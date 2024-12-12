Microsoft, iPhone ve Windows PC arasında dosya paylaşımını kolaylaştırıyor

Kullanıcıların iPhone’daki bir dosyayı PC’ye aktarmak için dosyaya gitmeleri, paylaşım simgesine tıklamaları ve ardından “Windows Bağlantısı”nı seçmeleri gerekecek. Burada dosyayı paylaşmak istedikleri cihazı seçmeleri gerekecek. Bilgisayardaki bir dosyayı iPhone’a aktarmak içinse kullanıcıların dosyaya sağ tıklayıp “Telefonum”u seçmesi gerekecek.
Microsoft, Windows PC’ler için iPhone dosya paylaşımını şu anda Windows Insider programına kayıtlı kullanıcılarla test ediyor. Özelliğin kullanılabilmesi için iPhone’daki Windows Bağlantısı ve Telefon Bağlantısı uygulamasının son sürüme güncellenmesi ve iOS 16 yüklü olması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?