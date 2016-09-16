Killer E2500 Gigabit Ethernet kontrolcüsü duyuruldu

Çevrimiçi oyunlarda internet bağlantısının hızına ve verimliliğine önem verenlerin ilk adresi genelde Killer serisi oluyor. Rivet Networks elinden çıkan Killer ailesi hem kablosuz hem de kablolu bağlantılar için en iyi deneyimi sunmayı vadediyor.

Firmanın duyurduğu yeni kontrolcü Killer E2500 Gigabit Ethernet adını taşıyor ve kablolu bağlantılara hitap ediyor. Firma, kontrolcünün piyasadaki en hızlı gerçek zamanlı deneyimi sunduğunu iddia ediyor. Bilindiği üzere Killer kontrolcüleri anakartlara entegre olarak geliyor ve genelde oyunculara yönelik donanımlarda kendisine yer buluyor.

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Gecikme azaltıcı teknoloji ile hayati önem taşıyan bağlantıları hızlandıran sürücü, böylece kullanıcının daha az önem taşıyan ağ trafiği arkasında kalmasını engelliyor. Diğer taraftan gelişmiş akış tespit teknolojisi oyun, video ve ses uygulamalarının yanı sıra 500 civarında web sitesini otomatik olarak algılayarak önem sırasına koyuyor. Yine kontrol merkezi ile kullanıcının ağ trafiğini önem sıralamasına koymasına imkan tanıyor.

Killer E2500 Gigabit Ethernet kontrolcüsünü ilk olarak MSI firması Z170A GAMING M6 anakartında ve Aegis Ti VR Ready masaüstü bilgisayarında kullanacak. Ardından Gigabyte firmasının oyuncu anakartlarında yeni Killer kontrolcüsünü göreceğiz.