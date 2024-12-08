iPhone 17 Air en ince iPhone olacak

iPhone 17 Air ne kadar ince?
Apple’ın bir süredir incelik rekoru kıracak bir iPhone üzerinde çalıştığı gündeme geliyordu. Yeni raporlar iPhone 17 Air adını alacak modelin 6.25mm kalınlığa sahip olacağını gösteriyor. Bu da onu tarihin en ince iPhone modeli yapacak.
Bununla birlikte en ince Apple ürünü değil zira yeni 13 inçlik iPad Pro modeli 5.25mm kalınlığa sahip. Bunun en büyük sebebi ise çok daha ince bir tasarımın batarya yerleşiminde sıkıntılara neden olması. Apple de nihai planda bu kalınlıkta karar kılmış.
Apple son olarak iPhone 6 modelinde 6.9mm kalınlık değeri sunmuş ve o dönem en ince iPhone olmuştu. Sonrasında her modelde kalınlık biraz daha artmış ve bugün 8.25mm seviyesine kadar gelmişti. Şimdilik iddialar bu şekilde ancak Apple bir şekilde 5mm seviyesine kadar inerse şirket tarihinde bir devrim olacak. iPhone 17 Air ayrıca iPhone SE 4 ile birlikte firmanın ilk 5G modemini de bünyesinde barındıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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