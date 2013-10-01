Kickstarter'da destek arayan akıllı telefon destekli bira yapma makinesi: Brewbot





Dünya üzerinde en çok tüketilen alkollü içki olma özelliği taşıyan bira, üretim sürecinde önemli işlemlerden geçiyor. Ev ortamında bira üretmek isteyen kişilere özel olarak hazırlanan ve Kickstarter üzerinde destek arayan Brewbot ise, iOS cihazlardan aldığı destekle kişilere yol gösteriyor.

Site üzerinde Cargo isimli şirket tarafından başlatılan Brewbot projesi, temel olarak bir bira yapma makinesi ve akıllı cep telefonları ile Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden iletişim kuruyor. 121cm x 40cm x 119cm boyut ve 100 kg ağırlık değeriyle taşınabilir bir yapıda hazırlanmayan ürün, belirlenen bira tarifine uygun olarak alınan malzemelerin birleştirilmesi sürecinde kişilere iOS işletim sistemli akıllı telefonlar ya da tabletler üzerinden yol gösteriyor ve sonuç olarak doğru kıvama sahip içecekler elde edilebiliyor. Basit bir dış görünüşü olmasına rağmen altına ciddi oranda mühendislik ve elektronik çalışması bulunan Brewbot, teknik olarak bünyesinde sıcaklık, akış ve yük sensörleri barındırıyor ve paslanmaz çelik haznelerle geliyor.

Projeye başlanırken konan 100,000 Pound hedefi, bitimine 21 gün kalan 167 bağış ile 58,443 Pound seviyesine taşıyan akıllı telefon destekli bira yapma makinesi Brewbot, yapılacak 1,600 Pound bağış ile önümüzdeki yılın Haziran ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını direkt olarak aşağıda izleyerek süreç hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/cargo/brewbot-the-smart-brewing-appliance