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    Anlık Bildirim

    Microsoft, iPhone ve Windows PC arasında dosya paylaşımını kolaylaştırıyor

    Microsoft, kullanıcıların iPhone ve PC arasında dosyaları kolayca paylaşmasına olanak tanıyan, Apple'ın AirDrop özelliğine benzer yeni bir özelliğin yakında Windows'a geleceğini duyurdu.
    microsoft windows pc iphone dosya paylaşımı phone link Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows Insider programına kayıtlı kullanıcılar için Phone Link’in beta sürümünü sundu. Telefon Bağlantısı uygulaması, iPhone ile PC arasında dosya paylaşımını daha kolay ve hızlı hale getiriyor.

    Kullanıcıların iPhone’daki bir dosyayı PC’ye aktarmak için dosyaya gitmeleri, paylaşım simgesine tıklamaları ve ardından “Windows Bağlantısı”nı seçmeleri gerekecek. Burada dosyayı paylaşmak istedikleri cihazı seçmeleri gerekecek. Bilgisayardaki bir dosyayı iPhone’a aktarmak içinse kullanıcıların dosyaya sağ tıklayıp “Telefonum”u seçmesi gerekecek.

    Microsoft, Windows PC’ler için iPhone dosya paylaşımını şu anda Windows Insider programına kayıtlı kullanıcılarla test ediyor. Özelliğin kullanılabilmesi için iPhone’daki Windows Bağlantısı ve Telefon Bağlantısı uygulamasının son sürüme güncellenmesi ve iOS 16 yüklü olması gerekiyor.

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 21 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 1 gün önce

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