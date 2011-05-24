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Kingston 32GB kapasiteli Class 10 microSDHC bellek kartını duyurdu

8 yıl
13,1b
1
8
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston 32GB kapasiteli Class 10 microSDHC bellek kartını duyurdu
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Yüksek çözünürlükte video kaydı yapabilen akıllı telefonların hızla yaygınlaşması ve dijital kameraların giderek daha da ucuza satın alınabilmesiyle birlikte bellek kartlarına olan ihtiyaç ta iyice arttı. Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, 32GB depolama kapasitesine ve Class 10 performans derecelendirmesine sahip microSDHC bellek kartını duyurdu.

Saniyede 10MB okuma ve 10MB yazma hızları sunan bellek kartı, FAT32 formatında olup akıllı telefonlar, kameralar ve tablet bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Kingston tarafından iki ayrı kit olarak sunulan bellek kartının ilk kitinde kart ile birlikte SD adaptörüne, diğer kitte ise kart, SD adaptörü ve ayrıca USB kart okuyucusuna yer verildiği ifade ediliyor.

Kingston tarafından ömür boyut garanti ile sunulan 32GB kapasiteli microSDHC bellek kartının fiyatı kit tercihine göre 154$ ile 157$ arasında değişiklik göstermekte.

Kingston 32GB kapasiteli Class 10 microSDHC bellek kartını duyurdu
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Kingston 32GB kapasiteli Class 10 microSDHC bellek kartını duyurdu
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AC Kiriklar 7 yıl
8 GB class 10 bulamıyoruz. Garanti vermiyor hiçbir firma. 32 Gb lık da herhalde 100 sene sonra Türkiye'de garantili olarak satılmaya başlanır.
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LORDTEK 7 yıl AC Kiriklar
AC Kırıklar

8 GB class 10 bulamıyoruz. Garanti vermiyor hiçbir firma. 32 Gb lık da herhalde 100 sene sonra Türkiye'de garantili olarak satılmaya başlanır.

Ben 8 GB Class 10 aldım mutlu mesut kullanıyorum. Garantisini yerim ben onun
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meego 8 yıl
http://img819.imageshack.us/img819/2367/adszgyl.png
hocam resim burda.
Size tabsiye edebilecegim az bir bilgii var çünkü class10 kartların piyasada incelemeleri çok zaz ve dogru incelemeler degil.
Sizin kesinlikle class10 kullanmanız gerekiyor çünkü full Hd kayıt yapacaksınız ve bunun için çok hızlı veri alışverişi yapan bir kart kaullnmanız gerekmekte.
Şuan için piyasada satışta olan kingston ve team markalarının class10 ları var.
onların da incelemeleri tarafsız bir şekilde yok.
İnceleme olsa 10mb yazma sınırı aşan karı alın diyecem ama malesef veri şuan için yetersiz.
Ben sandisk almanızdan yanayım ancak her nedense class10 sandisk piyasaya sürmüyor, tanıtımını yaptıu ancak sürmedi nedenini bilmiyorum.
Umarım yardımcı olabilmişimdir.
iyi günler
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manyakurt 8 yıl
@meego
resim açılmadı :D
peki SGII için adam akıllı birşey almak istiyorum, bana önerebilir misin iyi birşey bu konuda güncel bilgin varsa hala ?
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meego 8 yıl
Arkadaşlar ben bu class degerlerini çok araştırmıştım ve sonucu size söyleyim
Class saniyede 10 mb yazıyor diyor ancak markadan markaya degşiyor.
Benden sandisk class 6 mobileultra 8gb micro sd var ve saniyede 18mb yazıyor,19 mb okuyor.Class degeri minimum seviyeyi gösterir yani class10 ise 10mb dan aşagı yazmaz.Class6 ise 6m tan aşagı yazmaz ama kartınınzın performansı ve markasına göre yazım ve okuma hızı bendeki gibi artış gösterebiliyor.
Arkdaşlar benden tavsiye alacagınız hafıza kartın incelemesini internetten bulup okuma ve yazma degerlerini görerek alın class degerlerinin minimum seviye gösterdigini unutmayın.Bu seviyenin çıkacagının garantisdide yok.
Bu arada benim kartın hız degerine inanmayanlar için resim ekledim.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/819/adszgyl.png/][IMG]http://img819.imageshack.us/img819/2367/adszgyl.th.png[/IMG][/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
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manyakurt 8 yıl
bunların performanslarını karşılaştırabileceğimiz bir çizelge var mı acaba ?
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LORDTEK 8 yıl
Ben de daha dün 8GB class 10 spariş etmiştim. Nasip :D
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