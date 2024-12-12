Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17 Air tasarımı netleşmiş olabilir: İşte yeni görüntüler

    iPhone 17 Air, arka kamera tasarımında büyük bir değişiklikle gelebilir. Sızdırılan görüntülere göre yeni tasarım, cihazlara çok daha ince bir profil sunacak. İşte detaylar...
    iPhone 17 Air görüntüleri ortaya çıktı: İşte yeni tasarımı Tam Boyutta Gör
    Apple, 2025 yılında tanıtılması beklenen iPhone 17 serisinde radikal bir değişikliğe hazırlanıyor. Bunlardan en önemlisi ise kuşkusuz iPhone 17 Air modeli olacak. Geçtiğimiz saatlerde ise, bu model hakkında yepyeni ayrıntılar paylaşıldı. Apple, tasarım konusunda nihai kararı vermiş olabilir. İşte detaylar...

    iPhone 17 Air görüntüleri ortaya çıktı

    Bildiğiniz gibi Apple, uzun yıllardır arka kamera sensörleri belirli bir düzende yerleştiriyordu, ancak tedarik zincirinden gelen bilgiler bu yaklaşımın değişebileceğini gösteriyor. Weibo’da paylaşılan görüntüde, arka kamera tasarımının yatay bir düzene geçiş yaptığını görüyoruz. Bu tasarımın en büyük nedeni ise, Apple’ın yeni iPhone 17 Air modeli. 

    Zira şirketin bu model için çok daha ince bir profil oluşturması gerekiyor. Dolayısıyla kamera modülünün cihazın üst kısmına taşınması, geri kalan alanın daha ince tasarlanmasını sağlayabilir.

    iPhone 17 Air görüntüleri ortaya çıktı: İşte yeni tasarımı Tam Boyutta Gör
    Şu an için Apple’ın tasarım süreçlerinde birden fazla prototip test ettiği biliniyor. iPhone 17 için de benzer bir süreçten geçildiği, ancak nihai tasarımın henüz belirlenmediğini belirtelim. Örneğin, daha önce ortaya çıkan bir rapor, iPhone 17 Pro’nun mevcut titanyum yerine kısmen alüminyum bir yapı kullanabileceğini öne sürmüştü. Ancak, bu detaylar resmi lansmanda değişebilir.

    Öte yandan yeni kamera düzeninin, günümüz Android telefonlarında sıkça kullanıldığını hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla iPhone 17 Air modelinin Android rakiplerine biraz daha benzediğini görebiliriz. 

    iPhone 17 Air beklenen özellikleri

    iPhone 17 Air’ın tasarımı ve özellikleri hakkında çelişkili söylentiler var ancak çoğu kaynak yaklaşık 6.6 inç ekrana sahip olacağı konusunda hemfikir. Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo cihazın standart A19 çipi, Dinamik Ada, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G modeme sahip olmasını bekliyor. Ayrıca telefonun alüminyum çerçeve, Face ID, 48MP arka kamera, 24MP ön kamera ve Apple Intelligence için 8 GB RAM'e sahip olacağı konuşuluyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Altay Tankı, 2025 yazında envantere giriyor

    Profil resmi
    AlbatrosD.IIIFazılBey 1 gün önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 1 gün önce

    Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    peugeot periyodik bakım fiyatları 2024 06 bg 0912 merci çikolata nerenin votka alkol oranı trafik cezasına itiraz ettim kazandım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4D00X
    CASPER Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız