iPhone SE 4 ile gelecek olan Apple'ın 5G modemi, Qualcomm'un gerisinde kalacak

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Tam Boyutta Gör Apple'ın dördüncü nesil SE modeli iPhone SE 4, gelen raporlara göre Apple'ın kendi bünyesinde geliştirdiği ilk 5G modemiyle gelecek. Ancak gelen yeni haberler, Apple'ın 5G modeminin Qualcomm'unki kadar yetenekli olmayacağını söylüyor.

mmWave'i desteklemeyecek

"Sinope" olarak adlandırılan yeni modem, teorik olarak saniyede 10 gigabite kadar hıza ulaşabilen kısa menzilli 5G teknolojisi olan mmWave'i desteklemeyecek. Ayrıca modemin Qualcomm'un 6 taşıyıcı birleştirme teknolojisine karşılık yalnızca 4 taşıyıcı birleştirmeye sahip olacağı belirtiliyor. Taşıyıcı birleştirme, ağ kapasitesini ve hızını artırmak için farklı frekans bantlarının birleştirilip bir kullanıcıya sunulmasını sağlayan teknoloji olarak tanımlanıyor.

Apple'ın modemi bunun yerine, 2022'de piyasaya sürülen mevcut iPhone SE'de halihazırda desteklenen daha yaygın standart olan 6 GHz altı frekanslarda 5G sağlayacak. Apple'ın yeni modeminin testlerde 4 gigabit hızlara ulaşabildiği belirtiliyor.

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Apple'ın hedefi büyük

Bloomberg, Apple'ın kendi modemini ilk olarak SE 4 modelinde kullanarak, gelecekteki amiral gemisi modellerinde ortaya çıkabilecek riskleri azaltmayı planladığını belirtiyor. Apple'ın ikinci nesil modemi olan "Ganymede" ise daha gelişmiş özelliklerle 2026'da iPhone 18 için hazır olacak. Şirket, 2027 yılı için hazırladığı "Prometheus" modemiyle ise Qualcomm'u performans ve yapay zeka özellikleri açısından geride bırakmayı hedefliyor.

Mac ve Vision başlıklarda da kullanılabilir

Apple'ın kendi modemine geçme planı sadece iPhone'lar için geçerli değil. Teknoloji devi, gelecekte Mac ve Vision başlıklarında da 5G modemine yer vermeyi planlıyor. Böylece, hücresel bağlantıya sahip ilk Mac bilgisayarları görebileceğiz.

Apple'ın kendi işlemcisinden sonra kendi modemine geçme planı, Qualcomm'a olan bağımlılıktan kurtulmanın yanında, şirkete tasarım, maliyet ve pil ömrü gibi alanlarda da avantajlar sağlayacak.

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Apple'ın 5G modemi, Qualcomm'un gerisinde kalacak