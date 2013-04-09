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Kingston'ın yüksek performanslı SD kart çözümü UltimateXX 233X, raflardaki yerini aldı

6 yıl
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Çevre Birimleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Kingston'ın DSLR ve dijital kompakt fotoğraf makinelerinde yüksek hızlı depolama çözümlerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için geliştirdiği UltimateXX 233X SD kartı, raflardaki yerini aldı.

Standart Class 10 kartlara göre 2 kata kadar daha hızlı olan UltimateXX 233X, saniyede 60 MB okuma ve 35 MB yazma hızlarıyla dikkat çekiyor. Yüksek değerlerdeki okuma ve yazma hızlarıyla Kingston'ın en hızlı SD kart çözümü olma özelliği taşıyan UltimateXX 233X, 16 GB ve 32 GB'lık kapasite seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Kingston Türkiye'den aldığımız bilgiye göre, 16 GB kapasiteye sahip olan model 55 TL'den ülkemizde satışa sunulacakken 32 GB'lık modelin TL bazındaki fiyatlandırması henüz elimize ulaşmış değil. Bu arada Kingston'ın UltimateXX 233X modelinin ömür boyu garantiye sahip olduğunu da hatırlatalım.

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CWaRRioR 6 yıl
Rindaman
ömür boyu garantiye sahip olduğunu da hatırlatalım. ömür boyu garanti belleğin üretim süresince garantisidir. zaten 2 yıl garanti bitince değişim yapmazlar bu daha üretilmiyor der geçerler. Daha önce kingston ramde saçma bir durum yaşamıştım.

Benim 3-4 yıllık 2GB ram kitini ellerinde aynı modelden olmadığından ve öncesinde ramler daha pahalıya satıldığından 4GB kitle değiştirmişlerdi.
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Ciddi Kedii 6 yıl
Kim ne derse desin SANDISK
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Rindaman 6 yıl
"ömür boyu garantiye sahip olduğunu da hatırlatalım."

ömür boyu garanti belleğin üretim süresince garantisidir. zaten 2 yıl garanti bitince değişim yapmazlar bu daha üretilmiyor der geçerler. Daha önce kingston ram'de saçma bir durum yaşamıştım.



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ssonerb 6 yıl
hız iyi fiyat ta yüksek degil
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