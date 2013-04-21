Kinsa akıllı ateş ölçer projesi bir sağlık ağı kurmayı hedefliyor





Bağış destek platformlarında karşımıza çıkan ilginç projelerden birisi de Kinsa. Kinsa, akıllı bir ateş ölçer vazifesi görürken, civardaki hastalık hareketlerini de kullanıcıya bildirebiliyor.





iPhone modeline kulaklık girişinden bağlanan Kinsa, uyumlu uygulama yardımıyla kişinin ateşini ölçebiliyor. Ölçümler ise veritabanında saklanabiliyor.





Projenin ilgi çeken yanı ise yakın bölgelerde ortaya çıkan hastalıklara karşı kullanıcıların uyarılması hatta anlık bildirimler gönderilmesi. Böylelikle örneğin veliler çocuklarının gittiği okulun bölgesinde herhangi bir salgın olup olmadığını görebiliyor. Bu bilgiler bir sağlık ağı ile sağlanacak.





Kinsa cihazdan en az 10 milyon adet satarak devasa bir sağlık ağı oluşturmak istiyor. Ağ, kullanıcılardan gelen bilgilerle bir ateşli hastalık haritası oluşturabilecek. Ayrıca tek tıkla hemşireye çağrı bırakma veya doktora fotoğraf ve video göndermek mümkün.





Oldukça önemli bir potansiyele sahip olan proje, 25$ bağış karşılığında destekçilerine cihazı hediye ediyor. 75000$ hedefini tutturduktan sonra cihazın gerekli onayları alması gerekiyor.





http://www.indiegogo.com/projects/kinsa-smart-thermometer-a-simple-tool-to-track-and-stop-the-spread-of-disease