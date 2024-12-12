iPhone 17 Air tasarımı netleşmiş olabilir: İşte yeni görüntüler

iPhone 17 Air görüntüleri ortaya çıktı
Bildiğiniz gibi Apple, uzun yıllardır arka kamera sensörleri belirli bir düzende yerleştiriyordu, ancak tedarik zincirinden gelen bilgiler bu yaklaşımın değişebileceğini gösteriyor. Weibo’da paylaşılan görüntüde, arka kamera tasarımının yatay bir düzene geçiş yaptığını görüyoruz. Bu tasarımın en büyük nedeni ise, Apple’ın yeni iPhone 17 Air modeli.
Zira şirketin bu model için çok daha ince bir profil oluşturması gerekiyor. Dolayısıyla kamera modülünün cihazın üst kısmına taşınması, geri kalan alanın daha ince tasarlanmasını sağlayabilir.
Öte yandan yeni kamera düzeninin, günümüz Android telefonlarında sıkça kullanıldığını hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla iPhone 17 Air modelinin Android rakiplerine biraz daha benzediğini görebiliriz.
iPhone 17 Air beklenen özellikleri
iPhone 17 Air’ın tasarımı ve özellikleri hakkında çelişkili söylentiler var ancak çoğu kaynak yaklaşık 6.6 inç ekrana sahip olacağı konusunda hemfikir. Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo cihazın standart A19 çipi, Dinamik Ada, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G modeme sahip olmasını bekliyor. Ayrıca telefonun alüminyum çerçeve, Face ID, 48MP arka kamera, 24MP ön kamera ve Apple Intelligence için 8 GB RAM'e sahip olacağı konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
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