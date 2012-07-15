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Kingston HyperX 120 SSD video inceleme
6 yıl
28,8b
1
HDD / SSD
96
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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SSD incelemelerimize Kingston'ın HyperX 120 SSD modeliyle devam ediyoruz. Her geçen gün düşen fiyatlarıyla daha ilgi çekici hale gelen SSD'ler için alım kararı vermeden önce bu incelememize mutlaka göz atın.
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algorian
6 yıl
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Koskoca DH, alyan anahtar yok diye sürücünün içini açamadı ha.
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Prequel
6 yıl
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Yahu bir sürü SSD incelediniz ama hiçbir fikir elde edemiyoruz. Hep aynı ezbere incelemeler. Neden tüm en üst seviye SSD'leri tek bir programda karşılaştırmıyorsunuz? Daha önemlisi neden daha kapsamlı gerçek dünya testleri yapmıyorsunuz? Neden kontrolcüler üzerine bir program yapıp şu anki ve gelecekteki durum üzerine konuşmuyorsunuz? SSD alıcılarına nasıl bir yardımı olacak şu programların ben hiç anlamış değilim. Vertex 4'ler çıktı, hiç takmıyorsunuz, farklı Dünya'larda mı yaşıyoruz bilmiyorum ki. Diğer firmalardan gelecek bu modelle rekabet etmeye yönelik ürünleri de konuşabilirsiniz. Fiyatlar üzerine ve gelecekte fiyatların beklentileri üzerine konuşabilirsiniz. Hatta hatta gelecekte daha hızlı SSD'leri ne zaman, nasıl görebiliriz gibi konulara girebilirsiniz. Ayrıca artık yavaştan 120-128GB'lıklar yerine 256 ve üzeri SSD'lerin gündemde olması lazım. Bir sürü içi boş düz inceleme yapacağınıza bir tane böyle 1-1.5 saatlik tartışma-inceleme yapsanız çok daha faydalı olur.
Yahu bir sürü SSD incelediniz ama hiçbir fikir elde edemiyoruz. Hep aynı ezbere incelemeler. Neden tüm en üst seviye SSD'leri tek bir programda karşılaştırmıyo...
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tanreall
6 yıl
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Keşke Force 3 GT, SanDisk Extreme, Team Extreme ve OCZ Vertex 3/4 girseymiş karşılaştırmaya.
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karayulun
6 yıl
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Bir ssd bu kadar mı kalitesiz olduğunu yansıtır. şuna bak. halen bilindik satış taktikleri.
bak transcend'e bak runcore'a samsung'a.
Kingston hakkında bilinmesi gereken negatif noktalardan biri:
İsim yaptı diye ürünleri hakettiğinden daha yüksek fiyata sahip.
Bu eskiden de öyleydi.
Bir zamanlar;
20 okuma, 20 yazma değerlerine sahip 8GB kingston hyper-x usb 2.0 bellek her yerde 110-120 TL civarında idi. Aynı zamanda piyasada 34 okuma, 28 yazma değerlerine sahip 16GB corsair flash voyager gt usb 2.0 bellek te her yerde 80-90 TL arasında fiyata sahipti. Team ve Adata'nın bellek dönüştürücü adaptörlerini kinston adaparatlarla karşılaştırın kalite farkını görün. RAM ya da SSD'de Team, Transcend, Corsair, Adata, Runcore ve Samsung adam gibi firmalardır.
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karakan_78
6 yıl
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120 gb tek tercih bana göre
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NoeqmBurton
6 yıl
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OCZ'nin son modeli de fena değil ancak şu an için Corsair'i tercih edebilirim.
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acbold
6 yıl
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Yetersiz bir inceleme olmuş.Kaç yorum da yazıyorum halen yazıcam.Artık tamamiyle ssd modellerini içeren bir video yapmanın zamanı geldi. Ayrıca tüm markaları herkes tanıyor zaten, markalar arası karşılık gelen ssd leri kontrolcülerle ayrılmış şekilde listelerseniz daha faydalı olacaktır kingston tek ürününü boş boş incelemektense :)
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DH Misafiri
6 yıl
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katı halli'de ne ? bilmediğimiz sıvı halli disklerdemi var.
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Prequel
6 yıl
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Corsair önermiyorum. SATA2 bir SSD'si var, firmware güncellemesinde sorun var 6ay-1sene oldu hala düzeltmediler.
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Amedra
6 yıl
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önceki incelemelerin tipkisi... daha ne diyelimki..
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ExECaLiBuR
6 yıl
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Team Xtreem S3 120GB
Kingston 120 GB Hyperx 100 S3 SSD
INTEL SSD 520 Serisi 120GB
Bu üçü arasında kaldım. F/P olarak Team önde ama diğer ikisi nasıldır, fazladan 200 tl daha verilir mi bilmiyorum.
Şu an Team'in 60gblik olanını kullanıyorum. Kapasite artık yeterli gelmiyor.
1 Yanıt
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abdulmusavvir
6 yıl
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Kingmax alanlar Japonya'dan alıyorlar, tek tük Avrupa piyasasına düşen bir marka ama gidişata bakılırsa SSD'de tek seçenek olma yolunda, netleşene kadar OCZ'ye devam.
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Krinorex
6 yıl
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Bu editör arkadaş kendini çok kasıyor ayrıca yüzünde bir gülümseme görsek aaa diye şaşırıyoruz.Aykut kocaman bir bu iki
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aspirin_00
6 yıl
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pc dergisi ürünleri listelerdi performans fiyat olarak hangisi alınabilir şeklinde donanım haber ellerindeki ürünlerin inceleme sonrasında buna benzer kategorileme yaparak alacak arkadaşlara yol göstericisi olsa güzel olmaz mı ?
hangi ssd alalım? Fiyat performans olarak ama nerede.
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1963bursa
6 yıl
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Yani karışık bir durum, aslen herkese Kingmax tavsiye ederim, hem ucuz hem kalitenin Kralı, gelgörki bulamazsınız. Yurtdışında bile bulabilene şaşıyoruz.
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bak transcend'e bak runcore'a samsung'a.
Kingston hakkında bilinmesi gereken negatif noktalardan biri:
İsim yaptı diye ürünleri hakettiğinden daha yüksek fiyata sahip.
Bu eskiden de öyleydi.
Bir zamanlar;
20 okuma, 20 yazma değerlerine sahip 8GB kingston hyper-x usb 2.0 bellek her yerde 110-120 TL civarında idi. Aynı zamanda piyasada 34 okuma, 28 yazma değerlerine sahip 16GB corsair flash voyager gt usb 2.0 bellek te her yerde 80-90 TL arasında fiyata sahipti. Team ve Adata'nın bellek dönüştürücü adaptörlerini kinston adaparatlarla karşılaştırın kalite farkını görün. RAM ya da SSD'de Team, Transcend, Corsair, Adata, Runcore ve Samsung adam gibi firmalardır.
Kingston 120 GB Hyperx 100 S3 SSD
INTEL SSD 520 Serisi 120GB
Bu üçü arasında kaldım. F/P olarak Team önde ama diğer ikisi nasıldır, fazladan 200 tl daha verilir mi bilmiyorum.
Şu an Team'in 60gblik olanını kullanıyorum. Kapasite artık yeterli gelmiyor.
hangi ssd alalım? Fiyat performans olarak ama nerede.