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Tam Boyutta Gör Apple, gelecek yılın başlarında yeni nesil iPhone SE 4'ü piyasaya sürmeyi planlıyor. Telefonla ilgili birçok ayrıntı ortaya çıksa da, hangi kameraların kullanılacağı ile ilgili ayrıntılar belli değildi. Yeni gelen bilgiler kameralarla ilgili soru işaretlerini gideriyor.

ET News'in bildirdiğine göre, iPhone SE 4'ün arka tarafında 48 MP çözünürlüğünde kamera yer alacak ve önceki SE modeline göre önemli bir iyileştirme sunacak. Ayrıca, 48 MP çözünürlüğündeki kamera, iPhone SE 4'nin 2x yakınlaştırma yapabilmesine olanak tanıyacak. Ön tarafta ise 12 MP TrueDepth kameraya yer verilecek. Dolayısıyla SE 4'ün Face ID özelliğine sahip olacağı doğrulanmış oluyor.

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Tedarik zincirlerinden elde edilen bilgiye göre, kamera modülleri LG Innotek tarafından tedarik edilecek. Ayrıca, Foxconn ve Cowell Electronics'in de kamera parçalarına katkıda bulunacağı iddia ediliyor.

Daha önce ortaya atılan iddialar, iPhone SE 4'ün A18 işlemcisiyle geleceğini söylüyordu. Telefonun ayrıca 8 GB RAM ile gelmesi ve Apple Intelligence'ı desteklemesi bekleniyor. Geliştirilmiş kamera özellikleri de eklenince telefonun 500 dolar altında fiyatıyla güçlü bir alternatif sunması bekleniyor.

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iPhone SE 4, 48 MP ana kamerayla gelecek