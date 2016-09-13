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MSI dünyanın en hafif VR sırt çantasını duyurdu

Sanal gerçeklik sektöründe taşınabilirlik öne çıkmaya başladı. Üreticiler farklı sırt çantası çözümleri ile taşınabilirlik konusunda söz sahibi olmaya çalışıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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MSI dünyanın en hafif VR sırt çantasını duyurdu

Sanal gerçekliğin popüler olması ile birlikte bir konu öne çıkmaya başladı: Taşınabilirlik. Sanal gerçeklik içeriklerinin etkili olabilmesi için kullanıcının kablo bağımlılığından kurtulması gerekiyor. Buna yönelik çözümler de artık olgunlaşmaya başladı.

Daha önceki teknoloji fuarlarında sanal gerçeklik için hazırlanan sırt çantalarını görmüştük. İçerisinde bir sistem barındıran bu çantalar konsept aşamasındaydı. MSI ise piyasaya çıkmaya hazır ve hafiflik konusunda rakipsiz VR sırt çantasını duyurdu.

MSI VR One adındaki sırt çantası HTC ile birlikte geliştirilmiş. Bu açıdan çantanın HTC Vive’ye özel olduğunu söyleyebiliriz. 3.6Kg ağırlığa sahip olan VR One oldukça da ince tasarlanmış. Sistem içerisinde hız aşırtılmış bir işlemci ve GTX 1070 ekran kartı yer alıyor.

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Kablo ile süresiz çalışma imkanı sunan çantayı taşınabilir hale getirmek istiyorsanız iki adet bataryasına geçiş yapmak zorundasınız. Yaklaşık 1.5 saatlik kullanım süresi sunan bataryalar değiştirilebiliyor. Böylece kullanıcının sanal gerçeklik tecrübesi yarım kalmamış oluyor. Bataryalarda LED bildirim ışıkları ile güç seviyesi takip edilebiliyor.

1 adet HDMI ve 1 adet mini DP portu olan sırt çantası ayrıca Thunderbolt 3 destekli USB Tip-C girişi sunuyor. Böylece çift 2K ekran için en yüksek bant genişliğine ulaşabiliyor. Ayrıca tüm girişler 90 kare/saniye seviyesine ulaşabiliyor. Diğer kasklar için de USB 3.0 girişleri unutulmamış.

Soğutma konusunda çift 9cm ultra ince fan ve 9 adet ısı borusu kullanan VR One, gürültü seviyesini 41 desibel civarında tutmayı başarıyor. Bu hafta başlayacak Tokyo Oyun Fuarı’nda çantanın teknik detaylarının netleşmesi bekleniyor. 

 

http://vr.msi.com/index_VR_products_VR-One.html Yorum Yaz
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Best Promosyon Çanta 2 yıl
Gayet başarılı. Umarım promosyon çanta olarak hediye verirler :D
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MHEC 3 yıl
millet uzaylı gibi bakar bunu dışarda giysek
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Barni Moloztaş 3 yıl
Türkiye'ye sokmazlar bunu bomba diye
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sniper23 3 yıl
Çantanın kendisi hafif ama fiyatı baya ağır olacak.
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ozmenakif 3 yıl
Böyle şeylerin yapılması güzel tabi ama henüz emekleme aşamasında olduğu için fiyatlar performansa göre uçuk kalıyor. Kimse de alıp kullanmaya değer bulmuyor. Yıllar sonra teknolojiye bağlı olarak ucuz ve gelişmiş sistemler olacak ve yavaşça yaygınlaşacak. O zaman VR yanında normal sistemlerin yüzüne kimse bakmaz tabi. Düşünsenize çok yönlü koşu bandı gibi birşeyin üstündesiniz ve olduğunuz yerde her yöne yürüyebiliyorsunuz, kafada normal göz görüşüyle aynı açıda görüntü veren piksel piksel olmayan bir gözlük, kulakta her yönden ses verebilen kulaklık var. Hareketleri algılamak için de kinect benzeri bir sistem var ve elinizde bir alet tutmanız gerekmiyor. Bu şekilde mesela bir GTA oyununun içinde olmak müthiş olurdu. Ama bunda da çok eksiklikler var tabi. Mesela his olarak elde silah tutmak, arabaya binmek falan nasıl olacak? Belki de inception filmindeki gibi sistemler gelişecek tam his için. Ama sanal ortamda görünen yerdeki bir kola kutusuna gerçekten ayağımızın takıldığı günler de gelecek inanıyorum. VR the champions!
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sis651 3 yıl ozmenakif
O kadarını yapmışlar, onu da yaparlar. Bu işe özel bir kıyafet ile dokunduğun nesneler, çarpan araçlar vs. elbisenin sana yapabileceği bir baskı ile hissettirilebilir bir seviye.
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AnadoluEfes 3 yıl
Bununla kızılayda gezerken birisi bomba diye bağırsa sıçtık kimseye anlatamazsında çanta olduğunu yatırırlar vallahi yere
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crossmatch 3 yıl
Yalnız bu VR olayı fiyatlar yüzünden yerinde sayıyor. Mesut PSVR bu işi götürür derken haklıymış. En şanslı alet o gibi.
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Umutcan 3 yıl crossmatch
Bence Konsol-Pc rekabeti gibi işleyecek VR olayı da. PSVR daha uygun fiyatlı, yaygın ve ulaşılabilir olacak. ve normal oyunlarda kullanılmayıp kendine özel oyunlarla sınırlı kalacak.
Ama parası olan için Oculus rift daha mantıklı olacak ve yüksek çözünürlükte daha kaliteli bir VR deneyiminin keyfini çıkaracak. PSVR erişilebilirliği sayesinde VR teknolojisinin yaygınlaşması için çok önemli.
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