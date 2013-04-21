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Kinsa akıllı ateş ölçer projesi bir sağlık ağı kurmayı hedefliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Kinsa akıllı ateş ölçer projesi bir sağlık ağı kurmayı hedefliyor

Bağış destek platformlarında karşımıza çıkan ilginç projelerden birisi de Kinsa. Kinsa, akıllı bir ateş ölçer vazifesi görürken, civardaki hastalık hareketlerini de kullanıcıya bildirebiliyor.

iPhone modeline kulaklık girişinden bağlanan Kinsa, uyumlu uygulama yardımıyla kişinin ateşini ölçebiliyor. Ölçümler ise veritabanında saklanabiliyor. 

Projenin ilgi çeken yanı ise yakın bölgelerde ortaya çıkan hastalıklara karşı kullanıcıların uyarılması hatta anlık bildirimler gönderilmesi. Böylelikle örneğin veliler çocuklarının gittiği okulun bölgesinde herhangi bir salgın olup olmadığını görebiliyor. Bu bilgiler bir sağlık ağı ile sağlanacak.

Kinsa cihazdan en az 10 milyon adet satarak devasa bir sağlık ağı oluşturmak istiyor. Ağ, kullanıcılardan gelen bilgilerle bir ateşli hastalık haritası oluşturabilecek. Ayrıca tek tıkla hemşireye çağrı bırakma veya doktora fotoğraf ve video göndermek mümkün.

Oldukça önemli bir potansiyele sahip olan proje, 25$ bağış karşılığında destekçilerine cihazı hediye ediyor. 75000$ hedefini tutturduktan sonra cihazın gerekli onayları alması gerekiyor. 


http://www.indiegogo.com/projects/kinsa-smart-thermometer-a-simple-tool-to-track-and-stop-the-spread-of-disease Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bellair 6 yıl
Hazırlıklı olalım forum halkı bir çok olumsuz yorum yapacaktır. Çünkü artık teknoloji akıllı telefon - laptop - kamera vb cihazlar ile bağdaştırılıyor. Teknoloji dediğimiz olay biraz telefon ve bilgisayar hedef kitlesinden sıyrılabilse sağlık sektöründe inanılmaz devrimler yapabilir ve bir çok hastalığın önüne geçilebilir. Böyle haberleri görmek çok güzel..
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Rajeesh 6 yıl
ateşimi bari "özel bir ağda" tutmuyayım bu nedir ya. yakında dışkımızı bile veritabanında kategorilicekler. hmmm bakalım kabız olmuş mu
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LightningRaven 6 yıl
Kedidir kedi. Giydiğimiz donun rengini bile kaydetcekler yakında.
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KinZhull 6 yıl
İyi düşünülmüş bir ürün ağ oluşturmasida güzel sonuçta nerde ne hastalık var takip etmek mümkün olur
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NoWLoadinG 6 yıl
Nasıl bağış yapabilirim ve bu cihazı Türkiyeye evime sorunsuz şekilde postalayabilecekler mi? Bu konuda bilgisi olan var mı? Açıkcası cihaz şu ana kadar gördüğüm bütün iPhone uyumlu aparat ve cihazdan çok daha işe yarar ve mantıklı bir araç.
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