iOS 18.2 RC yayınlandı: İşte iPhone'lara gelecek tüm yeni özellikler

- iOS 18.2 yenilikleri 🆕
- Image Playground (Apple Intelligence özelliği)
- Genmoji (Apple Intelligence özelliği)
- ChatGPT desteği
- Image Wand
- Kamera Denetimi
- Fotoğraflar
- Safari
- Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler
- Yorumlar
iOS 18.2 yenilikleri 🆕
iOS 18.2, Image Playground, Genmoji gibi yeni Apple Intelligence özellikleri, ChatGPT desteği getiriyor ancak yenilikler bunlarla sınırlı değil. İşte iOS 18.2 ile gelen yeni özellikler:
Image Playground (Apple Intelligence özelliği)
Image Playground, fotoğraf kitaplığınızdaki konseptleri, açıklamaları ve kişileri kullanarak birden fazla stilde eğlenceli, şakacı resimler oluşturmanıza olanak tanıyan yeni bir uygulama.
- Önizlemeler arasında kaydırın ve oyun alanınıza kavramlar eklerken seçim yapın
- Resminizi oluştururken animasyon ve çizim stilleri arasından seçim yapın
- Mesajlar ve Freeform'da ve üçüncü parti uygulamalarda resimler oluşturun
- Resimler, iCloud ile tüm cihazlarınızdaki Image Playground kitaplığınızda senkronize edilir
Genmoji (Apple Intelligence özelliği)
Genmoji, oğrudan klavyeden özel bir emoji oluşturmanıza olanak tanır. Genmoji, iCloud ile tüm cihazlarınızdaki çıkartma çekmecenizde senkronize edilir.
ChatGPT desteği
- OpenAI’dan ChatGPT'ye doğrudan Siri veya Yazma Araçları’ndan erişilebilir
- Yazma Araçları’ndaki Oluştur, ChatGPT ile sıfırdan bir şey oluşturmanıza olanak tanır
- Siri, ilgili olduğunda size bir yanıt sağlamak için ChatGPT'ye erişebilir
- ChatGPT hesabı gerekmez ve istekleriniz anonim ve OpenAI modellerini eğitmek için kullanılmayacaktır
- Hesap avantajlarınıza erişmek için ChatGPT ile giriş yapın
Image Wand
Image Wand, Notlar'daki eskizleri ve elle yazılmış veya daktilo edilmiş notları resimlere dönüştürür.
Kamera Denetimi
Kamera Denetimi ile Görsel Zeka, iPhone'unuzu nesneye doğrultarak yerleri anında öğrenmenize veya bilgilerle etkileşime girmenize yardımcı olur ve Google Arama ve ChatGPT seçeneği sunar.
Kamera Kontrolü iki aşamalı deklanşör, ışık Kamera Denetim tuşuna bastığında Kamera'da odağı ve pozlamayı kilitlemenizi sağlar.
- Mail Kategorilendirmesi, en önemli mesajları önceliklendirmenize yardımcı olmak için mesajlarınızı sıralar
- Özet görünümü, tek bir göndericiden gelen tüm mesajları kolay tarama için tek bir pakette gruplandırır
Fotoğraflar
- Kare kare ileri sarma ve otomatik tekrar eden videoyu kapatma ayarı dahil olmak üzere video görüntüleme iyileştirmeleri
- Koleksiyonlar görünümlerinde gezinirken iyileştirmeler, önceki görünüme geri dönmek için kaydırma özelliği
- Son Görüntülenen ve Son Paylaşılan albüm geçmişi temizlenebilir
- Sık Kullanılanlar albümü, Sabitlenmiş Koleksiyonlar'a ek olarak Yardımcı Araçlar koleksiyonunda görünür
Safari
- Safari Başlangıç Sayfanızı özelleştirmek için yeni arka plan görüntüleri
- İçe Aktar ve Dışa Aktar, tarama verilerinizi Safari'den dışa aktarmanızı ve tarama verilerinizi başka bir uygulamadan Safari'ye içe aktarmanızı sağlar
- HTTPS önceliği, mümkün olduğunda URL'leri HTTPS'ye yükseltir
- Dosya indirme canlı etkinliği, Dinamik Adada ve ana ekranınızdabir dosya indirme işleminin ilerlemesini gösterir
Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler
- Sesli Notlar, kulaklıklara gerek kalmadan mevcut bir şarkı fikrinin üzerine vokal eklemenize olanak tanıyan katmanlı kaydı destekler. Ardından iki parçalı projelerinizi doğrudan Logic Pro'ya (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max) aktarın.
- Bul'daki Öğe Konumunu Paylaş, güvenilir üçüncü taraflarlabir AirTag veya Bul ağ aksesuarının konumunu kolayca ve güvenli bir şekilde paylaşarak kaybolan öğeleri bulmanıza ve kurtarmanıza yardımcı olur.
- Apple Müzik ve Apple TV uygulamasındaki doğal dil araması, türler, ruh halleri, sanatçılar, yıllar ve daha fazlası gibi herhangi bir kategori kombinasyonunu kullanarak aradığınızı tanımlamanızı sağlar
- Podcast'lerdeki Favori Kategoriler, favori kategorilerinizi seçmenize ve kitaplığınızda kolayca erişebileceğiniz ilgili yayın önerileri almanıza olanak tanır
- Podcast'lerdeki Kişiselleştirilmiş Arama sayfası, en ilgili kategorileri ve sizin için özel olarak düzenlenmiş koleksiyonlara dikkat çeker
- News+ Bulmacaları için Sudoku, üç zorluk seviyesinde sağlanır ve News+ aboneleri için kullanılabilir
- Kıbrıs, Çekya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Romanya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık'ta AirPods Pro 2 İşitme Testi özelliği için destek ekler
- Birleşik Arap Emirlikleri'nde AirPods Pro 2 İşitme Cihazı özelliği için destek
- Borsadaki piyasa öncesi fiyat teklifleri, piyasa açılışından önce NASDAQ ve NYSE fiyatlarını izlemenizi sağlar
- Son çekilen fotoğrafların Tüm Fotoğraflar ızgarasında hemen görünmediği bir sorunu düzeltir
- Kameradaki Gece modu fotoğraflarının uzun pozlamalar çekerken bozulmuş görünmesi (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)
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