

5 yıl
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9
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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KickBee Mini robotlar futbol sahasına iniyor

Kablosuz aksesuar üreticilerinden İngiliz BeeWi'nin kablosuz mini robot projesi KickBee Mini Robot, Ekim ayında artık sahaya inmeye hazırlanıyor. 

Bluetooth 3.0 üzerinden iOS ve Android cihazlara bağlanabilen KickBee Mini, uyumlu uygulaması ile kontrol edilebiliyor. Robot 2 adet AA pil ile çalışıyor ve 15 metreye kadar kontrol edilebiliyor. 

KickBee Mini ağırlıklı olarak kablosuz futbol oynamak isteyenlere hitap ediyor. Her robot paketinin içerisinde bir kale ve bir top çıkıyor. Robotlar uygulama içerisinden dokunmatik ekranla veya hareket ile kontrol edilebiliyor. Elbette bir futbol maçı yapabilmek için aynı robota sahip bir arkadaşınızın olması gerekiyor. Ayrıca Sumo güreşi veya yarış yapabilmek de mümkün. Firma farklı senaryoların da olduğunu belirtiyor. 

KickBee Mini 8 saate kadar oyun keyfi sunabiliyor. KickBee Mini robotuna 30 pound karşılığında sahip olunabiliyor. 

http://www.crowdedbrain.co.uk/gadgetsnews/beewi-s-kickbee-mini-robot-out-october.html Yorum Yaz
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giogo 5 yıl en beğenilen YüzüğüKayıpFrodo
SeriaLLorD
Aşırtma,kafa vuruşü,bilek hareketleri,freekick,rovaşata gibi zevk veren hareketleri yapamıyorsalar bir anlamı yokki.Futbol sadece topun kaleye girmesi değil

Hocam bunları yapamayan çok insan var.Abartma bence.
SeriaLLorDAşırtma,kafa vuruşü,bilek hareketleri,freekick,rovaşata gibi zevk veren hareketleri yapamıyorsalar bir anlamı yokki.Futbol sadece to...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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Ciginix 5 yıl
gurkanse
eskiden langırt vardı hey gidi günler

Hala var
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Biraz daha geçmişe gidelim.Eskiden futbol oyuncularının resimlerini biriktirip kağıda oyuncuların resimlerini yapıştırarak firmaya gönderilerdi.Minyatür saha hediyesi gelirdi.Minyatür oyuncuları esnekti oynayanlar birbirine gol atmaya çalışırlardı.Seride en zor bulunanlar fenerbahçeden Aykut galatasaraydan Erhan beşiktaşı hatırlamıyorum.
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Biyturs_OnSr 5 yıl
gurkanse
eskiden langırt vardı hey gidi günler

Şimdi yok mu ?
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YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl
Aşırtma,kafa vuruşü,bilek hareketleri,freekick,rovaşata gibi zevk veren hareketleri yapamıyorsalar bir anlamı yokki.Futbol sadece topun kaleye girmesi değil
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Kulak Misafiri 5 yıl YüzüğüKayıpFrodo
SeriaLLorD

Aşırtma,kafa vuruşü,bilek hareketleri,freekick,rovaşata gibi zevk veren hareketleri yapamıyorsalar bir anlamı yokki.Futbol sadece topun kaleye girmesi değil

Sen hiç Haxball oynamamışsın belli ki..
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giogo 5 yıl YüzüğüKayıpFrodo
SeriaLLorD
Aşırtma,kafa vuruşü,bilek hareketleri,freekick,rovaşata gibi zevk veren hareketleri yapamıyorsalar bir anlamı yokki.Futbol sadece topun kaleye girmesi değil

Hocam bunları yapamayan çok insan var.Abartma bence.
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gurkanse 5 yıl
eskiden langırt vardı hey gidi günler
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