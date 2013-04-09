Kingston'ın yüksek performanslı SD kart çözümü UltimateXX 233X, raflardaki yerini aldı

Kingston'ın DSLR ve dijital kompakt fotoğraf makinelerinde yüksek hızlı depolama çözümlerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için geliştirdiği UltimateXX 233X SD kartı, raflardaki yerini aldı.





Standart Class 10 kartlara göre 2 kata kadar daha hızlı olan UltimateXX 233X, saniyede 60 MB okuma ve 35 MB yazma hızlarıyla dikkat çekiyor. Yüksek değerlerdeki okuma ve yazma hızlarıyla Kingston'ın en hızlı SD kart çözümü olma özelliği taşıyan UltimateXX 233X, 16 GB ve 32 GB'lık kapasite seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Kingston Türkiye'den aldığımız bilgiye göre, 16 GB kapasiteye sahip olan model 55 TL'den ülkemizde satışa sunulacakken 32 GB'lık modelin TL bazındaki fiyatlandırması henüz elimize ulaşmış değil. Bu arada Kingston'ın UltimateXX 233X modelinin ömür boyu garantiye sahip olduğunu da hatırlatalım.