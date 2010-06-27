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Kingston, DataTraveler 101 G2 ve DataTraveler 160 serisi yeni USB belleklerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston, DataTraveler 101 G2 ve DataTraveler 160 serisi yeni USB belleklerini duyurdu
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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, günlük kullanım için hazırladığı DataTraverler 101 G2 ve DataTraveler 160 serisi yeni USB belleklerini duyurdu. 57.18 x 17.28 x 10 mm boyutlarında olan DataTraveler 101 G2 serisi USB sürücüleri, beş farklı renk ve her renk için ayrı bir kapasite seçeneği olmak üzere toplamda 5 farklı kapasite (2GB-32GB) ile sunuluyorlar. Bağlantı konnektörünü korumak adına kapaklı tasarıma sahip olan yeni belleklerin 10MB/saniye okuma ve 5MB/ saniye yazma hızlarını destekledikleri açıklandı.

DataTraveler 160 serisi USB bellekler kapaklı tasarım yerine kızaklı sistem kullanmayı tercih eden Kingston, 4GB ile 32GB arasında farklı kapasite seçenekleri sunuyor. 72.10 x 13.64 x 22.83 mm boyutlarında olan yeni sürücüler, DataTraveler 101 G2 serisi ile benzer şekilde 10MB/saniye okuma ve 5MB/saniye yazma hızlarını destekliyorlar. Kingston'ın DataTraveler 101 G2 serisi sürücüleri 7-68 Avro, DataTraveler 160 serisi ise 11-70 Avro arasında değişen fiyatlarla kullanıma sunulurken, tüm modellerin beş yıllık garanti ile geldiğini de hatırlatalım.

Kingston, DataTraveler 101 G2 ve DataTraveler 160 serisi yeni USB belleklerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Kingston, DataTraveler 101 G2 ve DataTraveler 160 serisi yeni USB belleklerini duyurdu
Tam Boyutta Gör
Kingston, DataTraveler 101 G2 ve DataTraveler 160 serisi yeni USB belleklerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Kingston, DataTraveler 101 G2 ve DataTraveler 160 serisi yeni USB belleklerini duyurdu
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YEKAROSS 9 yıl
-Muhtemelen eldekileri bitirmek içindir, sadece kasayı değiştirmişler içi eski :)
-Dışı çok mu güzel, bence berbat :)
-Zira Kingstone Flash bellek tasarıım yarışması yaptı, yenileri içine koymak için :)
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Ctrlshft 9 yıl
dt101 den alıcaktım vazgeçtim
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Batuist 9 yıl
günlük kullanım için mi??? haftalık aylık yıllık kullanım için olanlarıda var mı bunların :))) ???????????!!!!!!!!!!!!!! yani...
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iso614300 9 yıl
Ben geçen gün Transcend JetFlash 600 8gb aldım 47 liraya..32mb a 12 mb değerleri..kingston gereksiz birşey yapmış bu zamanda.
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orhan--k 9 yıl
Okuma yazma hızları çok düşük bu zamanda bu hızlar..
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JrMaster 9 yıl
eldeki bellekleri cıkarmaya calısmıslar sanki
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