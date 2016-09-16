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Killer E2500 Gigabit Ethernet kontrolcüsü duyuruldu

Oyuncuların vazgeçemediği bağlantı kontrolcülerinden birisi olan Killer, en hızlı gerçek zamanlı bağlantı deneyimi sunduğunu ifade ettiği Killer E2500 kontrolcüsünü duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Killer E2500 Gigabit Ethernet kontrolcüsü duyuruldu

Çevrimiçi oyunlarda internet bağlantısının hızına ve verimliliğine önem verenlerin ilk adresi genelde Killer serisi oluyor. Rivet Networks elinden çıkan Killer ailesi hem kablosuz hem de kablolu bağlantılar için en iyi deneyimi sunmayı vadediyor.

Firmanın duyurduğu yeni kontrolcü Killer E2500 Gigabit Ethernet adını taşıyor ve kablolu bağlantılara hitap ediyor. Firma, kontrolcünün piyasadaki en hızlı gerçek zamanlı deneyimi sunduğunu iddia ediyor. Bilindiği üzere Killer kontrolcüleri anakartlara entegre olarak geliyor ve genelde oyunculara yönelik donanımlarda kendisine yer buluyor.

Ayrıca Bkz. "MSI dünyanın en hafif VR sırt çantasını duyurdu"

Gecikme azaltıcı teknoloji ile hayati önem taşıyan bağlantıları hızlandıran sürücü, böylece kullanıcının daha az önem taşıyan ağ trafiği arkasında kalmasını engelliyor. Diğer taraftan gelişmiş akış tespit teknolojisi oyun, video ve ses uygulamalarının yanı sıra 500 civarında web sitesini otomatik olarak algılayarak önem sırasına koyuyor. Yine kontrol merkezi ile kullanıcının ağ trafiğini önem sıralamasına koymasına imkan tanıyor.

Killer E2500 Gigabit Ethernet kontrolcüsünü ilk olarak MSI firması Z170A GAMING M6 anakartında ve Aegis Ti VR Ready masaüstü bilgisayarında kullanacak. Ardından Gigabyte firmasının oyuncu anakartlarında yeni Killer kontrolcüsünü göreceğiz. 

 

http://hexus.net/tech/news/network/96943-rivet-networks-announces-killer-e2500-gigabit-ethernet-controller/ Yorum Yaz
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CaSsErDoDo 3 yıl en beğenilen
Minumum 60ms ile yurtdışı oyun serverlarına bağlanıyoruz ne Killer'ı Allah aşkına. Buradaki asıl Killer TTNET. Öldürdüler bizi resmen :)
Yanıtla +46
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alemburda34 3 yıl
Adam zor zar bakır kabloyla adsl hizmeti veriyor. Ben evime almışım killer gigabit ethernet kontrolcü ne işime yarar. Mevcut kablo evrim geçirecekse alırım bak
Adam zor zar bakır kabloyla adsl hizmeti veriyor. Ben evime almışım killer gigabit ethernet kontrolcü ne işime yarar. Mevcut kablo evrim geçirecekse alırım bak...
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Yanıtla +19
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lazer__ 3 yıl
Donanımsal hiçbir avantajı yok ..yaptığı iş yazılımsal onu programla yine halledersiniz

S775 anakarttaki ping i z170 anakart ile de alıyorum ..daha düşük ping falan diyorlar yalan

Donanımsal hiçbir avantajı yok ..yaptığı iş yazılımsal onu programla yine halledersinizS775 anakarttaki ping i z170 anakart ile de alıyorum ..daha d...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 3 yıl
her bir tarafımız fiber kablolarla çevrilse eyvallah alalım da neyse, bize göre değil.
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veleciraptor 3 yıl
Bunun normal ethernet kartından farkı yüksek hızlı DDR-4 bellek ile normal hızlı DDR-4 bellek arasındaki fark gibi. Performans % 1-2 artarken fiyata etkisi anormal oluyor. Yani tam bir f/p tuzağı.
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deoksiriboz1001 3 yıl
Bu çip evime fibr hat döşemedikten sonra hiçbir işime yaramaz. 2.5 mpbs adsl hatta önem sırasına soksan ne olur sokmasan ne olur.
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idombayci 3 yıl
Bakır kabloyla fiber, normal raylarla hızlı tren gitmesi gibi. Hızlı tren deyince japonlarınki gibi sanıyoruz.
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c36ab7c4 3 yıl
Kendimi bildim bileli killer ethernet gördüğüm yerden koşarak uzaklaşmışımdır. Deneyimli kullanıcı iseniz şuna verdiğiniz paraya değmez. Karşılığında hiç bir şey almıyorsunuz.

Ayrıca intel in driverları stabilite olarak her türlü çok daha iyi.
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umut_baris 3 yıl
Bu alt yapı ile gereksiz.

H110M Pro-VD gönüllerin anakartı.
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Nerd Miner 3 yıl
Bakir kabloyla Kapiniza zar zor geliyor internet bu ülkede killer miller hikaye coluk cocuk kansin işte.
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emre1393 3 yıl
Yurtiçi adsl de ping bile 15-20 ms, Google a ping atıyorsun 70ms, killer miller bizim neyimize
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wolwes 3 yıl
Altyapı max 8 mbs destekledikten sonra istedigi kadar killer olsun ne spotify acabilliyorsun ne oyun indirebiliyorsun ne oyun oynayabiliyorsun.
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interwap 3 yıl
Geçelim arkadaşlar. Bu bağlantı teknolojisiyle internet kullanıcılarının çok azını ilgilendiriyor.
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