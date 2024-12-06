iOS 18.2 RC yayınlandı: İşte iPhone'lara gelecek tüm yeni özellikler

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18.2'nin muhtemelen son beta sürümünü geliştiricilere ve public beta test kullanıcılarına sundu. Apple, bu sürümle birlikte iOS 18.2 ile iPhone’lara gelecek tüm yeni özellikleri açıkladı.

iPhone yapay zekası Apple Intelligence Türkiye'de nasıl açılır? 1 ay önce eklendi

iOS 18.2 yenilikleri 🆕

iOS 18.2, Image Playground, Genmoji gibi yeni Apple Intelligence özellikleri, ChatGPT desteği getiriyor ancak yenilikler bunlarla sınırlı değil. İşte iOS 18.2 ile gelen yeni özellikler:

Image Playground (Apple Intelligence özelliği)

Image Playground, fotoğraf kitaplığınızdaki konseptleri, açıklamaları ve kişileri kullanarak birden fazla stilde eğlenceli, şakacı resimler oluşturmanıza olanak tanıyan yeni bir uygulama.

Önizlemeler arasında kaydırın ve oyun alanınıza kavramlar eklerken seçim yapın

Resminizi oluştururken animasyon ve çizim stilleri arasından seçim yapın

Mesajlar ve Freeform'da ve üçüncü parti uygulamalarda resimler oluşturun

Resimler, iCloud ile tüm cihazlarınızdaki Image Playground kitaplığınızda senkronize edilir

Genmoji (Apple Intelligence özelliği)

Genmoji, oğrudan klavyeden özel bir emoji oluşturmanıza olanak tanır. Genmoji, iCloud ile tüm cihazlarınızdaki çıkartma çekmecenizde senkronize edilir.

ChatGPT desteği

OpenAI’dan ChatGPT'ye doğrudan Siri veya Yazma Araçları’ndan erişilebilir

Yazma Araçları’ndaki Oluştur, ChatGPT ile sıfırdan bir şey oluşturmanıza olanak tanır

Siri, ilgili olduğunda size bir yanıt sağlamak için ChatGPT'ye erişebilir

ChatGPT hesabı gerekmez ve istekleriniz anonim ve OpenAI modellerini eğitmek için kullanılmayacaktır

Hesap avantajlarınıza erişmek için ChatGPT ile giriş yapın

Image Wand

Image Wand, Notlar'daki eskizleri ve elle yazılmış veya daktilo edilmiş notları resimlere dönüştürür.

Kamera Denetimi

Kamera Denetimi ile Görsel Zeka, iPhone'unuzu nesneye doğrultarak yerleri anında öğrenmenize veya bilgilerle etkileşime girmenize yardımcı olur ve Google Arama ve ChatGPT seçeneği sunar.

Kamera Kontrolü iki aşamalı deklanşör, ışık Kamera Denetim tuşuna bastığında Kamera'da odağı ve pozlamayı kilitlemenizi sağlar.

Mail

Mail Kategorilendirmesi , en önemli mesajları önceliklendirmenize yardımcı olmak için mesajlarınızı sıralar

, en önemli mesajları önceliklendirmenize yardımcı olmak için mesajlarınızı sıralar Özet görünümü, tek bir göndericiden gelen tüm mesajları kolay tarama için tek bir pakette gruplandırır

Fotoğraflar

Kare kare ileri sarma ve otomatik tekrar eden videoyu kapatma ayarı dahil olmak üzere video görüntüleme iyileştirmeleri

ve otomatik tekrar eden videoyu kapatma ayarı dahil olmak üzere video görüntüleme iyileştirmeleri Koleksiyonlar görünümlerinde gezinirken iyileştirmeler, önceki görünüme geri dönmek için kaydırma özelliği

özelliği Son Görüntülenen ve Son Paylaşılan albüm geçmişi temizlenebilir

Sık Kullanılanlar albümü, Sabitlenmiş Koleksiyonlar'a ek olarak Yardımcı Araçlar koleksiyonunda görünür

Safari

Safari Başlangıç ​​Sayfanızı özelleştirmek için yeni arka plan görüntüleri

İçe Aktar ve Dışa Aktar , tarama verilerinizi Safari'den dışa aktarmanızı ve tarama verilerinizi başka bir uygulamadan Safari'ye içe aktarmanızı sağlar

, tarama verilerinizi Safari'den dışa aktarmanızı ve tarama verilerinizi başka bir uygulamadan Safari'ye içe aktarmanızı sağlar HTTPS önceliği , mümkün olduğunda URL'leri HTTPS'ye yükseltir

, mümkün olduğunda URL'leri HTTPS'ye yükseltir Dosya indirme canlı etkinliği, Dinamik Adada ve ana ekranınızdabir dosya indirme işleminin ilerlemesini gösterir

Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler

Sesli Notlar, kulaklıklara gerek kalmadan mevcut bir şarkı fikrinin üzerine vokal eklemenize olanak tanıyan katmanlı kaydı destekler. Ardından iki parçalı projelerinizi doğrudan Logic Pro'ya (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max) aktarın.

Bul'daki Öğe Konumunu Paylaş , güvenilir üçüncü taraflarlabir AirTag veya Bul ağ aksesuarının konumunu kolayca ve güvenli bir şekilde paylaşarak kaybolan öğeleri bulmanıza ve kurtarmanıza yardımcı olur.

, güvenilir üçüncü taraflarlabir AirTag veya Bul ağ aksesuarının konumunu kolayca ve güvenli bir şekilde paylaşarak kaybolan öğeleri bulmanıza ve kurtarmanıza yardımcı olur. Apple Müzik ve Apple TV uygulamasındaki doğal dil araması, türler, ruh halleri, sanatçılar, yıllar ve daha fazlası gibi herhangi bir kategori kombinasyonunu kullanarak aradığınızı tanımlamanızı sağlar

Podcast'lerdeki Favori Kategoriler , favori kategorilerinizi seçmenize ve kitaplığınızda kolayca erişebileceğiniz ilgili yayın önerileri almanıza olanak tanır

, favori kategorilerinizi seçmenize ve kitaplığınızda kolayca erişebileceğiniz ilgili yayın önerileri almanıza olanak tanır Podcast'lerdeki Kişiselleştirilmiş Arama sayfası , en ilgili kategorileri ve sizin için özel olarak düzenlenmiş koleksiyonlara dikkat çeker

, en ilgili kategorileri ve sizin için özel olarak düzenlenmiş koleksiyonlara dikkat çeker News+ Bulmacaları için Sudoku, üç zorluk seviyesinde sağlanır ve News+ aboneleri için kullanılabilir

Kıbrıs, Çekya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Romanya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık'ta AirPods Pro 2 İşitme Testi özelliği için destek ekler

Birleşik Arap Emirlikleri'nde AirPods Pro 2 İşitme Cihazı özelliği için destek

Borsadaki piyasa öncesi fiyat teklifleri, piyasa açılışından önce NASDAQ ve NYSE fiyatlarını izlemenizi sağlar

Son çekilen fotoğrafların Tüm Fotoğraflar ızgarasında hemen görünmediği bir sorunu düzeltir

Kameradaki Gece modu fotoğraflarının uzun pozlamalar çekerken bozulmuş görünmesi (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)

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