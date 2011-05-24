Kingston 32GB kapasiteli Class 10 microSDHC bellek kartını duyurdu

Yüksek çözünürlükte video kaydı yapabilen akıllı telefonların hızla yaygınlaşması ve dijital kameraların giderek daha da ucuza satın alınabilmesiyle birlikte bellek kartlarına olan ihtiyaç ta iyice arttı. Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, 32GB depolama kapasitesine ve Class 10 performans derecelendirmesine sahip microSDHC bellek kartını duyurdu.

Saniyede 10MB okuma ve 10MB yazma hızları sunan bellek kartı, FAT32 formatında olup akıllı telefonlar, kameralar ve tablet bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Kingston tarafından iki ayrı kit olarak sunulan bellek kartının ilk kitinde kart ile birlikte SD adaptörüne, diğer kitte ise kart, SD adaptörü ve ayrıca USB kart okuyucusuna yer verildiği ifade ediliyor.

Kingston tarafından ömür boyut garanti ile sunulan 32GB kapasiteli microSDHC bellek kartının fiyatı kit tercihine göre 154$ ile 157$ arasında değişiklik göstermekte.