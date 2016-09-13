MSI dünyanın en hafif VR sırt çantasını duyurdu

Sanal gerçekliğin popüler olması ile birlikte bir konu öne çıkmaya başladı: Taşınabilirlik. Sanal gerçeklik içeriklerinin etkili olabilmesi için kullanıcının kablo bağımlılığından kurtulması gerekiyor. Buna yönelik çözümler de artık olgunlaşmaya başladı.

Daha önceki teknoloji fuarlarında sanal gerçeklik için hazırlanan sırt çantalarını görmüştük. İçerisinde bir sistem barındıran bu çantalar konsept aşamasındaydı. MSI ise piyasaya çıkmaya hazır ve hafiflik konusunda rakipsiz VR sırt çantasını duyurdu.

MSI VR One adındaki sırt çantası HTC ile birlikte geliştirilmiş. Bu açıdan çantanın HTC Vive’ye özel olduğunu söyleyebiliriz. 3.6Kg ağırlığa sahip olan VR One oldukça da ince tasarlanmış. Sistem içerisinde hız aşırtılmış bir işlemci ve GTX 1070 ekran kartı yer alıyor.

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Kablo ile süresiz çalışma imkanı sunan çantayı taşınabilir hale getirmek istiyorsanız iki adet bataryasına geçiş yapmak zorundasınız. Yaklaşık 1.5 saatlik kullanım süresi sunan bataryalar değiştirilebiliyor. Böylece kullanıcının sanal gerçeklik tecrübesi yarım kalmamış oluyor. Bataryalarda LED bildirim ışıkları ile güç seviyesi takip edilebiliyor.

1 adet HDMI ve 1 adet mini DP portu olan sırt çantası ayrıca Thunderbolt 3 destekli USB Tip-C girişi sunuyor. Böylece çift 2K ekran için en yüksek bant genişliğine ulaşabiliyor. Ayrıca tüm girişler 90 kare/saniye seviyesine ulaşabiliyor. Diğer kasklar için de USB 3.0 girişleri unutulmamış.

Soğutma konusunda çift 9cm ultra ince fan ve 9 adet ısı borusu kullanan VR One, gürültü seviyesini 41 desibel civarında tutmayı başarıyor. Bu hafta başlayacak Tokyo Oyun Fuarı’nda çantanın teknik detaylarının netleşmesi bekleniyor.