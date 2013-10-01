Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kickstarter'da destek arayan akıllı telefon destekli bira yapma makinesi: Brewbot

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,4b
1
17
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kickstarter'da destek arayan akıllı telefon destekli bira yapma makinesi: Brewbot
Dünya üzerinde en çok tüketilen alkollü içki olma özelliği taşıyan bira, üretim sürecinde önemli işlemlerden geçiyor. Ev ortamında bira üretmek isteyen kişilere özel olarak hazırlanan ve Kickstarter üzerinde destek arayan Brewbot ise, iOS cihazlardan aldığı destekle kişilere yol gösteriyor.
Site üzerinde Cargo isimli şirket tarafından başlatılan Brewbot projesi, temel olarak bir bira yapma makinesi ve akıllı cep telefonları ile Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden iletişim kuruyor. 121cm x 40cm x 119cm boyut ve 100 kg ağırlık değeriyle taşınabilir bir yapıda hazırlanmayan ürün, belirlenen bira tarifine uygun olarak alınan malzemelerin birleştirilmesi sürecinde kişilere iOS işletim sistemli akıllı telefonlar ya da tabletler üzerinden yol gösteriyor ve sonuç olarak doğru kıvama sahip içecekler elde edilebiliyor. Basit bir dış görünüşü olmasına rağmen altına ciddi oranda mühendislik ve elektronik çalışması bulunan Brewbot, teknik olarak bünyesinde sıcaklık, akış ve yük sensörleri barındırıyor ve paslanmaz çelik haznelerle geliyor.
Projeye başlanırken konan 100,000 Pound hedefi, bitimine 21 gün kalan 167 bağış ile 58,443 Pound seviyesine taşıyan akıllı telefon destekli bira yapma makinesi Brewbot, yapılacak 1,600 Pound bağış ile önümüzdeki yılın Haziran ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını direkt olarak aşağıda izleyerek süreç hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.
 
Kickstarter'da destek arayan akıllı telefon destekli bira yapma makinesi: Brewbot

http://www.kickstarter.com/projects/cargo/brewbot-the-smart-brewing-appliance Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
emmrree1990 6 yıl
Saat 22:00'dan sonra bira yapımı yassah diye bi torba daha sallarlar olur biter.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheDcdy 6 yıl
Zevk meselesi der geçerim fakat bir Trakyalı olarak gereksiz buldum.
Bu makineye para versem Trakyalılıktan afaroz eder dedem beni.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tenghis 6 yıl DaRKFoRCeS
masculine

Donanımla ve yazılımla alakası yok.Yorum yazanlar umarım dini içerikli şeylerle alay eder gibi yorum yazmazlar zira burası Teknoloji forumu.Bu haberi başka boyuta çekmeyelim bir zahmet.Yayınlanmasa olur aslında.Haber değeri taşımıyor ama neyse.

Böyle şeylere siz mi karar veriyorsunuz artık. Bu dini konularda hassasiyet bahanesiyle milleti kendi düşüncenize göre hizaya sokma tutkunuz sıktı artık. Herkes ne isterse konuşur, tartışır. Kural dışı birşey varsa yöneticiler müdahale eder. Zaten siz yazana kadar kimsenin konu dışında mesajı yoktu. Amacınız tartışma çıkarmaksa buyrun, devam edelim.
masculineDonanımla ve yazılımla alakası yok.Yorum yazanlar umarım dini içerikli şeylerle alay eder gibi yorum yazmazlar zira burası T...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 6 yıl
en yararlı kickstar projesi :D rakı versiyonunu bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 6 yıl
KuRABİA canavarları başmıs ortalığı :D
bira günah ama suriyede esat askeri kafası kesmek problem değil ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 6 yıl
Güzelmiş valla,1.5 liralık biraya fazladan 3.5 lira da vergi ödemek yerine kendin yapacaksın olacak bitecek,tabi uzun vadede kar getirir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktay_26 6 yıl
tasarım bira tuvalet andırıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheDcdy 6 yıl
Zevk meselesi der geçerim fakat bir Trakyalı olarak gereksiz buldum.
Bu makineye para versem Trakyalılıktan afaroz eder dedem beni.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bosnia 6 yıl
Alet saçma yorumlar ayrı saçma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tenghis 6 yıl
Fiyatı biraz daha uygun olsa alırdım valla. Ama gümrükte bu ne diye sorduklarında "bira yapma makinesi" diye cevap verilince neler olacağı malum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emmrree1990 6 yıl
Saat 22:00'dan sonra bira yapımı yassah diye bi torba daha sallarlar olur biter.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gfbekir 6 yıl
Teknoloji amaçsızlığa doğru ilerliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1395 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, proje ve
2 etiket daha kickstarter ios
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Rehberi-2: Sizler için seçtiğimiz faydalı ve kullanışlı Android uygulamaları 6 yıl Crucial M500 960GB SSD Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim